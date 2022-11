Alerte pour l’ouragan « Nicole » qui doit arriver en Floride demain (mercredi)

Toute la Floride est concernée par l’arrivée mercredi après-midi (ou soir) de l’ouragan qui a été nommé « Nicole ». Il s’agit pour le moment d’une « tempête tropicale », mais le NHC a relevé le cyclone en catégorie « ouragan » pour le moment où il abordera le nord des Bahamas, peu avant la côte de Floride. L’œil de Nicole est prévu pour atterrir au nord de West Palm Beach en fin de journée de mercredi (et dans les premières heures de jeudi) : l’aire urbaine de Miami (la plus grande de Floride) est donc concernée. Nicole sera ensuite probablement rétrogradé en « tempête tropicale » pour traverser la Floride vers le Nord-Ouest puis obliquer vers le nord-est pour longer les autres Etats, à commencer par la Géorgie. Le NHC prévient (voir en bas de page) que les tempêtes vont avoir lieu « au delà du cone » de prévision qu’on voit sur les cartes et que c’est toute la Floride qui est concernée par la tempête.

A 10h mardi matin la Floride est entrée officiellement en « alerte ouragan » pour la côte est entre (grosso-modo) Fort Lauderdale et Daytona Beach. Le reste de la côte Atlantique est en « vigilance ouragan » (Miami et Jacksonville). La côte ouest est pour sa part en « vigilance tempête tropicale », car « Nicole » va traverser la Floride.

Dès hier, lundi, le gouverneur de Floride avait placé 34 comtés en « Etat d’urgence », y compris l’aire urbaine de Miami : c’est à dire les comtés de Miami Dade, Broward et Palm Beach.

Les vents pourraient atteindre 120 km/h, ce qui en fait un ouragan (donc dangereux) mais un ouragan des moins puissants (en bas de l’échelle 1, sur une échelle de 1 à 5). Pour info : une tempête tropicale n’est classée « ouragan » qu’à partie de 118km/h.

Attention aux inondations, il y a une grande marée depuis dimanche et jusqu’à mercredi inclus….

Nicole est toujours à peu près sur la même trajectoire et avec une intensité prévue de catégorie 1 pour son arrivée sur la côte de Floride.

Comme chacun a pu le constater avec l’ouragan Ian, il faut toutefois être prévoyant sur des changements de prévisions du cap des tempêtes, y compris jusque dans les dernières heures. Même si « Ian » avait été un phénomène dont la trajectoire avait été particulièrement difficile à prévoir pour les services météo qui sont généralement plus précis. Mais les analyses erronées de son cap avait certainement induit en erreur des personnes restées sur les îles près de Fort Myers Beach, où il y a eu plus de 100 morts. A priori, si « ouragan Nicole » il y a, alors il ne devrait pas être aussi violent que « Ian »… mais il convient d’être vigilant.

Voici l’analyse de l’actuelle tempête Nicole par le NHC :

Au point de 10h du NHC ce lundi matin :

1. Les conditions d’ouragan et une onde de tempête dangereuse sont attendu dans certaines parties du nord-ouest des Bahamas le

Mercredi, où un avertissement d’ouragan est en vigueur.

2. Des conditions d’ouragan sont attendues sur certaines parties de la côte du sud-est et du centre-est de la Floride commençant tard

Mercredi où avertissement d’ouragan a été émis. Des conditions de tempête tropicale sont attendues tôt mercredi dans les zones d’avertissement de tempête tropicale (qu’on peut voir sur la carte) en Floride et en Géorgie/

3. Une onde de tempête dangereuse est attendue sur une grande partie de la côte est de la Floride et des parties de la côte géorgienne où un avertissement d’onde de tempête est en vigueur. L’onde de tempête sera accompagnée de vagues importantes et destructrices. Les résidents dans le zone d’avertissement doivent écouter les conseils donnés par les fonctionnaires.

4. Ne vous concentrez pas sur la tracé exact de Nicole puisqu’elle est devrait être une grosse tempête avec des dangers s’étendant bien au nord du centre, à l’extérieur du cône de prévision. Ces risques sont susceptibles d’affecter une grande partie de la péninsule de Floride et des parties du sud-est des États-Unis.

5. Nicole produira de fortes pluies mercredi et jeudi à travers la péninsule de Floride. Des inondations urbaines et soudaines seront probables avec de possibles crues du fleuve St Johns River

Des inondations éclair en zones urbaines et sur les petits cours d’eau seront possibles dans le sud-est de la Géorgie et dans certaines parties de la Caroline du Sud jeudi.

