Ft Lauderdale : Les photos du Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride

Comme chaque mois de décembre, la Chambre de Commerce Canada-Floride organisait son cocktail des Fêtes, et cette année c’était dans le cadre charmant de Grateful Palate, sur les bords de la rivière Intracoastal à Fort Lauderdale. Bien entendu Louis Guay, président de la Chambre pour la partie Floride (il y a aussi un président au Canada), a accueilli tout le monde, et de nombreuses personnalités de son bureau étaient présentes. La nouvelle consule du Canada à Miami, Sylvia Cesaratto, a pu se présenter, et les maires de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, et de Hollywood, Josh Levy, avaient fait l’honneur de leur présence à cette soirée sympathique.

A l’organisation il y avait Majorie Laflamme, et au micro la bouillonnante Brigitte Leblanc !

N’oubliez pas d’adhérer à la Chambre afin de contribuer au dynamisme commercial entre la Floride et le Canada, mais aussi de ces événements sympathiques et utiles pour rencontrer les personnes qui sont en affaires dans le Sunshine State ! www.canadafloridachamber.com

Nos photos de l’événement :

Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Sylvia Cesaratto, consule du Canada, présente à Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Louis Guay, Dean Trantalis, Sylvia Cesaratto, Glenn Cooper, Bob Swindell Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride Ft Lauderdale : le Cocktail des Fêtes de la Chambre de Commerce Canada-Floride

