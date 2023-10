French Weeks Miami : Nos photos du cocktail de lancement de l’édition 2023 !

C’est parti pour les French Weeks 2023 : le lancement a eu lieu le 23 octobre avec le traditionnel cocktail, qui se déroulait cette année au Miami Dade College, en plein centre de Downtown. Ce sont les premières French Weeks de Serge J. Massat en tant que président de la Chambre de Commerce Franco-Américaine, mais une habitude pour Annabelle Ballot-Pottier, la directrice, et son équipe !

Habitude, mais tout de même beaucoup d’événements à gérer entre le 23 octobre et le 13 novembre : on compte sur les Français et les autres francophones pour venir les soutenir à travers tous ces événements business ou culture !

Les French Weeks sont organisées en collaboration avec le Consulat général de France à Miami. Le programme est ici :

Nos photos du cocktail de lancement :

