Agenda francophone de Février 2024 à Miami et en Floride

Voici les rendez-vous qui ont été porté à notre connaissance pour ce mois de février 2024 :

TREASURE COAST

Le French Club de la Treasure Coast a repris son «French Speaking lunch» 1 vendredi sur 2. «Maintenant on est toujours une quinzaine à nous retrouver. Avec le French Club Of The Palm Beaches nous organiserons un apero sur un rooftop de Jupiter aux alentours du 14 février : à confirmer ! www.facebook.com/groups/ 3238244576251445/

CANADA FLORIDE

– La Chambre Canada-Floride organise sa mission commerciale en Floride du 5 au 9 février.

– Par ailleurs, le public est convié par la Chambre le 25 février à 15h pour la Continental Cup qui se déroule au National Polo Center de Wellington. Regardez sur le site pour les infos complémentaires sur ces événements : www.canadafloridachamber.com

ST PETERSBURG

Les pique-niques de l’Association des Snowbirds reprennent sur la sublime plage de Fort de Soto (abri 5) le 19 février avec le Nouveau Brunswick. C’est à chaque fois à 10h. Pour les francophones ce sera le 14 mars. C’est gratuit avec des frais pour entrer dans le parc. Si vous voulez aider l’asso ou bien développer les activités de l’asso ailleurs (côte est par exemple) contactez Johanne : 514-918-5228. www.snowbirds.org

PEMBROKE PARK

Le Club Richelieu de la Floride du sud reprend ses pique-niques musicaux jusqu’au 20 mars.

– 7 fév : Raymond Laroche

– 14 Leslie Dalencour dit Boom Boom

– 21 Steeve Matthews

– 28 Marc Demers et ses invités spéciaux Vous pouvez suivre les détails de la programmation et les activités sur la page Facebook du Club Richelieu de la Floride: www.facebook.com/ clubrichelieufloridedusud/ +1 954-925-0090. clubrichelieufloridesud@gmail. com

NAPLES

L’Alliance Française organise son Bal Masqué du Mardi Gras le samedi 10 février au Brio Italian Grille, Waterside Shops, North Naples; avec les chansons françaises de Kevin Soucie. www.afnaples.org

SARASOTA

La troupe de danseurs français Mazelfreten participera au festival « Art du Spectacle » au musée Ringling et présentera sa création hip-hop/électro « Rave Lucid » du 22-24 février. Il s’agit d’un événement culturel français avant-gardiste produit par de jeunes créateurs innovateurs et renommés. www.ringling.org/event/rave- lucid-by-mazelfreten/ www.mazelfreten.com/

TAMARAC

Le salon Desjardins Bank se déroulera le 28 février à 13h30 au Colony West Golf Club 6800 NW 88th Avenue. C’est gratuit mais il faut s’inscrire (places limitées) : salon@desjardinsbank.com

PALM BEACH

L’alliance francophone organise comme chaque mois beaucoup d’activités :

– 3 fév : chandeleur à Boca Raton à 10h30.

– 7 fév : Three women and an architect (lecture en anglais à Palm Beach à 13h30).

– 14 fév : Le premier homme de Camus (lecture en français à Boca Raton à 14h.

– 21 fév : Petit Déj et conversation française à West Palm Beach à 9h30.

– 28 fév : Petit Déj et conversation française à West Palm Beach à 9h30. www.alliancefrancopb.org/ events

LAKE WORTH

Le Club Canadien Français organise entre autres :

– 18 février : tournoi de golf François Tisi.

– 19 février : excursion au casino. – 29 février : soirée cabaret. www.ccflw.org/agrave-venir- bientocirct.html

ORLANDO

Soirée chandeleur le 3 février à l’Alliance Française du Greater Orlando à 18h : 1516 E. Colonial Drive. www.facebook.com/events/ 1034434710975038/

BROWARD

Il y a des artistes québécois à passer au Club Tropical de Hallandale et au Centre Culturel de Pompano. En février : Mario Jean, Guy Nantel et Marc Hervieux.

MIAMI BEACH

Le prochain Belgian Mondays se déroule le 5 février au restaurant Joliet : 1209 17th St – Miami Beach, FL 33139. Pas besoin de réserver, tout le monde est bienvenu pour boire un verre puis rester dîner si ça vous plaît : ce sont des évés très sympas de Miami.

www.facebook.com/belgianmondaysmiami/

MIAMI

Le gala de FIPA est ouvert à tous. Il se déroule le 29 février, en soutien au programme français des écoles publiques de Mimai : il y a toujours beaucoup d’ambiance et c’est très sympa :

A l’agenda de l’asso Miami Accueil :

– 1/02: Restaurant découverte au Basilic à Miami Beach

– 2/02 : street Photography avec Michel

– 9/02: Sortie culturelle « Viscaya Museum and Gardens »

– 11/02: Soirée couscous (date à confirmer)

– 13/02: Sortie culturelle « Nader Museum » suivi d’un déjeuner

– 15/02: Cueillette de fraises / tomates et visite de la plus ancienne jardinerie d’orchidées de Floride à Homestead

– 22/02 : Rencontre littéraire (date à confirmer)

– 24/02: Sortie culturelle weekend « Viscaya Museum and Gardens » www.miami-accueil.org

La FACC (French American Chamber of Commerce) aura plusieurs réunions :

– 5 février : webinaire sur internet pour discuter avec les experts.

– Les 16 et 17 : Le Club Trustee – Beneteau Group.

– Le 27 : Committees & clubs meeting www.faccmiami.com/events/next- events.html

Vous pourrez voir les matchs de la France durant le tournoi des 6 nations au restaurant La Pizza 1789 (South Miami) du 2 fév au 16 mars. Ce 16 mars nous serons présents (Le Courrier et Miami Accueil) pour France-Angleterre. www.sixnationsrugby.com/fr/m6n www.miami-accueil.org

Chaque début de mois il y a un «Belgian Mondays» ouvert à tous : des soirées très sympathiques qui vous permettent de venir boir un verre dans un nouveau restaurant de Miami, et de rester dîner si ça vous dit ! www.facebook.com/ belgianmondaysmiami/

Annoncé par le consul de France, (mais à confirmer pour les détails) il y aura La Nuit des Idées le 24 février, à la librairie Books and Books de Coral Gables. Venez échanger et écouter les idées des autres ! www.nightofideas.org

Il y aura un Musimelange fin février :

