L’Alliance Française Miami Metro et le Koubek Center présentent la pièce :

Frénésies

Par la Compagnie Tilawcis

Le 20 mars à 20h au

Koubek Center

2705 SW 3rd St, Miami, FL 33135



Ce spectacle gratuit de 75 minutes (qui sera surtitré en anglais et espagnol) a été écrit par Florient Jousse, qui sera sur scène avec le musicien Philippe de Lacroix-Herpin. La Compagnie Tilawcis vient de l’île de La Réunion et Frénésies vous transportera de la Nouvelle-Orléans au Japon en passant par San Francisco, pour une fête libératrice conçue comme une urgence frénétique à se remettre en route pour dévorer la vie, tenter de comprendre l’envers des choses, apprendre pleinement des rencontres hasardeuses et penser autrement le monde.

