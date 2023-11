Samedi 11 Novembre 2023. Une quarantaine d’amoureux de la littérature, francophones et francophiles, se retrouvent dans un jardin ensoleillé de Pacific Beach, Californie. L’occasion : une rencontre avec trois écrivains français sous l’égide de l’Alliance Française de San Diego.

Bien que de parcours et de styles très différents, nos trois écrivains, Claire, Alain et moi-même, partageons une passion pour les mots. Nous vivons aussi sur la côte ouest des Etats-Unis, loin de nos racines. Pourtant, nos pensées et nos regards restent tournés vers la France.

Le mien en particulier, car deux jours plus tôt, j’étais à Paris. La capitale grise était balayée par la pluie et le vent. Tandis que nous prenons place à l’ombre d’un palmier, je souris, heureux d’être de retour au soleil, sur cette côte pacifique qui résiste encore et toujours à l’assaut des saisons.

Les premières questions tombent. Nous en suivons le fil.

Pourquoi écrire ? Parce que nous aimons la langue, son rythme et ses mots. Les livres étaient nos compagnons d’enfance, un moyen d’évasion et parfois de révolte. De la lecture à l’écriture, il n’y a qu’un pas, que les circonstances de la vie nous ont amenés à faire.

On se souvient, on s’étonne, on s’explique. Les anecdotes fusent, les rires aussi. Les mots que l’on emploie sont parfois français, parfois anglais, mais on se comprend car nos histoires sont universelles. Quand on a voyagé, on sait que la littérature ne connait pas de frontières.

On bavarde ainsi tout l’après-midi sous le ciel bleu. Quand vient enfin le moment de se quitter, on se sent joyeux, et un peu plus français que lorsqu’on est arrivé. On se promet de continuer à écrire, à lire, et à discuter entre compatriotes.



Fabrice, le 11 Novembre 2023 à San Diego

À propos de Fabrice Hoerner

Fabrice vit à San Diego depuis 2010. Armé d’un diplôme d’ingénieur français et d’un MBA, il travaille dans le domaine des nouvelles technologies. Son roman “Le Dernier Hôtel” est publié aux Editions Spinelle et raconte l’histoire d’un homme qui s’éveille amnésique dans l’après-vie et enquête sur les circonstances mystérieuses de sa mort.

À propos de Claire Marti

Claire Marti est une autrice primée, dont les livres figurent au palmarès des meilleures ventes USA Today. Ses deux séries de romance contemporaine « Pacific Vista Ranch » et « California Suits » se déroulent en Californie du Sud. Diplômée de la Sorbonne, elle vit à San Diego avec son mari, son chien farfelu et trois chats malins.

À propos d’Alain Rolland

Alain, originaire de Bretagne, travaille depuis trois décennies aux États Unis dans l’industrie pharmaceutique et les biotechnologies. Il vit à San Diego avec sa famille. Son roman, “Six Ans d’Absence” est publié aux Editions Spinelle et retrace le chemin d’un soldat breton durant la seconde guerre mondiale.

À propos de l’Alliance Française de San Diego

L’Alliance Française de San Diego a été fondée en 1927 et fait partie d’un réseau de plus de 100 chapitres d’Alliances aux États-Unis et de plus de 832 affiliés dans 128 pays sur tous les continents. Sa mission est d’enseigner le français et de promouvoir les cultures francophones via des événements sociaux et culturels.

