Le Club Richelieu de la Floride du Sud va reprendre ses activités en janvier !

Bonne nouvelle : après un an d’interruption, le Club Richelieu de la Floride du Sud s’apprête à reprendre ses activités. Voici le communiqué :

« Nous sommes heureux de vous annoncer que le Club Richelieu de la Floride du Sud reprendra ses pique-niques hebdomadaires à compter du 5 janvier 2022. Après une année marquée par la pandémie de COVID-19, ainsi que l’absence des Snowbirds, c’est un réel plaisir pour l’équipe de relancer cette activité recherchée et appréciée des participants. Bien plus qu’une simple activité de plaisir, le pique-nique permet au Club Richelieu d’amasser des fonds qui servent à supporter des organismes locaux œuvrant auprès de personnes et de familles défavorisées. Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Sylvain Frétigny au (954)925-0090 ou visitez la page Facebook du Club Richelieu @clubrichelieufloridedusud. Au plaisir de vous y rencontrer !«

– Voir notre article décrivant le Club Richelieu

Photos et vidéo d’activités passées :

Membres du Club Richelieu (Crédit photo : Club Richelieu) Membres du Club Richelieu (Crédit photo : Club Richelieu) Membres du Club Richelieu en musique (Crédit photo : Club Richelieu) Journée du Québec 2018 du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Journée du Québec 2018 du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Journée du Québec 2018 du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Brigitte Leblanc et « Miss Québec » à la Journée du Québec 2018 du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Journée du Québec 2018 du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Journée du Québec 2018 du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Journée du Québec 2018 du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Journée du Québec 2018 à Pembroke Park en Floride Journée du Québec 2018 à Pembroke Park en Floride Journée du Québec 2018 à Pembroke Park en Floride Journée du Québec 2018 à Pembroke Park en Floride Journée du Québec du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Un pique-nique musical du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Un pique-nique musical du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Un pique-nique musical du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Un pique-nique musical du Club Richelieu à Pembroke Park en Floride Une petite partie de l’équipe de bénévoles du Club Richerlieu du sud Floride : Louise Robitaille, Sylvain Fretigny, Yvon Lefebvre, Jacqueline et Jean-Pierre Ménard, André et Rosa Jutras Les gens s’en donnent à coeur joie au Club Richelieu Rosaline Cyr, Robin Martin et Sylvie Frétigny.

