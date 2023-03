Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Avril 2023

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois d’Avril 2023 aux Etats-Unis.

DISNEY+

Le 5 avril :

The Crossover (saison 1)

Basé sur le roman en vers le plus vendu de Kwame Alexander, « The Crossover » présente deux frères adolescents Josh et Jordan Bell, largement considérés comme des phénomènes de basket-ball. À travers sa poésie lyrique, une version adulte de Josh, alias Filthy McNasty, raconte leur histoire sur et en dehors du terrain, alors que leur père, ancien joueur de basket-ball professionnel, s’adapte à la vie après le basket-ball, et leur mère enfin poursuit ses propres rêves.

Le 22 avril :

Secrets of the Elephants (docu)

Les éléphants sont puissants, aimants et sages, mais nous commençons seulement à percer leurs secrets les plus profonds. C’est réalisé par James Cameron pour National Geographic.

Le 28 avril :

Peter Pan And Wendy (film)

Wendy Darling est une jeune fille qui a peur de quitter la maison de son enfance et qui rencontre Peter Pan, un garçon qui refuse de grandir. Aux côtés de ses frères et d’une petite fée, Tinker Bell, elle voyage avec Peter dans le monde magique de Neverland. Là, elle rencontre un capitaine pirate maléfique, le capitaine Crochet, et se lance dans une aventure palpitante et dangereuse qui changera sa vie pour toujours.

APPLE TV+

Le 5 avril :

Schmigadoon! (saison 2)

What it’s about: Cette comédie musicale inspirée des années 1960-70 sur une histoire d’amour est de retour pour une deuxième saison.

Le 14 avril :

The Last Thing He Told Me (série limitée)

Une adaptation du roman du même nom de Laura Dave. Il raconte l’histoire d’une femme qui se lie avec sa belle-fille de 16 ans tout en cherchant la vérité sur pourquoi son mari a mystérieusement disparu.

Le 14 avril :

Jane

Jane est une écologiste en herbe de 9 ans qui cherche à sauver des animaux en voie de disparition. Utilisant sa puissante imagination, Jane emmène ses meilleurs amis David et Greybeard le chimpanzé dans des aventures épiques pour aider à protéger les animaux sauvages du monde entier.

Le 21 avril :

Ghosted (film)

Cole tombe éperdument amoureux de l’énigmatique Sadie, mais fait ensuite la choquante découverte qu’elle est… un agent secret. Avant de pouvoir décider d’un deuxième rendez-vous, Cole et Sadie sont entraînés dans une aventure internationale pour sauver le Monde.

Le 28 avril :

The Afterparty

Le détective Danner revient pour résoudre un mystère en interrogeant des membres de la famille, des amants maudits et des partenaires commerciaux. Chaque épisode se concentre sur un récit des événements du point de vue de chaque personnage, avec son propre style unique. La première saison était bien !

AMAZON PRIME

Le 14 avril :

The Marvelous Mrs. Maisel (saison 5)

Et ce sera la dernière saison pour Midge qui se retrouve plus proche que jamais du succès dont elle rêvait, seulement pour découvrir qu’elle en est encore si loin.

Le 14 avril :

Queens on the Run (saison 1)

Queens on the Run suit dix artistes de drag brésiliens de tout le pays dans un concours pour le titre de « Supreme Drag » alors qu’ils voyagent dans plusieurs villes brésiliennes dans un bus décoré de manière extravagante.

Le 21 avril :

Dead Ringers (saison 1)

Une version moderne du thriller de 1988 de David Cronenberg (avec Jeremy Irons), Dead Ringers mettra en vedette Rachel Weisz jouant les rôles doubles d’Elliot et de Beverly Mantle, des jumellesqui partagent tout : la drogue, les amants etc…

Le 28 avril :

Citadel (saison 1)

Il y a huit ans, Citadel tombait. L’agence d’espionnage mondiale indépendante – chargée de maintenir la sûreté et la sécurité de tous – a été détruite par des agents de Manticore, un puissant syndicat manipulant le monde depuis l’ombre. Les agents d’élite Mason Kane (Richard Madden) et Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) avaient alors vu leurs souvenirs effacés alors qu’ils s’échappaient de justesse. Ils sont restés cachés depuis, construisant de nouvelles vies sous de nouvelles identités, ignorant leur passé. Jusqu’à ce que Mason soit retrouvé par un ancien collègue.

NETFLIX

Le 5 avril :

War Sailor (série limitée)

Série norvégienne en trois épisodes : « Alfred Garnes est un marin de la classe ouvrière, qui est récemment devenu père d’un troisième enfant. Lui et son ami d’enfance Sigbjørn Kvalen (Wally) travaillent sur un navire marchand au milieu de l’océan Atlantique lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Ce sont des civils désarmés en première ligne d’une guerre à laquelle ils n’ont jamais demandé de participer. Les deux hommes luttent pour leur survie dans une spirale de violence et de mort, où à tout moment les sous-marins allemands peuvent attaquer leurs précieux navires. Les marins de guerre n’ont qu’un seul objectif : survivre et rentrer chez eux. »

Le 6 avril :

Hunger (film)

Ce film thaïlandais raconte l’histoire d’une femme dans la vingtaine appelée, Aoy, qui dirige le restaurant local de nouilles sautées de sa famille dans le vieux quartier de Bangkok. Un jour, elle est invitée à quitter l’entreprise familiale et à rejoindre Hunger, l’équipe du chef de luxe numéro un en Thaïlande.

Le 6 avril :

Beef (saison 1)

Une nouvelle comédie emmenée par Steven Yeun (ex Walking Dead) et Ali Wong. La série, composée de 10 épisodes, suit les conséquences d’un accès de rage au volant entre deux inconnus, les enjeux augmentant dangereusement au fil du temps.

Le 7 avril :

Transatlantic (série limitée)

« Risquant leur vie pour aider plus de 2 000 réfugiés à fuir la France occupée, dont de nombreux artistes et écrivains figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par les nazis, ce gang international de jeunes héros et leurs célèbres protégés occupent une villa à la périphérie d’une ville, où la menace d’un danger mortel cède la place à des collaborations inattendues et à des amours intenses. »

Le 14 avril :

Seven Kings Must Die (film)

Après les séries « The Last Kingdom », voici un film pour conclure l’histoire : « Après la mort du roi Édouard, les envahisseurs et les héritiers rivaux se battent pour la couronne. Uthred doit à nouveau partir à l’aventure avec ses camarades alors qu’ils tentent de former une Angleterre unie. »

Le 14 avril :

Queenmaker (saison 1)

L’histoire de cette nouvelle série coréenne : « Deux femmes unissent leurs forces, Hwang Do Hee, une femme de carrière qualifiée, qui n’est pas descendue de ses talons aiguilles de 12 centimètres depuis 12 ans, et l’avocate des droits du travail Oh Seung Sook alias » le rhinocéros fou « . Oh Seung Sook est la présidente de l’association des travailleuses, la dirigeante de la fondation Worker’s Solidarity with Rights et une YouTubeuse populaire peu intéressée par l’autorité. Cependant, le « Queen Maker » Hwang Do Hee est déterminé à faire d’Oh Seung Sook le maire de Séoul.

Le 19 avril :

Mighty Morphin’ Power Rangers: Once & Always

Les Power Rangers se retrouvent confrontés à une menace familière venue tout droit du passé. Face à une crise à l’échelle internationale, ils sont à nouveau appelés à être les héros dont le monde a besoin.

Le 27 avril :

Firefly Lane (saison 2, P2)

Toujours cette série sur les ados des années 1970 faisant leur vie jusqu’au XXIe siècle.

Le 27 avril :

A Tourist’s Guide to Love (film)

Le film tourne autour d’un responsable du voyage acceptant une mission d’infiltration pour en savoir plus sur l’industrie touristique du Vietnam. Là-bas, elle découvre qu’elle tombe non seulement amoureuse du pays, mais aussi d’un guide touristique expatrié.

