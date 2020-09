Quand vont se dérouler les débats entre Trump et Biden pour la Présidentielle ?

S’ils se narguent constamment à distance, les deux candidats principaux ne devraient pas en venir aux mains durant ces débats car ils seront bien évidemment marqués par la distanciation sociale de rigueur !

Donald Trump devra y défendre son bilan, et Joe Biden pour sa part sera attendu sur sa vivacité, constamment mise en cause par son adversaire. Sûr de lui, Trump avait même demandé un quatrième débat (refusé par le camp Biden). Il y aura donc trois rencontres de 90 minutes entre les deux candidats, que vous pourrez voir sur les principales chaînes américaines. Rappelons que l’élection présidentielle se tiendra le 3 novembre 2020.

Nos autres articles sur les élections :

– Qui sont les autres candidats à la Présidentielle en plus de Biden et Trump ?

– Le programme de Donald Trump

– Le programme de Joe Biden

– Nos autres articles sur les élections présidentielles américaines

Dates, lieux et conditions des trois débats Trump / Biden:

1er Débat Présidentiel :

– 29 septembre (20h-21h30 East Coast) à la Case Western Reserve University de Cleveland Ohio. Modérateur : Chris Wallace (Fox News).

2ème Débat Présidentiel

– 15 octobre (21h-22h30 East Coast) au Arsht Center de Miami (Floride). Modérateur : Steve Scully (C-Span).

3ème Débat Présidentiel

– 22 octobre (21h-22h30 East Coast) à la Belmont University de Nashville, (Tennessee). Modératrice : Kristen Walker (NBC).

Débat des vice-présidents

Le vice-président Mike Pence (Rep) et la sénatrice Kamala Harris (Dem) s’affronteront eux aussi lors d’un débat qui ne s’annonce pas moins historique :

– 7 octobre (21h-22h30 East Coast) à University of Utah, Salt Lake City (Utah). Modératrice : Susan Page (USA Today).

Débats des autres candidats

Les deux principaux autres candidats (Green Party et Libertarian Party) tiennent des débats avec les autres candidats, entre autres : American Solidarity Party, Constitution Party, Green Party, Socialism & Liberation Party, Transhumanist Party, et probablement d’autres affiliés Démocrates et Républicans.

– 8 octobre à Denver (Colorado) : www.freeandequal.org