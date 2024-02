Trump gagne la Caroline du Sud, mais Haley ne concède pas la Primaire, qui va donc se poursuivre

Donald Trump a gagné la primaire de Caroline du Sud avec probablement 20 points d’avance sur Nikki Haley, ex-gouverneure de cet Etat. L’ex-président Trump remporte donc la 4e primaire sur 4, et certainement l’une des plus difficiles. Mais durant le mois de mars la moitié des Etats vont voter, et Nikki Haley a annoncé qu’elle continuait, malgré la défaite dans son propre Etat. Si Trump remporte toutes les autres primaires, alors fin mars il devrait avoir gagné une majorité des délégués.

Il faut dire qu’avec les affaires judiciaires en cours, si le candidat Trump était condamné à de sévères peines, Nikki Haley pourrait se poser en recours. C’est peut-être une des raisons de son maintien, mais aussi de ses critiques contre Trump, qui se durcissent (il faut rappeler qu’elle fut son ambassadrice). Mais, ainsi, il ne reste peut-être beaucoup plus de suspense. D’ailleurs, les affaires judiciaires de Trump le rendent plutôt sympathique pour un grand nombre d’américains qui pensent qu’il subit une « manipulation du Departement of Justice ».

Six Etats votent avant le « Super Tuesday » qui pour sa part verra 16 Etats départager les deux candidats le 5 mars 2024 : 22 Etats en quelques jours auront voté !

PUBLICITE :