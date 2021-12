Les événements francophones à ne pas manquer à Miami et en Floride, en Janvier 2022

Voici la liste des événements francophones qui ont été portés à notre connaissance pour le mois de janvier 2022 par les associations, chambres de commerce etc… :

MIAMI BEACH

L’association FAACT organise la « Meilleure Galette des Rois » le 12 janvier à 18h à Villa Azur.

www.facebook.com/FAACT-Florida-Chapter-101143098790932

MIAMI

Happy Hour de la nouvelle année le samedi 08 Janvier de 19h à 21 au SAAM SLS Brickell Lounge, lors d’une soirée française avec DJ : 1300 South Miami Avenue.

www.miami-accueil.org

NAPLES

Causerie de l’Alliance Française de Naples le 26 janvier au Ridgway Bar & Grill, Olde Naples

www.afnaples.org

TAMPA BAY

Galette des rois de l’UFE (Union des Français de l’Etranger) le 8 janvier à South Pasadena entre 14h30 et 17h au Marquise Café !

www.facebook.com/groups/345948222972380

HALLANDALE

Les spectacles annoncés pour le mois de janvier au Club Tropical sont :

– Du 20 au 22 : Grégory Charles

– Du 25 au 27 : Les Deux Frères

www.clubtropicalballroom. com

VENICE

Une galette des rois sera organisée dans l’après-midi du 22 janvier au restaurant Côté France, par FRAMCO et l’Alliance Française de Sarasota.

www.framco.org

NAPLES

Repas de l’UFE Naples/Fort Myers/Cape Coral le jeudi 13 janvier 2022, à 18h30 au restaurant Chez Guy : 5447 Airport Pulling Rd N, Naples. Apéritif : Kir Royal et canapés : 20 $ taxes et fees inclus, suivi d’un repas à la carte au choix Galette des Rois offerte par l’UFE. En présence de Xavier Capdevielle (pdt UFE) et Aline Martin O’Brien (conseillère des français de l’étranger). Réservation obligatoire : Marie Bordas-Thibaud au 239-963-6889 ou marie.bordas20@gmail.com

Chambre Canada-Floride

Les missions commerciales reprennent en Floride, la prochaine sera du 23 au 25 février à Broward.

www.canadafloridachamber. com

MIAMI

Experts Luncheon de la FACC (chambre de commerce franco-américaine) le 14 janvier à 12h30 au restaurant Riviera Focacceria Italiana, 3252 Buena Vista Blvd #110, Miami.

www.faccmiami.com

