L’épidémie de covid-19 en hausse importante dans 21 Etats américains à la mi-juin

Même si le nombre de morts est en baisse dans le pays, la courbe de l’épidémie de covid-19 est malheureusement légèrement repartie à la hausse aux Etats-Unis ces derniers jours, alors qu’elle décroissait depuis le mois d’avril. Certes, la baisse n’était pas rapide, mais la présente situation provoque des inquiétudes à l’heure où les lieux d’affluence (transports, commerces etc…) ont rouvert à peu près partout.

La situation est très différente en fonction des Etats. Dans 21 d’entre eux l’épidémie est en forte progression (notamment dans le Sud-Est et l’Ouest), et de manière particulièrement forte (dans l’ordre) au Texas, en Floride, Géorgie, Louisiane, Caroline du Nord, et Arizona. Mais également au Tennessee, Alabama, Caroline du sud, Missouri, Utah, Arkansas, Nevada, Oklahoma, Porto Rico, Oregon, Vermont, Wyoming, Alaska, Hawaï et Montana.

Voici les Etats où l’épidémie stagne : Californie, Indiana, Washington, Iowa, Mississippi, Kentucky, Kansas, Nouveau Mexique, Dakota du Sud, Idaho, Dakota du Nord, Guam.

Dans les autres Etats l’épidémie régresse (à commencer par New-York).

Il est encore un peu tôt pour constater les raisons réelles de ce « rebond ». Dans le Tennessee on accuse la réouverture des honky-tonks (bars) de Nashville, ailleurs les manifestations « Black Lives Matter », ou encore la réouverture des plages de Floride. La réalité, c’est que là où la distanciation sociale est pratiquée, ça ne devrait pas poser de problème. Néanmoins, pour le cas de la Floride il est d’ores et déjà su que le rebond de l’épidémie n’est pas dû à une augmentation des tests. Le pourcentage malades-tests est en effet en progression, et le nombre d’hospitalisation à Miami de malades du covid a également battu un (léger) record.

A noter aussi que plus de 40% des décès survenus à cause du coronavirus aux Etats-Unis l’ont été dans des établissements pour personnes âgées (maisons de retraites, médicalisées).

– Le New-York Times a publié ici des cartes détaillées de la reprise de l’épidémie

– Pour le cas de la Floride, cliquez ici

– Rejoindre notre groupe Facebook d’entraide des francophones aux Etats-Unis durant cette crise du coronavirus.

– Tous nos articles sur le covid-19 au Etats-Unis

PUBLICITE :