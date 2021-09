Non, il n’y a pas eu de défaite américaine en Afghanistan

L’opinion publique internationale a eu la sensation à la fin du mois d’août que les armées américaines fuyaient l’Afghanistan après une défaite militaire. Il convient donc de rétablir quelques vérités.

Nous avons consacré un long article au mois d’avril dernier sur les possibilités d’influences stratégiques et miliaires internationaux des Etats-Unis. Après des années Trump en retrait de la scène internationale, beaucoup se demandent ce que sera l’avenir de la puissance américaine. Laisser dire que les Etats-Unis ont subi une « défaite » en Afghanistan n’aide pas à la compréhension de cette réalité. Voici en conséquence un résumé de ce qui s’est passé en Afghanistan.

Suite aux attentas du 11 septembre 2001, l’intervention en Afghanistan a débuté avec une cible militaire, Ben Laden, qui avait revendiqué ces attentats de New-York. Ben Laden a été éliminé par les Américains 10 ans plus tard, en 2011. La guerre en Afghanistan a donc été gagnée ce jour-là. Pour arriver à éliminer Ben Laden et son encadrement, les armées occidentales (et pas « Les Américains » (1) avaient dû attaquer le gouvernement des Talibans qui protégeait Ben Laden dans leur pays. En 2001, au début de l’opération militaire, les Talibans avaient quitté leur capitale sans combattre.

Après l’élimination de Ben Laden, les Etats-Unis et leurs alliés ont commis l’erreur de penser qu’ils pourraient aider le « nouveau » gouvernement à former son armée, afin de résister au retour des Talibans.

Emmanuel Macron, par exemple, a ainsi commenté le départ des Américains : « On ne peut pas imposer la démocratie, un gouvernement depuis l’extérieur« . Moralement, ça se discute certainement. Mais, techniquement, Emmanuel Macron a tort, et les Etats-Unis l’ont prouvé, notamment en RFA où au Japon. En tout cas leur intervention initiale n’était pas pour y exporter un système politique, mais de se débarrasser de Ben Laden.

Il est vrai, néanmoins, que les Américains ont depuis la Seconde Guerre Mondiale voulu récidiver les tentatives d’exportation de la démocratie. Le courant politique qui dominait la classe politique américaine aussi bien en 1991 (Guerre du Golfe) qu’en 2001 (Afghanistan), les néo-conservateurs, sont les promoteurs de cette « exportation de la démocratie ». Mais les Américains ne sont pas les seuls : dans un grand nombre d’autres pays occidentaux il y a aussi des intellectuels influents qui sont favorables aux interventions.

Dès 2013, le président Obama préparait le retrait des troupes, ce qu’il débutera. Mais à mesure que les alliés s’en vont, les Talibans regagnent des forces, et une pression internationale importante se fait sentir pour que les Américains n’abandonne pas le gouvernement afghan.

Dès sa campagne électorale de 2015, Donald Trump s’oppose aux interventions américaines et déclare que, s’il est élu président, il ne débutera pas de guerre et retirerait les troupes des endroits où elles se trouvent. Sa position est d’autant plus tranchante que ses militants du Parti Républicain avaient auparavant soutenu les interventions des George Bush, père comme fils. Mais la majorité des Américains le regrettent.

En février 2020, le président Trump signe l’accord de Doha avec les Talibans (et le gouvernement Afghan), et il annonce suite à cette accord que les Etats-Unis vont quitter l’Afghanistan. Il n’y a donc aucune « défaite ». Les services de renseignements américains connaissent déjà la conséquence de leur départ : les Talibans vont reprendre le pouvoir à un moment ou à un autre.

Quand Joe Biden a annoncé, en avril 2021, que le retrait des ultimes troupes américaines présentes se réaliserait le 4 juillet suivant, ces dernières n’étaient plus que 3500, et basées à l’aéroport de Kaboul. Les Etats-Unis n’étaient pas en charge de la sécurité du pays, ni de sa guerre civile. Les analystes américains savent que les Talibans vont gagner cette guerre civile mais dans un délai qu’ils estiment (à tort) supérieur à un an. Les généraux sur place n’ont pas la même vision, et ils sont contre le retrait. Néanmoins, Joe Biden ordonne qu’il continue, comme initié par son prédécesseur, car les Américains sont las de ce conflit. Le retrait opéré par Biden se terminera avec deux mois de retard (seulement), fin août 2021.

A cette occasion, il y a eu un attentat à l’aéroport de Kaboul, condamné par les Talibans, mais qui a donné une image de chaos car il a fait 182 victimes. Ca ne constitue pas pour autant une « défaite des Etats-Unis » : ils ont fait ce qu’ils avaient dit qu’ils feraient, et ce retrait, avec un seul attentat, est certainement un exploit.

Dans les pays occidentaux (entre autres), bien des mouvances politiques sont opposées aux gouvernements islamistes. De ce point de vue-là, c’est clair, il y en a un de plus en Afghanistan. Pour eux, aussi, c’est une défaite (2).

Et il y a deux perdants côté américain. La défaite des néo-conservateurs est bien réelle, eux qui ont laissé croire durant des décennies que la démocratie pouvait être imposée partout. Mais leur défaite n’est pas une grande nouveauté. Le « Trumpisme » les a remplacé depuis des années au sein du Parti Républicain et leur principale revue (The Weekly Standard) n’existe plus depuis 2018.

Le deuxième perdant lors de ce départ d’Afghanistan, c’est certainement le service de communication de Joe Biden à la Maison-Blanche. Il n’a aucunement expliqué aux médias et au public le pourquoi et les conditions de ce départ, donnant cette impression de « départ précipité », alors que, dans la réalité, les Etats-Unis ont mis 10 ans à quitter Kaboul !

– 1 – La France, par exemple, n’est pas restée 20 ans en Afghanistan, mais « seulement »… treize. Ce qui veut dire que, trois ans et demi après l’élimination de l’objectif (Ben Laden), la France était toujours présente en Afghanistan. Les Canadiens sont également restés jusqu’en 2014, et les Britanniques jusqu’en 2021.

– 2 – Il est curieux de constater, par exemple en France, que Bernard Henri Lévy et Jean-Marie Le Pen sont d’accord pour tous deux regretter que les Etats-Unis n’aient pas livré une guerre aux Talibans…

Voir aussi notre article :

PUBLICITE :