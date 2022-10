C’est la « petite version » du festival du film de Miami qui se déroule du 3 au 10 novembre afin de vous présenter quelques « pépites » du cinéma. Et au programme il y a deux film en français que voici. Pour le reste, l’ensemble du programme est ici : www.gems2022.eventive.org/schedule

One Fine Morning

(Un beau matin)

Sandra (Léa Seydoux) est une jeune mère veuve qui élève seule sa fille tout en s’occupant de son père malade. Elle fait face à la perte de la relation qu’elle avait autrefois avec son père, tout en luttant afin de lui procurer les soins dont il a besoin. Parallèlement, Sandra renoue avec Clément (Melvil Poupaud), un ami qu’elle n’a pas vu depuis longtemps et, bien qu’il soit marié, leur amitié se transforme bientôt en une liaison passionnée.

Un film français de Mia Hansen-Løve (2022) avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud, Nicole Garcia, Camille Leban Martins.

– Le 5 novembre à 19h au Tower Theater 2

1508 SW 8th St. à Miami

Close

Leo et Remi sont deux meilleurs amis de treize ans, dont le lien apparemment incassable est soudainement et tragiquement déchiré. Lauréat du Grand Prix du Jury au Festival de Cannes, le deuxième film de Lukas Dhont est un portrait émotionnellement transformateur et inoubliable de l’intersection de l’amitié et de l’amour, de l’identité et de l’indépendance, du chagrin et de la guérison.

Un film belge de Lukas Dhont (2022) avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne, Léa Drucker.

– Le 6 novembre à 13h au Tower Theater 2

1508 SW 8th St. à Miami

