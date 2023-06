Deux « Bastille Day » organisés sur la côte ouest centrale de Floride

Ils sont tous deux organisés par FACC West Florida, le premier étant en partenariat avec l’UFE. Ce seront les deux grands « 14 juillet » organisés par et pour les Français dans cette région de Floride :

Bastille Day à Tampa Bay

FACC West Florida – FRAMCO et UFE Tampa Bay organisent ensemble leur Bastille Day le 14 juillet à 18h dans le centre de Tampa au restaurant Chez Faby. Un buffet (quiche + salade, plateau de fromage et charcuterie, dessert TBD) sera disponible pour tous les participants et l’inscription inclut un verre gratuit. (Prix: $35/membres; $50 non-membres). Inscriptions ici : https://buytickets.at/ framco/937466

Bastille Day à Venice

FACC West Florida – FRAMCO organise un buffet spécial le 14 Juillet aussi à partir de 18h. (quiche + salade, pâtisserie salé, salade de fruit en dessert et un gateau TBD) et un verre est inclut dans le prix du billet. (Prix: $35/membres; $50 non-membres) Ca se déroulera à la nouvelle bakery Moulin Rouge Café (593 US-41 Bypass N, Venice, FL 34285)

Voici le lien d’enregistrement pour la soirée à Venice: https://buytickets.at/ framco/938408

PUBLICITE :