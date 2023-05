Grande nouvelle à Miami : Musimelange est de retour en juin !

Ca a été long… ça a été très long, ça a été trop long : trois années durant lesquelles Musimelange aura été arrêté. Première observation : les mesures contre la pandémie ont anéanti des réunions culturelles très précieuses… et il faut en avoir conscience.

On rappelle ce qu’est cet événement exquis : Musimelange a été créé en 2010 par la violoniste française Anne Chicheportiche et se déroule toujours dans un endroit intime de Miami : il y a de la place, mais pas trop, et ça vous permettra de juger la chance que vous avez d’y être, et que le prix n’est vraiment pas élevé pour ce que c’est. Anne crée à chaque fois un concert de musique de chambre multisensoriel sur mesure, spécialement conçu pour que les musiciens et les chefs transmettent leur amour de la musique classique et de la gastronomie avec une soirée unique d’élégance sans effort et pour se connecter avec le public en dehors d’une salle symphonique ou des restaurants.

Musique, mets, vins, et rencontres, c’est le concept ! Bonne nouvelle, c’est de nouveau dans le cadre du M Building de Wynwood que reprend Musimelange, avec ainsi cette atmosphère très Belle Epoque qui se dégage de telles soirées. Il y a beaucoup de francophones – pas que (ce n’est pas le concept) mais vous y trouverez forcément des figures amicales que vous connaissez (ou que vous devriez connaître !).

Lors de cette nouvelle édition, ce sont les artistes « maison » de Musimelange qui joueront pour vous. La soirée est dénommée :

Tutti 2.0

Lundi 5 juin à 19h30

The M Building

194 NW 30th St – Miami, FL 33127

www.musimelange.com

Une vidéo datant de 2018 :

Photos de précédentes éditions :

