Miami : le député Roland Lescure (LREM) a tenu une réunion à la Maison de la France (vidéo et photos)

Jeudi 12 mai, le député sortant (Renaissance / LREM) des Français de l’étranger (1ère circonscription USA / Canada) est venu à la toute nouvelle Maison de la France et de l’Europe de Miami, afin de la rencontrer avec ses créateurs, de répondre à une interview vidéo du Courrier des Amériques (ci-dessous) et d’y tenir une réunion avec ses troupes, puisqu’il est en campagne pour sa réélection. Roland Lescure était accompagné de son suppléant, Christopher Weissberg, et c’était Benoit Hamon, délégué à Miami, qui organisait.

Le député a précisé qu’il encourageait les projets comme la Maison de la France, pour lequel il est enthousiaste (voir en début de vidéo ci-dessous) :

Roland Lescure était en réunion à Miami Roland Lescure, député des Français d’Amérique-du-Nord (USA / Canada) Sandrine Mehrez Kukurudz (Maison de la France) avec Benoît Duverneuil Roland Lescure était en réunion à Miami Benoît Hamon est le délégué LREM à Miami Christopher Weissberg, suppléant de Roland Lescure

Dates des élections législatives :

Les votes (et résultats) en métropole seront les 12 et 19 juin 2022, MAIS les Français aux Etats-Unis voteront pour leur part les 4 et 18 juin.

Voir aussi :

– Notre article sur la candidature de Roland Lescure

– Nos articles sur les autres candidats à ces législatives 2022 en Amérique du Nord

PUBLICITE :