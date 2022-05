Florence Roger est la candidate de l’Union Populaire (gauche) pour la législative aux USA / Canada

Florence Roger a été choisie pour représenter la NUPES : la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, c’est-à-dire l’union de la gauche derrière Jean-Luc Mélanchon, et qui souhaite que ce dernier devienne Premier ministre à l’issue de cette élection. Florence Roger représente ainsi sur la circonscription USA/Canada à la fois le parti dont elle est membre, La France Insoumise (LFI. : le parti de Mélenchon), mais aussi le PCF, le PS, EELV etc.

Originaire d’un petit village non loin de Toulouse, Florence Roger est aujourd’hui médecin généraliste à Montréal, et elle a pour suppléant Oussama Laraichi, un membre d’Europe Ecologie Les Verts qui est pour sa part basé à Chicago.

Florence Roger annonce la couleur sur Twitter par une citation d’Albert Camus : «Notre monde n’a pas besoin d’âmes tièdes mais de cœurs brûlants. » Elle explique les fondements de son engagement : « J’ai exercé plusieurs années dans un désert médical. C’est dans la pratique de cette profession que j’ai vécu mon premier engagement syndicaliste et que j’ai pu prendre conscience des problématiques et enjeux sanitaires auxquels notre société est et sera de plus en plus confrontée.

Animée par des valeurs d’équité, de tolérance, de considération et de bienveillance, je ne peux me résoudre à voir notre société détricoter le modèle social obtenu de haute lutte et qui fait de la France d’aujourd’hui, un exemple de fraternité et de solidarité. (…) je suis fière de porter les idées de planification écologique, d’investissement dans nos services publics et de changement profond de notre fonctionnement institutionnel dans lequel une large partie des citoyens ne se reconnaît plus. »

Les scores précédents de la gauche aux USA/Canada :

Aux élections législatives de 2017, en ordre dispersé les quatre principaux partis représentés par Florence Roger ont réalisé un total de 20,5%.

Mais au premier tour de l’élection présidentielle de 2022, si on prend le seul score de Jean-Luc Mélenchon, on arrive à des résultats au Canada comme 28% sur les consulats de France à Québec et Vancouver ; et même 34,7 à Montréal où Mélenchon était en tête. Avec l’apport des voix écologistes et d’autres partis de gauche, ça fait un très fort potentiel. Aux Etats-Unis les scores de la gauche étaient plus modestes lors de cette Présidentielle, moins de 15% pour Mélenchon et moins de 10% pour EELV, par exemple. Mais la moyenne des deux USA+ Canada peut laisser envisager un bon score pour la candidate Florence Roger, et probablement, avant cela, une dynamique militante sérieuse.

Avec 289 députés, on change les cinq prochaines années : un autre monde est encore possible ! Merci à notre cheffe de file @florencergr pour son intervention 📺 pic.twitter.com/6QPJr0XEHB — France insoumise Canada États-Unis (@InsoumisAmerica) April 29, 2022

Réunions publiques :

– Montréal, 14 mai à 15h00

Lancement de campagne au Bistro Le Valois

– New York, 26 mai à 18h00

Débat à l’Alliance Française

Dates des élections législatives :

Les votes (et résultats) en métropole seront les 12 et 19 juin 2022, MAIS les Français aux Etats-Unis voteront pour leur part les 4 et 18 juin.

Contacts de Florence Roger :

www.florenceroger.org

www.twitter.com/florencergr

www.facebook.com/Florence-Roger-Législatives-2022-109872125051892

