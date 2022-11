La tempête tropicale Nicole est en route pour la côte Atlantique de la Floride

Toute la Floride est concernée par l’arrivée mercredi soir de la tempête tropicale qui a été nommée Nicole par le NHC lundi matin. Rappelons qu’une tempête tropicale n’est pas un ouragan (mais peut le devenir). Pour le moment (mais il est encore très tôt) : l’œil de la tempête Nicole est prévu pour atterrir au nord de West Palm Beach : l’aire urbaine de Miami (la plus grande de Floride) pourrait ainsi être concernée. La tempête Nicole devrait ensuite traverser la Floride vers le Nord-Ouest puis obliquer vers le nord-est et entrer en Géorgie.

Comme chacun a pu le constater avec l’ouragan Ian, il faut toutefois être prévoyant sur des changements de prévisions du cap des tempêtes, y compris jusque dans les dernières heures. Même si « Ian » avait été un phénomène dont la trajectoire avait été particulièrement difficile à prévoir pour les services météo qui sont généralement plus précis. Mais les analyses erronées de son cap avait certainement induit en erreur des personnes restées sur les îles près de Fort Myers Beach, où il y a eu plus de 100 morts. A priori, la tempête Nicole ne devrait loin d’être aussi violente que Ian puisque le NHC ne prévoit pas pour le moment que ce soit un ouragan.

Voici l’analyse de la tempête Nicole par le NHC :

1. Nicole devrait être une grosse tempête, et quelle que soit sa trajectoire exacte, des impacts étendus d’une période prolongée d’inondations côtières, vents de force tempête tropicale, fortes pluies, courants et vagues violents, et l’érosion des plages probablement le long d’une grande partie des côtes du sud-est des États-Unis la côte est de la Floride et parties du nord-ouest et du centre des Bahamas pendant une grande partie de la semaine à venir.

2. Nicole pourrait battre ou s’approcher de la force des ouragans quand il se déplace près du nord-ouest des Bahamas et la côte est de la Floride mercredi et jeudi, portant le potentiel pour une tempête dangereuse, des vents destructeurs et de fortes pluies sur une partie de ces zones. Une veille de tempête tropicale est

maintenant en vigueur pour le nord-ouest des Bahamas, et des observations supplémentaires pourraient être nécessaires pour les portions des Bahamas et de la côte de Floride plus tard dans la journée.

