Concerts de Francis Cabrel en 2024 à Miami, New-York, Oakland et Los Angeles

Ce sera la première tournée aux Etats-Unis pour Francis Cabrel qui va ainsi offrir en juin 2024 quatre dates de concerts aux francophones des Etats-Unis !!! Merci de partager sur vos réseaux sociaux !!

Francis Cabrel avait dû reporter sa tournée annoncée pour l’automne 2020 durant la crise de la Covid-19, mais cette fois rien ne l’empêchera de fouler les scènes de :

The Theatre at Ace Hotel, Los Angeles, CA

Mardi 4 juin 2024 à 8:00 PM

Tickets disponibles sur : www.axs.com

Fox Theater, Oakland, CA

Jeudi 6 juin 2024 à 8:00PM

Tickets disponibles sur : www.ticketmaster.com

Knight Concert Hall at the Adrienne Arsht Center, Miami, FL

Samedi 8 juin 2024 à 8:00PM

Tickets disponibles sur : www.arshtcenter.org

Town Hall, New York, NY

Mercredi 12 juin 2024 à 8:00PM

Tickets disponibles sur : www.ticketmaster.com

Natif et toujours résident du Lot-et-Garonne, Francis Cabrel a explosé en 1979. Alors fan de Bob Dylan, il était devenu « chanteur à textes » et il accèda à la célébrité dans toute la francophonie avec son deuxième album qui contenait l’une des plus belles chansons d’amour françaises jamais écrites, « Je l’aime à Mourir ». De « Petite Marie » à « Sarbacane », en passant par « Encore et encore ou « C’est écrit » : l’accent d’Agen est resté, même si la moustache hippie a en revanche disparu, et les cheveux bien raccourcis. Le succès, lui, ne s’est jamais démenti, et Francis Cabrel est toujours l’un chanteurs préférés des Français. Il était attendu depuis longtemps par son public aux USA… le voici qui arrive… et on l’attend avec impatience !

Cette tournée est produite par John Scher/Metropolitan Entertainment.