Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Septembre 2022

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Septembre 2022 aux Etats-Unis.

AMAZON PRIME

Le 2 septembre :

The Lord of the Rings: The Rings of Power (saison 1)

Un milliard de dollars pour cinq saisons : il s’agit de la plus chère série télé de l’histoire ! Elle raconte l’histoire du Monde du Milieu plusieurs milliers d’années avant « Le Hobbit » et « Le Seigneur des Anneaux ».



Le 30 septembre :

Jungle (saison 1)

Jungle Jungle est une série en six épisodes qui suit les vies connectées de plusieurs étrangers, chacun faisant face à son propre combat, vu à travers le prisme du rap britannique et de la musique drill, et donnant une perspective sur un monde souvent invisible où une seule loi régit tout : seuls les plus forts survivront.

DISNEY+

Le 8 septembre :

Tierra Incógnita (saison 1)

Il s’agit d’une série télévisée argentine d’horreur et de mystère pour les enfants et les adolescents en 8 épisodes. Tierra Incógnita suit Eric Dalaras (Pedro Maurizi), un adolescent qui découvre un monde effrayant tout en cherchant la vérité derrière la mystérieuse disparition de ses parents il y a huit ans.

Le 8 septembre :

Pinocchio (film)

Tom Hanks aura eu une belle carrière, c’est le moins qu’on puisse dire. C’est lui, cette fois, qui incarne Geppetto, l’inventeur de Pinocchio !

Le 8 septembre :

Cars on the Road (saison 1)

Quoi de plus naturel qu’un road trip quand on est une voiture ? C’est ce que vont faire Lightning McQueen et Mater afin d’aller voir la sœur de ce dernier.

Le 21 septembre :

Star Wars: Andor (saison 1)

La rébellion contre l’Empire débute, et Cassian Andor embarque dans l’aventure qui fera de lui un héros.



Le 28 septembre :

Star Wars: The Bad Batch (saison 2)

Des mois se sont écoulés depuis les événements sur Kamino, et le « Bad Batch » poursuit son voyage en naviguant dans l’Empire après la chute de la République. Ils croiseront des amis et des ennemis dans de nouveaux endroits inattendus et dangereux.



Le 28 septembre :

“The Mighty Ducks: Game Changers” (saison 2)

L’équipe et son entraîneur Alex Morrow (Lauren Graham) prennent la route pour assister à un intense camp d’été de hockey en Californie dirigé par le (charmant mais dur) ancien joueur de la LNH, Colin Cole (Josh Duhamel).

Le 30 septembre :

Hocus Pocus 2 (film)

Dans « Hocus Pocus 2 », trois jeunes femmes ramènent accidentellement les sœurs Sanderson dans le Salem d’aujourd’hui, et doivent trouver un moyen d’empêcher les sorcières affamées d’enfants de faire de nouveaux ravages dans le monde.



APPLE TV+

Le 2 septembre :

Life By Ella (saison 1)

Ella retourne à l’école avec une toute nouvelle perspective, de l’enthousiasme pour ce que l’avenir nous réserve et une mentalité positive. Avec sa meilleure amie à ses côtés, elle est prête à affronter tout ce dont elle avait peur auparavant et déterminée à ne pas laisser les faux amis et le statut des médias sociaux la distraire.

Le 9 septembre :

Central Park (saison 3)

Suite de cette comédie musicale animée sur une famille qui vit à Central Park.

Le 9 septembre :

Gutsy

Une série documentaire inspirée par le livre de Chelsea et Hillary Clinton : « The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience » . Elles produisent ce docu et sont au casting.

Le 30 septembre :

The Greatest Beer Run Ever (film)

Une comédie dramatique (avec Zac Efron and Russell Crowe) basée sur l’histoire vraie de John « Chickie » Donohue, qui en 1968 a quitté New York pour retrouver et partager quelques bières avec ses copains d’enfance qui dorénavant combattent au Vietnam.

NETFLIX ORIGINALS

Le 1er septembre :

Love in the Villa

Tourné à Vérone, en Italie, ce film parle d’une jeune femme qui s’aventure en vacances après une rupture mais découvre que l’appartement dans lequel elle doit séjourner est doublement réservé.



Le 2 septembre :

Ivy & Bean

Ce nouveau film pour enfants suit une paire d’amise qui sont presque exactement à l’opposé l’une de l’autre. Néanmoins, elles partent à l’aventure les uns avec les autres. Basé sur la série de livres d’Annie Barrows.

Le 2 septembre :

You’re Nothing Special (saison 1)

Une nouvelle série espagnole mélangeant comédie et fantaisie, suivant Amaia, qui est forcé de déménager depuis Barcelone vers un village endormi, mais qui parvient à passer le temps grâce à ses pouvoirs de sorcellerie nouvellement acquis.

Le 9 septembre :

Cobra Kai (Saison 5)

La série spin-off de Karate Kid a toujours autant de succès !



Le 14 septembre :

Heartbreak High (saison 1)



La série pour adolescents revient depuis l’Australie, à Hartley High après plus de 20 ans avec de nombreux nouveaux étudiants dans la mêlée qui naviguent dans l’amour, le sexe et le chagrin.

La série originale s’est déroulée entre 1994 et 1999.

La vidéo n’est disponible que sur Youtube : cliquez si vous voulez la voir.



Le 16 septembre :

Do Revenge (film)

Jennifer Kaytin Robinson réalise et écrit ce tout nouveau film comique : Do Revenge est une comédie noire subvertie à la Hitchcockienne mettant en scène les protagonistes les plus effrayants de tous : les adolescentes.



Le 16 septembre :

Fate: A Winx Saga (Saison 2)

A Winx Saga est la série pour adolescents de Netflix basée sur la série animée Nickelodeon sur les fées. « Lorsque des fées commencent à disparaître dans la nuit, Bloom et ses colocataires découvrent une dangereuse menace qui se cache dans l’ombre, qu’ils devront arrêter avant qu’elle ne fasse des ravages.



Le 16 septembre :

Drifting Home (film)

Film d’animation japonais racontant l’histoire de deux amis qui reçoivent un choc lorsque le complexe de logements dans lequel ils vivent… dérive vers la mer.

Le 21 septembre :

Designing Miami (saison 1)

Série de téléréalité avec Raymond Jimenez et Eilyn Cueto qui réaménagent les maisons de riches clients.

Le 23 septembre :

A Jazzman’s Blues (film)

Une enquête sur un meurtre non résolu dévoilant une histoire pleine d’amour interdit, de tromperie…et un secret.

Le 23 septembre :

Lou (film)

J.J. Abrams produit ce tout nouveau film policier racontant l’histoire d’une femme vivant sur une île isolée recrutée par un voisin pour rechercher sa fille qui a été kidnappée.

Le 26 septembre :

My Little Pony: Make Your Mark

Huit nouveaux épisodes en 3D de My Little Pony.



Le 28 septembre :

Blonde (film)

Andrew Dominik réalise ce tout nouveau film Netflix qui nous offre une vision réinventée de la vie et de la carrière de Marilyn Monroe. Il est basé sur le livre de Joyce Carol Oates et voit Ana de Armas jouer le rôle principal.



Le 29 septembre :

The Empress (saison 1)



Les six premiers épisodes de cette série tournée en allemand raconte l’histoire d’un amour interdit entre l’Empereur d’Autriche et la rebelle Elisabeth.



Le 30 septembre :

Rainbow



Le magicien d’Oz en version moderne pour cette production en espagnol.



Le 30 septembre :

Entergalactic (saison 1)



Créée par Kid Kudi, cette nouvelle série animée parle de deux jeunes artistes naviguant dans les méandres de la recherche de l’amour à New York.



En septembre 2022 :

End of the Road (film)

Un nouveau thriller mystérieux qui suit une femme récemment veuve voyageant pour commencer une nouvelle vie, mais le voyage lui-même tourne mal car elle devient la cible d’un tueur.

