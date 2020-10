Le journal des Snowbirds Québécois et de tous les Canadiens Français : Le Courrier de Floride (et des Amériques)

Le journal des Snowbirds Québécois et de tous les Canadiens Français : Le Courrier de Floride (et des Amériques)

Lancé en 2013, Le Courrier n’était pas alors le premier journal lu par les Snowbirds en Floride, mais il a tout de suite été apprécié et adopté et pour plusieurs raisons : tout d’abord sa très forte présence sur internet et les réseaux sociaux, alors que les autres médias n’y étaient pas vraiment à l’époque. En octobre 2020 (moment où nous écrivons ces lignes) par exemple Le Courrier a six fois plus de personnes à suivre sa page Facebook que les autres médias francophones (même si, à cette date, Le Courrier est en fait le seul journal francophone imprimé en Floride, suite à la catastrophique pandémie de covid-19).

– Si vous êtes intéressés pour passer de la publicité dans le journal, c’est par ici

Certains journaux pour Snowbirds ont ainsi malheureusement disparu, comme Hebdo Floride ou Que Faire en Floride.

Boîte à journaux du Courrier de Floride à la Desjardins Bank de Hallandale Beach en Floride

Grâce à son équipe francophone (des Françai(e)s et des Québécois(e)s) Le Courrier a su toucher un large public en Floride (y compris les Français), et accompagner le développement du « snowbirding ». Chaque année quatre millions de Canadiens séjournent en Floride, dont un millions de Québécois (plus des francophones d’autres provinces). Les Snowbirds restent généralement quatre à six mois, entre novembre et avril. Dans les années 1980, ils étaient nombreux au nord de Miami (North Miami, Sunny Isles…) et avec les décennies ils sont d’abord plus remontés vers le nord : très identifiés à Hollywood et Hallandale, ils sont fortement présents jusqu’à Palm Beach. Ensuite, au XXIs siècle, ils sont aussi devenus de plus en plus nombreux sur la côte ouest. Mais ce n’est pas nouveau, le Club Canadien de St Petersburg est même la plus ancienne association francophone de Floride (devant le club de Lake Worth).

Depuis près de quarante ans la presse accompagne ce mouvement, ainsi Le Courrier est livré dans les tours de condos portant des noms français face à la plage de Sunny Isles, et le journal est présent dans des parcs de maisons usinées (que nos amis français appellent « mobile homes ») entre Miami et Palm Beach, dans les motels (aux noms aussi ben souvent français) de Hollywood et ailleurs, dans des resorts accueillant des véhicules récréatifs (VR que nos amis français appellent « camping cars » !) ;-). En plus des 350 endroits où nous livrons toute l’année en Floride, ainsi, fin octobre Le Courrier est distribué dans 150 endroits où vivent des communautés canadiennes. Et ce sont alors les heureuses retrouvailles avec nos amis qui reviennent de Montréal, Québec, Trois-Rivières, mais aussi d’Ottawa et du Canada tout entier, afin de passer l’hiver sous le soleil de la Floride, et qui apprécient de retrouver leur journal.

Le Courrier de Floride leur apporte des articles informatifs sur la vie en Floride, mais aussi les publicités des services qui leurs sont nécessaires : agents immobiliers, avocats, croisières, golf, loisirs, surveillance des résidences, restaurants, boulangeries etc etc…

Et à partir du mois de mai, quand la migration repart en sens inverse, notre nombre de lecteurs sur internet devient alors plus important au Canada, car nos lecteurs sont fidèles et continue de nous suivre depuis là-bas en attendant le grand retour !

NB : depuis octobre 2020 (après la crise du Covid), Le Courrier est ressorti sous le nom de Courrier des Amériques. C’est la même chose (sauf que nous distribueront prochainement dans d’autres Etats, y compris aux Snowbirds canadiens séjournant au Texas (car il y en a aussi là-bas !).

Le Courrier met aussi à disposition des Snowbirds ce très important groupe Facebook afin de pouvoir échanger des informations !

– Lisez nos informations sur la Floride ici

– Notre guide de la Floride ici

– Toute l’info sur la vie aux Etats-Unis ici