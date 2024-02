Les sorties cinéma du mois de mars 2024 dans les salles des Etats-Unis : tous les nouveaux films aux USA

Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en mars 2024.

Le 1er mars :

Dune: Part Two

Paul Atreides s’unit à Chani et aux Fremen tout en cherchant à se venger des conspirateurs qui ont détruit sa famille.

Un film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson.

Le 8 mars :

Love Lies Bleeding

Une romance alimentée par l’ego, le désir, la propagande et le rêve américain.

Un film de Rose Glass avec Anna Baryshnikov, Kristen Stewart, Dave Franco.

Le 8 mars :

Cabrini

Après avoir été témoin de la maladie et de la pauvreté dans les bidonvilles de New York, l’immigrante italienne Francesca Cabrini se lance dans un voyage audacieux pour persuader le maire hostile de fournir un logement et des soins de santé à des centaines d’enfants orphelins.

Un film d’Alejandro Monteverde avec Cristiana Dell’Anna, John Lithgow, David Morse.

Le 8 mars :

Accidental Texan

Erwin se retrouve bloqué au Texas, où il est pris sous l’aile de Merle, un foreur de pétrole au bord de la faillite. Ils se lancent dans une folle aventure pour déjouer les plans d’une compagnie pétrolière corrompue et toucher le pactole, avant que les rêves de Merle ne soient anéantis.

Un film de Mark Lambert Bristol avec Thomas Haden Church, Rudy Pankow, Carrie-Anne Moss.

Le 15 mars :

Arthur the King

Un coureur d’aventure adopte un chien errant nommé Arthur pour le rejoindre dans une course d’endurance épique.

Un film de Simon Cellan Jones avec Mark Wahlberg, Nathalie Emmanuel, Simu Liu.

Le 15 mars :

The American Society of Magical Negroes

Un jeune homme, Aren, est recruté dans une société secrète de « Noirs magiques » qui consacrent leur vie à une cause de la plus haute importance : faciliter la vie des Blancs.

Un film de Kobi Libii avec Justice Smith, Zachary Barton, Anthony Coons.

Le 15 mars :

Knox Goes Away

Lorsqu’un tueur à gages est atteint d’une forme de démence qui évolue rapidement, il se voit offrir l’occasion de se racheter en sauvant la vie du fils adulte avec lequel il était brouillé.

Un film de Michael Keaton avec Al Pacino, Michael Keaton, James Marsden.

Le 15 mars :

American Dreamer

Phil est un rêveur. La plupart de ses rêves ne se réalisent pas. Phil déteste cela. Mais cela ne l’empêchera pas de rêver.

Un film de Paul Dektor avec Peter Dinklage, Shirley MacLaine, Danny Glover.

Le 15 mars :

The Neon Highway

Wayne, un chanteur, rencontre la légende délabrée Claude Allen. Ensemble, ils se rendent à Nashville pour présenter une chanson, mais l’industrie les rejette. Wayne trouve le moyen de diffuser la chanson publiquement, non pas pour lui, mais pour Claude.

Un film de William Wages avec Beau Bridges, Rob Mayes, Sam Hennings.

Le 15 mars :

Kage & Celeste

Dans un royaume, très très loin de la Terre, des humains habitent une autre planète. Céleste est une orpheline de douze ans, Kage est le fils d’un vieux Hag, et Narcissa et Waylon sont deux adultes sans enfants (du moins le croient-ils). Que se passera-t-il lorsque Céleste et Kage s’échapperont de leur cachette la même nuit ?

Un film de Nova Alessio et Justin Hixon avec Victoria Camps, Tray Wright, Grayson McDonald.

Le 22 mars :

Ghostbusters: Frozen Empire

Lorsque la découverte d’un ancien artefact libère une force maléfique, S.O.S. Fantômes, anciens et nouveaux, doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d’une seconde ère glaciaire.

Un film de Gil Kenan avec Mckenna Grace, Carrie Coon, Annie Potts.

Le 22 mars :

Peter Five Eight

Un agent immobilier apparemment prestigieux d’une petite communauté de montagne se révèle être un alcoolique déséquilibré avec un sombre secret, lorsqu’un charismatique homme en noir apparaît un jour à la demande de son obscur patron.

Un film de Michael Zaiko Hall avec Kevin Spacey, Rebecca De Mornay, Jet Jandreau.

Le 22 mars :

Femme

Jules est la cible d’une horrible attaque homophobe qui détruit sa vie et sa carrière. Quelque temps après cet événement, il rencontre Preston, l’un de ses agresseurs, dans un sauna gay. Il veut se venger.

Un film de Sam H. Freeman et Ng Choon Ping avec George MacKay, Nathan Stewart-Jarrett, Aaron Heffernan.

Le 22 mars :

Problemista

Alejandro est un aspirant concepteur de jouets originaire du Salvador qui s’efforce de donner vie à ses idées inhabituelles à New York. Alors que son visa de travail arrive à expiration, un travail d’assistance auprès d’un marginal du monde de l’art devient son seul espoir de rester dans le pays.

Un film de Julio Torres avec Julio Torres, Tilda Swinton, RZA, Isabella Rossellini.

Le 22 mars :

You Can Call Me Bill

Un portrait intime du parcours personnel de William Shatner au cours de ses neuf décennies sur cette Terre, « You Can Call Me Bill » fait tomber tous les masques qu’il a portés pour incarner d’innombrables personnages, et révèle l’homme qui se cache derrière tout cela.

Un documentaire d’Alexandre O. Philippe avec William Shatner.

Le 29 mars :

Godzilla x Kong: The New Empire

Deux anciens titans, Godzilla et Kong, s’affrontent dans une bataille épique alors que les humains découvrent leurs origines entremêlées et leurs liens avec les mystères de l’île du Crâne.

Un film d’Adam Wingard avec Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry.

Le 29 mars :

La Chimera

Un groupe d’archéologues et le marché noir des artefacts historiques.

Un film d’Alice Rohrwacher avec Josh O’Connor, Carol Duarte, Vincenzo Nemolato.

Le 29 mars :

Black Flies

Un jeune ambulancier fait son chemin au cours de sa première année de travail à New York.

Un film de Jean-Stéphane Sauvaire avec Kali Reis, Tye Sheridan, Katherine Waterston.

Le 29 mars :

Not Another Church Movie

On suit Taylor Pherry, qui reçoit une mission de Dieu lui-même : raconter l’histoire de sa famille et inspirer sa communauté. Ce qu’il ne sait pas, c’est que le Diable a ses propres projets.

Un film de James Michael Cummings et Johnny Mack avec Mickey Rourke, Jamie Foxx, Vivica A. Fox.

Le 29 mars :

The Listener

On suit un bénévole de la ligne d’assistance qui fait partie de la petite armée qui prend le téléphone tous les soirs, répondant aux appels de toutes sortes de personnes qui se sentent seules, brisées…

Un film de Steve Buscemi avec Derek Cecil, Margaret Cho, Blu del Barrio.

