Alain Ouelhadj, candidat du parti Reconquête! d’Eric Zemmour aux Législatives de juin prochain sur la circonscription USA / Canada, assurait samedi dernier au Courrier des Amériques qu’il n’avait jamais été à LREM ; que c’est le parti macroniste qui l’avait contacté ; qu’il y avait « réfléchi » mais qu’il n’en avait jamais fait partie. Cette question est importante, car passer en moins d’un an du parti d’Emmanuel Macron à celui d’Eric Zemmour, ce serait un « grand déplacement » assez étrange, probablement unique au monde à cette vitesse-là, et qui demanderait en tout cas quelques explications. En effet, les deux partis « En Marche » et « Reconquête » ont des positions radicalement opposées sur à peu près tous les sujets. Mais, ainsi, Alain Ouelhadj nie catégoriquement avoir été membre d’En Marche.

Plus de 130 #FDE issus de la majorité présidentielle connectés aujourd'hui pour parler #ElectionsConsulaires2021 ! Bravo à tous nos candidat(e)s à travers le monde pour leur engagement au service de la communauté française! pic.twitter.com/1XC3VfTJhN — Laure-Emmanuelle Barillet (@LaureM_Barillet) January 30, 2021

Comme nous l’avions précisé dans cet article samedi, Alain Ouelhadj était pourtant présent le 30 janvier 2021 à une réunion Zoom des cadres d’En Marche pour la préparation des élections consulaires (voir le tweet ci-dessus ou bien cliquez sur l’image à droite). L’intéressé affirme ne plus s’en souvenir. Mais les personnes qui se sont organisées en 2019 autour de la candidature de Benoît Duverneuil pour les élections consulaires de 2020 en Floride précisent pourtant qu’Alain Ouelhadj était déjà bien présent à la première réunion En Marche à l’automne 2019 dans un restaurant du quartier de Brickell à Miami. Benoît Duverneuil le confirme lui-même, mais aussi Cyril et un autre Benoît qui étaient présents à cette réunion.

Cette affirmation n’est pas du tout nouvelle pour Le Courrier des Amériques, puisque Benoît Duverneuil a toujours assuré avoir eu des réunions avec Alain Ouelhadj a cette époque-là : « J’ai rencontré Alain Ouelhadj pour En Marche peut-être à trois reprises, et toujours à sa demande ». Sylvain, qui devait être candidat sur la liste de Benoît (l’élection avait été reportée en raison de la pandémie) précise qu’Alain Ouelhadj « s’était ensuite manifesté en février 2021 dans les groupes Facebook En Marche, et d’ailleurs je viens de vérifier et il y est toujours aujourd’hui ».

Mais, indice qui paraît plus déterminant, un cadre nous envoie une capture d’écran de son fichier Floride qui démontre qu’un certain « Alain O » âgé de 66 ans et demeurant à Miami Beach a bien adhéré à En Marche le / c’est à dire juste avant les premières réunions pour les élections consulaires. Mis au courant que ces informations étaient en possession du Courrier, Alain Ouelhadj assurait encore mercredi 4 mai : « je n’ai jamais été adhérent à En Marche ».

Pourtant, dans une discussion par messages textes avec Benoît Duverneuil à la même date (8 octobre 2019), Alain Ouelhadj lui affirmait qu’il venait de rejoindre LREM.

Ainsi, entre la réunion de l’automne 2019 et son adhésion au groupe Facebook En Marche Floride le 1er février 2021, il s’est déroulé plus d’une année durant laquelle Alain Ouelhadj aurait, selon les militants locaux d’En Marche, fréquenté le parti présidentiel et, selon eux, ce n’était pas pour y faire de la figuration. Et l’aventure présidentielle d’Eric Zemmour commencera quelques mois plus tard.

Problème corolaire : les adhésions à LREM ne sont pas annualisées. Ce qui veut dire que, quand on est adhérent… on l’est jusqu’à temps qu’on aille se désincrire (où que quelqu’un vous désinscrive). S’il s’agit bien d’Alain Ouelhadj sur ce fichier d’adhérents, alors ça signifierait que l’actuel candidat d’Éric Zemmour est… toujours adhérent à En Marche !

