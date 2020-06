Roman – L’odyssée d’un Français dans l’Amérique du XIXe siècle : Pavot d’Or

Send an email



Voici un récit qui révèle la face sombre de la ruée vers l’or et l’envers du mythe de la construction des États-Unis.



L’auteur, Jean Monnier (un Français résidant en Californie) nous emporte avec la vague de révolutionnaires français (plus de 35000 disent les historiens), qui déferla sur San Francisco autour de 1849 et qui constitue un événement assez méconnu. C’est dans ce contexte que se situe la fabuleuse aventure de trois barricadiers qui, fuyant la sanglante contre-révolution de juin 1848 à Paris, se retrouvent embarqués malgré eux pour un périlleux voyage autour du cap Horn à destination de la Californie.

À San Francisco, comme la plupart de leurs compatriotes, ils échangeront leurs idéaux révolutionnaires pour la fièvre de l’or, ce dont se lamentera Karl Marx. Sur les placers dans les contreforts de la Sierra Nevada leur expérience de chercheurs d’or sera de courte durée et se terminera tragiquement par la mort de deux d’entre eux aux mains de bandits. Le survivant blessé sera recueilli par une tribu d’Indiens Miwok avec laquelle il partagera le mode de vie jusqu’à ce que des miliciens patriotiques, précurseurs du Ku Klux Klan, ne viennent les massacrer. Antonin, le héros, ayant réussi à s’échapper, revient à San Francisco. La ville est devenue une véritable métropole sur le Pacifique avec maintenant un quartier français. Poussé par le besoin, Antonin s’associera à des chasseurs d’expédients qui l’entraineront dans des aventures commerciales plus ou moins légitimes et une association avec le célèbre bandit/justicier mexicain de l’époque Joaquin Murrieta. Enfin, il trouvera l’amour, mais alors que le bonheur semble enfin lui sourire ses actions passées le rattraperont.

Ce roman a reçu la Médaille d’Argent du Concours littéraire International 2017 de l’Atelier d’Arts de Servon sur Vilaine

Jean Monnier a mené une carrière universitaire aux États-Unis où il continue de résider. Spécialiste, entre autres, de l’histoire des Français de Californie, il a, avec le concours des services culturels de l’ambassade de France aux États- Unis, créé et dirigé une troupe de théâtre francophone pour faire revivre une pièce de l’époque sur le sujet : Les Chercheurs d’or du Sacramento, qui à l’origine fut montée en 1854 au théâtre de la Porte-Saint-Martin.



31 € – www.editions-harmattan.fr

