Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Janvier 2022

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Janvier 2022 aux Etats-Unis.

APPLE TV+

Le 21 janvier :

Fraggle Rock: Back to the Rock

Apple sort un « reboot » en long format du classique pour enfants Fraggle Rock !

Le 21 janvier :

Servant (saison 3)

La série de suspense pshychologique d’Apple TV+ se poursuit !

En janvier :

The Afterparty (saison 1)

Voici une comédie sur le thème « meurtre mystérieux » qui se déroule lors de « l’afterparty » d’une réunion d’anciens élèves. Chacun des 8 épisodes présentera les mêmes événements sous le point de vue d’une personne différente, avec bien évidemment son point de vue unique sur la tragédie.

Disney+

Le 12 janvier :

Eternals (film)

Dans cette production Marvel un groupe de superhéros défend l’humanité contre des créatures monstrueuses nommées les Déviants.

Le 28 janvier :

The Ice Age Adventures of Buck Wild

Voici une nouvelle histoire très glacée et préhistorique, mais qui effectue cette fois une « présortie » sur Disney+ avant les cinémas.

Amazon Prime

Le 7 janvier :

The Tender Bar

« The Tender Bar » (avec Ben Affleck) raconte l’histoire d’un pub de quartier à Manhasset, Long Island, qui devient la deuxième maison d’un orphelin de père. Une histoire poignante et inspirante sur le passage à l’âge adulte, réalisée par George Clooney.

Le 14 janvier :

Hotel Transylvania: Transformania

Retrouvez vos monstres préférés pour une toute nouvelle aventure : lorsque la mystérieuse invention de Van Helsing, le « Rayon de monstrification », se détraque, Drac et ses amis monstres sont alors tous transformés en humains !

Le 21 janvier :

A Hero

Ce film iranien d’Asghar Farhadi est lauréat de deux Oscars et Grand Prix du Festival de Cannes. L’historie suit Rahim (Amir Jadidi) qui est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’un congé de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le paiement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu.

Le 21 janvier :

As We See It

Cette série suit Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) et Violet (Sue Ann Pien), colocataires autistes âgés d’une vingtaine d’années alors qu’ils s’efforcent d’obtenir et de conserver un emploi, de se faire des amis, de tomber amoureux, et de naviguer dans un monde qui leur échappe. Avec l’aide de leur famille, ou en s’aidant les uns des autres, ces colocataires connaissent des revers et célèbrent les triomphes de leur propre cheminement unique vers l’indépendance et l’acceptation.

Netflix Originals

Le 4 janvier :

Action Pack

Une série d’animation préscolaire qui suit Treena, Watts, Wren et Clay utilisant leurs super pouvoirs pour affronter les plus grandes menaces à Hope Springs et mettre en œuvre les leçons enseignées par M. Ernesto de l’Action Academy !

Le 5 janvier :

Rebelde

Il s’agit d’un reboot de la série espagnole pour ados originellement diffusée entre 2004 et 2006.

Le 13 janvier :

Photocopier

Ce film indonésien a gagné des prix en Asie ; il raconte l’histoire de Sur, une étudiante qui a perdu sa bourse scolaire après qu’un selfie d’elle ivre ait fait surface sur internet.

Le 13 janvier :

The Journalist (saison 1)

Dans ce film Japonais (adaptation d’une série à succès du même nom), un journaliste connu comme le franc-tireur des médias d’information poursuit la vérité envers et contre tout.

Le 14 janvier :

Archive 81 (saison 1)

Librement adapté de la série de podcasts d’horreur, Archive 81 suit un archiviste qui restaure des bandes magnétique qui le mènent vers un mystère avec de nombreux rebondissements.

Le 14 janvier :

The House (saison 1)

Voici comment Netflix a décrit la série d’animation : « The House est une comédie noire excentrique sur une maison et les trois histoires surréalistes des personnes qui en ont fait leur lieu d’habitation. »

Le 21 janvier :

Ozark (Saison 4 – Part 1)

Voici la première partie de l’ultime saison de cette série au départ très appréciée, même si la saison 3 laissait (à notre avis) à désirer. Ca raconte toujours l’histoire d’une famille de Chicago partis à la campagne pour trouver des ressources afin de rembourser une dette auprès de la maffia.

Le 22 janvier :

Munich — The Edge of War (film)

Voici un film dramatique britannique basé sur le livre de Robert Harris. Ca raconte l’histoire d’un diplomate se rendant à Munich en 1938 pour négocier avec Hitler une solution de sortie de crise et un espoir de paix. C’est avec Jeremy Irons dans le rôle de Neville Chamberlain.

Le 26 janvier :

The Wasteland / El páramo (film)

Voici l’histoire de ce film d’horreur espagnol : « La vie tranquille d’une famille isolée du reste de la société est perturbée par une créature terrifiante, testant les liens qui les unissent. »

Le 28 juillet :

In From The Cold (saison 1)

Cette nouvelle série est un thriller policier qui raconte l’histoire d’une maman dont la vie est bouleversée : après s’être cachée pendant des années elle a dû faire le choix de retourner à son ancienne vie ou bien de rester avec sa famille. Tournée à Madrid, en Espagne, la série est dirigée par Margarita Levieva qui incarnera Jenny Franklin.

Le 28 janvier :

The Orbital Children (saison 1)

Voici une nouvelle série animée de science-fiction japonaise qui se déroule en 2045, alors qu’une IA a permis aux humains de voyager facilement dans l’espace et où des enfants sont maintenant nés sur la Lune ainsi bien que sur la Terre.

En janvier :

All of Us Are Dead (saison 1)

Dans cette série coréenne de zombie (une spécialité locale) des étudiants tentent de survivre à la pandémie.

En janvier :

Dota: Dragons Blood (Book 2)

Deuxième partie de Dota, qui combine animation occidentale et « anime », Dragons Blood est basé sur le jeu vidéo de Valve.

