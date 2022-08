Calendrier sportif de septembre 2022 à Miami : Inter Miami CF, Miami Dolphins, Miami Marlins et Florida Panthers

Voici le calendrier sportif de septembre 2022 à Miami et en Floride du sud : Inter Miami CF, Miami Dolphins, Florida Panthers et Miami Marlins.

Vous retrouverez tout notre calendrier des (autres) sorties à Miami et en Floride dans notre rubrique « agenda » .

N’oubliez pas que pour le sport en Floride (les parcours de golf, le football, le basket ball, base ball, soccer et hockey sur glace…), vous pouvez acheter vos billets à prix réduits chez www.canamgolf.com.

BASEBALL – MLB

MIAMI MARLINS

– Du 2 au 4 : va à Atlanta

– Du 6 au 8 : va à Phillies

– Du 9 au 11 : reçoit N-Y Mets

– Le 12 : reçoit Texas Rangers

– Du 13 au 15 : reçoit Phillies

– Du 16 au 18 : va à Wash Nat.

– Du 19 au 21 : reçoit Chic. Cubs

– Du 23 au 25 : reçoit Wash Nat

– Les 27 et 28 va à N-Y Mets

– Du 29 au 2 : va à Milwaukee

www.mlb.com/marlins

SOCCER – MLS

INTER MIAMI CF

– Le 4 sept : reçoit Orlando

– Le 10 : va à Chicago

– Le 13 : reçoit Columbus

– Le 18 : va à Wash D.C

– Le 30 : va à Toronto

www.intermiamicf.com

FOOTBALL – NFL

MIAMI DOLPHINS

– 11 sept : reçoit New England

– Le 18 : va à Baltimore

– Le 25 : recoin Buffalo

– Le 29 : va à Cincinnati

www.miamidolphins.com

HOCKEY – LNH

FLORIDA PANTHERS

Pré-saison :

– Le 26 : joue à Nashville.

– Le 29 : reçoit Carolina

www.nhl.com/panthers

Pour des billets à prix réduits pour tous ces matchs, contactez Canam :