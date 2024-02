Marché de l’assurance santé aux États-Unis : Fonctionnement, Éligibilité et Astuces pour Économiser (Guide anglophone).

Naviguer le paysage complexe de l’assurance santé aux États-Unis peut être déroutant, mais le marché de l’assurance maladie (Marketplace) peut offrir une solution accessible. Ce blog explorera son fonctionnement, les critères d’éligibilité et des conseils pour réduire vos primes mensuelles.

Comment fonctionne le marché de l’assurance maladie ?

Imaginez une plateforme en ligne réunissant divers assureurs proposant des plans d’assurance (Bronze, Argent, Or, Platine) avec des niveaux de couverture et des primes variés. Vous choisissez celui qui correspond à vos besoins et à votre budget.

Qui peut en bénéficier ?

Toute personne résidant légalement aux États-Unis peut s’inscrire sur le marché, en fonction de votre revenu ajusté brut modifié (MAGI). Plus votre MAGI est bas, plus vous aurez droit à des subventions fédérales pour réduire vos primes :

Subventions mensuelles des primes (APTC) : si votre MAGI tombe dans une certaine tranche, vous pouvez recevoir une subvention pour diminuer votre prime mensuelle.

Réduction des coûts des partages de coûts (CSR) : cette subvention supplémentaire peut réduire les coûts à votre charge, comme les franchises et les quotes-parts, pour les plans Argent choisis.

Comment économiser sur vos primes ?

Outre les subventions, voici quelques astuces pour minimiser vos dépenses :

Comparez les options ! Ne vous contentez pas du premier plan venu. Utilisez des plateformes de comparaison en ligne pour trouver la meilleure couverture au meilleur prix.

Choisissez un plan adapté à vos besoins. Si vous êtes en bonne santé et que vous n’avez pas besoin de soins fréquents, un plan basique (Bronze) pourrait suffire.

Augmentez votre franchise. La franchise est le montant que vous devez payer de votre poche avant que votre assurance prenne en charge les frais. En l’augmentant, vous diminuez votre prime mensuelle, mais attention aux dépenses potentielles en cas de problème de santé.

Profitez de programmes de bien-être. Certains assureurs proposent des programmes de bien-être qui récompensent les bonnes habitudes de santé avec des réductions de primes.

Envisagez un compte de dépenses de santé (HSA). Ces comptes vous permettent d’économiser de l’argent sans impôt pour les dépenses de santé admissibles.

Ressources utiles :

Site officiel du marketplace de l’assurance maladie: https://www.healthcare.gov/

Outil de comparaison de l’assurance maladie: https://www.healthcare.gov/glossary/navigator/

Simulateur de subventions: https://www.taxpayeradvocate.irs.gov/estimator/premiumtaxcreditchange/index.htm

En conclusion, le marché de l’assurance maladie aux États-Unis offre une alternative flexible et abordable pour de nombreux résidents. En comprenant son fonctionnement, en évaluant vos besoins et en profitant des astuces proposées, vous pouvez obtenir une couverture santé adéquate tout en économisant sur vos primes. N’hésitez pas à comparer, à vous renseigner et à explorer toutes les options pour trouver l’assurance idéale !

Bell & Lyons Insurance

Rudy Bellaiche, directeur général

Tél. : +1 (954) 998-3860

contact@bellandlyons.com

www.bellandlyons.com

