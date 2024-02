Miami : voici le programme de Musimelange pour février 2024

Il y aura quatre soirées Musimelange pour cette saison 2024, et le 26 février c’est la 2e. Vous pouvez retrouver tout le programme ici. Bien sûr il y a toujours les mets et vins fabuleux qui accompagnent ces soirées, mais côté musique ce sera :

MusiSoul

Ressentez le rythme et la mélodie avec ce « Tribute to Norah Jones, Corinne Bailey Rae and more » avec le piano de Shawn Sutta, la voix soul de Kelley Kessell, le violon d’Abby Young et la basse d’Andres Ferret.

The M Building

194 NW 30th St – Miami, FL 33127

www.musimelange.com

Photos de précédentes éditions :

