Les réunions francophones à Miami et en Floride durant le mois de Septembre 2023

Nous avons trois articles sur des événements francophones qui se déroulent ce mois-ci en Floride (ci-dessous) plus les annonces des événements qui ont été portés à notre connaissance que vous trouverez juste après.

De manière générale, vous retrouverez tout notre calendrier des événements locaux sur notre page Floride

Les trois articles :

– Boca Raton : pique nique à l’école Le Petit Prince coorganisé par Miami Accueil

– Miami : Café de la rentrée de Miami Accueil à la résidence consulaire

– Miami : c’est la rentrée pour la communauté catholique francophone

ORLANDO

Cocktail « Bonjour de Provence » organisé par FABCO le 28 août de 17h à 19h à L’Occitane en Provence : 1668 Buena Vista Drive, Orlando, FL 32836

www.eventbrite.com/e/end-of-summer-celebration-a-la-francaise-tickets-695712032417?fbclid=IwAR2CdAAzWB5yy28V8jYfuu8RpoXF5jIzhk_3boL2W3u9q90ctjgRjyRLktU

TAMPA BAY

L’UFE de Tampa Bay organise un dîner marocain le 29 septembre à 19h au restaurant Kazba Cafe à Oldmar.

www.facebook.com/groups/345948222972380

TAMPA

Evénement professionnel sur le thème des impôts : « Tax Planning Strategies: It’s not how much you make, it’s how much you keep !” Organisé par FRAMCO au Centre Club – Tampa: 123 S West Shore Blvd 8th Floor, Tampa, FL 33609

Inscription ici : www.buytickets.at/framco/980013

JACKSONVILLE

Célébrez la fin de l’été avec l’Alliance Française qui organise un midi « Pétanque, Pastis & Rosé Wine », entre 11h et 14h à l’Alliance Française Jacksonville, 4251 University Blvd, Suite 401, Jacksonville, FL 32216

www.afjacksonville.org

MIAMI

La première messe en français de la rentrée de la communauté catholique sera dite le 16 septembre à l’église Saint Thomas The Apostle. Il y aura eu auparavant un potluck le 28 août :

www.facebook.com/Communaute.Catholique.Francophone.de.Miami

MIAMI

Belgian Mondays N°87 se déroulera le mercredi 6 septembre à 18h dans un nouveau « food hall » nommé Okeydokey, dans le quartier de Brickell : 268 SW 8th St – Miami, FL 33130

C’est gratuit, c’est ouvert à tous les francophones (et autres) et c’est organisé par notre amie Cynthia Legrand qui vous permet chaque mois de découvrir un nouvel endroit de Miami !

www.facebook.com/belgianmondaysmiami/

MIAMI

La Chambre de Commerce Franco-Américaine (FACC, qui fête son 40e anniversaire) a annoncé les dates pour les French Weeks de cette automne : elles se dérouleront du 23 octobre au 10 novembre 2023. Save the date !

www.faccmiami.com/french-weeks.html

FLORIDE

Les demandes de bourses scolaires doivent être envoyées au plus tard le mercredi 13 septembre 2023 au consulat de France.

Par ailleurs, les assos françaises qui souhaitent bénéficier en 2024 de la subvention gouvernementale STAFE ont jusqu’au 20 octobre pour déposer leur projet au consulat de France. www.miami.consulfrance.org

Films français au cinéma

Voici deux films en français qui seront projetés à Miami :

Between the Worlds (Ouistreham)

Un film d’Emmanuel Carrère (2023) avec Juliette Binoche, Hélène Lambert.

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

Le 1er septembre à The Landmark at Merrick Park Coral Gables

The Beasts (As Bestas)

Un film de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera.

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

Du 8 au 14 septembre au Art Cinema de Coral Gables

