Les concerts à Miami et en Floride durant le mois d’Octobre 2021

Il va y avoir du beau monde en octobre à Miami et en Floride, des Rolling Stones à Guns N’ Roses, et comme vous pouvez le constater il y aura même plus de concerts (en tout cas d’annoncés) qu’avant la pandémie !

Vous trouverez ci-dessous tous les concerts d’octobre 2021 classés par dates !

Oct 01

Brett Eldredge

Mizner Park Amphitheatre · Boca Raton

Country / Folk

Oct 01

Above and Beyond

The Oasis Miami · Miami

Electronic Music / Dance

Oct 01

Bryce Vine

Culture Room · Fort Lauderdale

Rap / Hip-Hop

Lauren Daigle

– 1er oct : Orlando

– 2 Oct : Sunrise

Pop Music / Soft Rock

Les 2 et 3 octobre :

Guns N’ Roses

Hard Rock Live

Hollywood

Hard Rock / Heavy Metal

Oct 02

Rodney Carrington

Sunrise Theatre

Fort Pierce

Stand-up / Comedy

Oct 02

Brothers Osborne

Daily’s Place

Jacksonville

Country / Folk

Oct 02

Mau y Ricky

The Fillmore

Miami Beach

Latin Music

Oct 02

Above and Beyond

The Oasis

Miami

Electronic Music / Dance

Oct 03

Alejandro Fernandez

FTX Arena

Miami

Latin Music

Oct 04

Crowder

Au-Rene Theater

Fort Lauderdale

World Music

Oct 09

Steely Dan

The Fillmore

Miami Beach

Jazz / Blues

Oct 06

Dead & Company

iTHINK

West Palm Beach

Pop Music / Soft Rock

Harry Styles with Jenny Lewis

– Le 7 oct : Orlando

– Le 10 oct : Tampa

Pop Music / Soft Rock

KISS

– 8 oct : West Palm Beach

– 9 oct : Tampa

Hard Rock / Heavy Metal

Zac Brown Band

– 8 oct : Jacksonville

– 9 oct : West Palm Beach

– 10 oct : Tampa

Country / Folk

Manchester Orchestra

– 8 oct : Orlando

– 9 oct : Fort Lauderdale

– 10 oct : St Petersburg

Alternative Rock / Indie

Maluma

– 8 oct : Orlando

– 9 oct : Miami

Latin Music

Oct 09

Under The Streetlamp

Parker Playhouse

Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

Justin Hayward

– 9 oct : Fort Lauderdale

– 14 oct : Orlando

– 15 oct : Clearwater

Jazz / Blues

Alice Cooper

– Le 9 oct : Jacksonville

– Le 10 oct : West Palm Beach

– Le 11 oct : Tampa

Hard Rock / Heavy Metal

Oct 09

Edwin McCain

The Funky Biscuit

Boca Raton

Alternative Rock / Indie

Oct 09

Benise

County Auditorium

Miami

John Legend

– 9 oct : St Augustine

– 10 oct : Sunrise

Soul / R&B

The Kees

– 12 oct : Fort Lauderdale

– 13 oct : Clearwater

Pop Music / Soft Rock

Oct 13

The Beach Boys

Pensacola Saenger Theatre · Pensacola

Pop Music / Soft Rock

Oct 13

Pitbull

MidFlorida Amphi

Tampa

Rap / Hip-Hop

Oct 14

Earth, Wind & Fire

Amphitheatre

St Augustine

Soul / R&B

Jonas Brothers

– 15 oct : Jacksonville

– 16 oct : Tampa

– 17 oct : West Palm Beach

Pop Music / Soft Rock

Oct 15

Modest Mouse

The Fillmore

Miami Beach

Alternative Rock / Indie

Oct 16

Alejandro Sanz

FTX Arena

Miami

Latin Music

Oct 16

3 Doors Down

Amphitheatre

West Palm Beach

Pop Music / Soft Rock

Oct 16

Wizkid

The Oasis

Miami

Soul / R&B

Pat Benatar

– 17 oct : Clearwater

– 20 oct : St Augustine

Pop Music / Soft Rock

Oct 17

For King & Country

BB&T Center

Sunrise

Pop Music / Soft Rock

Oct 18

Tame Impala

FTX Arena

Miami

Hard Rock / Heavy Metal

Oct 19

Laferte

The Fillmore · Miami Beach

Latin Music

Boz Scaggs

– 20 oct : Fort Lauderdale

– 21 oct : Clearwater

Pop Music / Soft Rock

Enrique Iglesias avec Ricky Martin

– 22 oct : Miami

– 23 oct : Ricky Martin

– 30 oct : Orlando

Latin Music

Oct 22

Zucchero

Tampa Theater

Tampa

Pop Music / Soft Rock

Oct 22

Surfaces

Revolution Live

Fort Lauderdale

World Music

Oct 22

The Expendables

Culture Room

Fort Lauderdale

Punk / Garage Rock

Oct 23

The English Beat

Culture Room

Fort Lauderdale

Punk / Garage Rock

Todd Rundgren

– 23 oct : Miami Beach

– 24 et 25 oct : Clearwater

Pop Music / Soft Rock

Oct 24

Little Big Town

Hard Rock Live

Hollywood

Country / Folk

Oct 24

Morat

The Fillmore

Miami Beach

Latin Music

SAINt JHN

– 25 oct : St Petersburg

– 26 oct : Miami Beach

Pop Music / Soft Rock

The Psychedelic Furs

– 27 oct : Fort Lauderdale

– 30 oct : Orlando

Punk / Garage Rock

Buddy Guy

– 27 oct : Melbourne

– 28 oct : Fort Lauderdale

– 29 oct : Clearwater

Jazz / Blues

Oct 28

Michael Bublé

Memorial Arena

Jacksonville

Pop Music / Soft Rock

Oct 28

El Alfa

FTX Arena

Miami

Latin Music

Oct 29

The Rolling Stones

Rayd James Stadium

Tampa

Hard Rock / Heavy Metal

Jason Aldean

– 29 oct : West Palm Beach

– 30 oct : Tampa

Country / Folk

Oct 29

Noel Schajris

The Fillmore

Miami Beach

Latin Music

Oct 30

Luke Combs (avec Ashley McBryde)

BB&T Center

Sunrise

Country / Folk

