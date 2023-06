Miami : le chauffard ayant tué la française Justine Avenet a été arrêté, selon la police

La police de Miami a déclaré avoir arrêté Christian Espinal, 45 ans, à son domicile de Miami Gardens le 20 juin, dans le cadre de l’enquête sur le « hit and run » ayant tué la jeune française de 24 ans, Justine Avenet, le 30 octobre dernier, qui roulait à bicyclette à l’angle de Biscayne Boulevard et de la 22nd Street de Miami, à 3h15 du matin.

La police recherchait depuis lors un SUV sombre, et celui de Christian Espinal serait ce véhicule, très abimé par l’accident, mais qui a pu – malheureusement – poursuivre sa route. Il avait perdu la grille avant, son logo, et le pare-brise avait aussi été touché.

Le 3 novembre, le SUV aurait été retrouvé chez un carrossier d’Opa-Locka qui a déclaré à la police que Christian Espinal lui aurait déclaré avoir heurté un canard et un arbre. Il avait demandé à ce que les travaux soient rapides et à payer cash. Malheureusement certains travaux étaient déjà réalisés. Mais ayant désormais le nom du propriétaire, la police a vérifié et trouvé que son téléphone portable était passé à l’heure de l’homicide sur les lieux du drame.

La police n’avait plus qu’à l’arrêter, sauf que le même 3 novembre, Christian Espinal avait pris un avion pour la République Dominicaine. On ne sait pas quand il en est revenu, mais en tout cas… il est en incarcéré, sous des chefs d’accusations incluant « avoir quitté les lieux d’un accident entraînant la mort » et « falsification de preuves matérielles ».

Justine travaillait depuis le mois de juin précédent (2022) au département marketing de Hermès Parfums Americas, à Miami. Elle était une ancienne élève du Kedge Business School de Bordeaux. Sa famille vit à La Garenne-Colombes, près de Paris.

C’est une « chance » si le coupable a bien été arrêté, car un grand nombre de chauffards nocturnes en Floride ne sont jamais retrouvés.

Tout le monde n’est pas victime ici d’un « hit and run » comme ce fut malheureusement le cas pour Justine, mais on n’insistera jamais assez pour les jeunes (et moins jeunes) qui arrivent dans la région de Miami : attention aux voitures. Quand vous conduisez vous même c’est une chose, mais quand vous êtes piéton il faut faire très attention. Le plus dangereux étant pour les « deux roues » car ils partagent la route avec les voitures. Les accidents sont extrêmement nombreux aux Etats-Unis, et particulièrement dans le sud de la Floride.

