USA : le Département d’Etat veut faciliter le renouvellement de certains visas de travail

Les étrangers vont-ils à l’avenir ne plus avoir à ressortir du territoire américain pour renouveler leur visa ? La période de restriction des voyages en période de pandémie a démontré que ce n’était pas forcément si facile que cela, et que de ressortir du pays posait des contraintes inutiles aussi bien pour les employés, les employeurs et l’administration américaine. Selon le site Bloomberg Law, « le Département d’État lancera un programme pilote plus tard cette année offrant des options de renouvellement de visa aux États-Unis pour les travailleurs spécialisés H-1B et autres titulaires de visas temporaires qui sont actuellement tenus de voyager à l’étranger. (…) L’option de renouvellement aux États-Unis sera disponible pour les titulaires de visas H et L et pourrait éventuellement être étendue, a déclaré Julie Stufft », sous-secrétaire adjointe pour les services des visas au Bureau des affaires consulaires.

A noter pour mémoire et dans les dossiers à suivre que, durant la visite du président français Emmanuel Macron en décembre dernier, avec Joe Biden ils avaient émis une déclaration commune affichant l’intention d’améliorer l’émission des visas réciproques, comme par exemple celui du visa investisseur E-2 dont la durée pour les Français venant aux Etats-Unis avait été réduite de manière assez incompréhensible.

PUBLICITE :