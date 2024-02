Guide des meilleures applications pour voyager en VR aux États-Unis : tout sur les apps pour camping car

Vous voyagez en véhicule récréatif : motorisé (camping car), roulotte (fifth Wheel, caravane) ? Voici différentes apps qui peuvent vous faciliter la vie aussi bien pour vos déplacements que pour vos étapes !

1. RV Parks & Campgrounds : AllStays Camp & RV, RV ParkyVR et Harvest Host

AllStays Camp & RV : Cette application est un incontournable pour les propriétaires de RV. Elle répertorie des milliers de campings, terrains de camping et aires de stationnement pour VR aux États-Unis. Vous pouvez filtrer les résultats en fonction de vos besoins spécifiques, tels que les commodités offertes et les types de terrains.

RV Parky : Cette application offre une interface conviviale et une base de données complète de campings, parcs nationaux, aires de stationnement et zones de camping sauvage. Elle fournit également des informations utiles sur les services à proximité, comme les stations-service et les supermarchés.

Harvest Host : cette app vous permet de stationner gratuitement votre VR dans des milliers de fermes, propriétés viticoles ou attractions, partout aux Etats-Unis, à condition d'y consommer leurs produits.

2. Navigation et Cartes : RV LIFE GPS & Campground Finder

RV LIFE GPS & Campground Finder : Conçue spécialement pour les voyageurs en VR, cette application propose des fonctionnalités de navigation personnalisées en fonction de la taille de votre véhicule. Elle inclut des avertissements sur les restrictions de hauteur, les routes sinueuses et les stations-service adaptées aux véhicules récréatifs.

3. Planification d’Itinéraire : Roadtrippers

Roadtrippers : Cette application est parfaite pour planifier votre itinéraire. Elle vous permet de découvrir des attractions, restaurants, parcs nationaux et autres points d’intérêt le long de votre route. Vous pouvez personnaliser votre voyage en fonction de vos préférences et obtenir des suggestions pour des arrêts intéressants.

4. Cuisine sur la Route : Yelp, GasBuddy

Yelp : Idéale pour trouver des restaurants locaux et des critiques, Yelp vous aide à découvrir des endroits uniques pour déguster la cuisine locale. Recherchez des établissements adaptés aux VR pour faciliter le stationnement.

GasBuddy : Trouvez les stations-service les moins chères sur votre itinéraire pour économiser sur les coûts de carburant pendant votre voyage en VR.

5. Gestion des Déchets et des Ressources : Sanidumps, iOverlander

Sanidumps : Si vous avez besoin de vider les réservoirs de votre VR, cette application localise les stations de vidange des eaux usées à proximité, avec des informations détaillées sur les installations disponibles.

iOverlander : Offrant des informations sur les aires de stationnement gratuites, les sources d’eau potable et les stations de vidange, iOverlander est un outil utile pour les voyageurs en véhicule récréatifs à la recherche de ressources en route.

6. Météo : Weather Underground

Weather Underground : Restez informé sur les conditions météorologiques locales et préparez-vous en conséquence. Cette application fournit des prévisions précises, des alertes météo et des cartes radar.

7. Divertissement : Audible, Spotify

Audible : Transformez les longues heures de conduite en moments d’écoute agréables avec des livres audio. Audible propose une vaste sélection de titres pour tous les goûts.

Spotify : Créez des listes de lecture pour accompagner vos trajets et découvrir de nouveaux morceaux. Assurez-vous de télécharger votre musique à l'avance pour les zones sans connexion.

8. Maintenance du VR : RV Maintenance, Repair, and Travel Atlas

RV Maintenance, Repair, and Travel Atlas : Cette application fournit des informations utiles sur la maintenance et la réparation des VR. Vous y trouverez également des atlas de voyage spécifiques aux propriétaires de véhicules récréatifs.

Avec ces applications à portée de main, votre voyage en VR à travers les États-Unis sera non seulement plus pratique, mais aussi plus enrichissant. Profitez de la liberté de la route et découvrez tout ce que ce magnifique pays a à offrir !

