Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Juin 2022

Une expo à Miami? Rupi Kaur à Fort Lauderdale ? Une pluie de key lime pies à Key West ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de Juin 2022

N’oubliez pas que vous trouverez par ailleurs sur ce site internet les sorties cinéma, les concerts et la liste des festivals !

De manière générale, tous les spectacles et idées de sorties sont dans notre section agenda.

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions et ne le sont pas ici.

Voir aussi en Juin nos articles sur ces événements majeurs :

– La marche nocturne des tortues de mer

– Qu’est ce que c’est que Juneteenth

– La Fête de la Musique à Miami

Du 12 mai au 30 oct :

Expo « Fire Figure Fantasy »

“Fire Figure Fantasy” est la première grande exposition de l’Institute of Contemporary Art sur la base de sa sa collection permanente. Couvrant la quasi-totalité de l’espace d’exposition du musée, cette expo s’articule autour d’importants points focaux de la collection d’ICA Miami : la justice sociale, les nouvelles technologies émergentes et les récentes crises mondiales qui défient et reconfigurent les institutions muséales elles-mêmes.

ICA :

61 NE 41st Street – Miami, FL 33137

www.icamiami.org

Du 13 mai au 7 juil :

(UN?) Attainable Light

Présentation d’œuvres produites à Miami pendant qu’ils y étaient cette année en résidence, de Jan Heres et Filip Svehla, deux jeunes artistes tchèques.

THINK+feel Contemporary Art Gallery :

5440 La Gorce Dr, Miami Beach, FL 33140

www.thinkfeelart.com

d7hftxdivxxvm.cloudfront.net

Jusqu’au 18 juin :

Expo Christian Ruiz Berman: Menagerie

Très belle œuvres issue de la « ménagerie » de Berman, que vous pouvez voir à la :

Presented by Mindy Solomon Gallery

www.mindysolomon.com

Du 31 mai au 5 juin :

Jesus Christ Superstar

Retour du célèbre opera rock, avec les chansons d’Andrew Lloyd Webber et Tim Rice

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/tickets/2021-2022/broadway-in-miami/jesus-christ-superstar/?performanceNumber=31360

Du 1er juin au 2 juil :

City Theatre’s Summer Shorts 25

Vingt-cinquième été que City Theatre présente un programme de nouvelles comédies courtes, drames, mini-comédies musicales et nouvelles, écrits par les meilleurs dramaturges du pays et interprétés par un ensemble talentueux d’artistes du sud de la Floride!

ADRIENNE ARSHT

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/tickets/2021-2022/summer-shows/summer-shorts-25/

Le 1er juin :

Monsta X Tour

Les titans de la k-pop viennent à la FLA Livre Arena !

FLA Live Arena

1 PANTHER PKWY – SUNRISE, FL 33323

Le 3 juin :

Sunshine Jazz Organization: Allen C. Paul

Ca se passera à 19h30 au :

Sandrell Rivers Theater

6103 NW 7th Ave, Miami FL – Miami, 33127

www.ftfshows.com

Le 3 juin :

George Clinton & Parliament Funkadelic

Le « grand-père du funk » est l’invité du Blue Note Jazz Festival au :

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=49360

Du 3 au 5 juin :

The Year of Magical Thinking

Assistez à une adaptation théâtrale des mémoires profondément personnelles de Joan Didion.

GABLESTAGE AT THE BILTMORE

1200 Anastasia Ave. – Coral Gables, FL 33134

www.ci.ovationtix.com/473/production/1058887

Le 4 juin :

Coralpalooza 2022

C’est présenté par la Fondation pour la restoration du corail, dans le cadre de la Journée mondiale des océans ; il y aura des activités à terre (au Murray Nelson Cultural Center) et en mer.

www.coralrestoration.org/coralpalooza-2022

Le 4 juin :

Pompano Beach Caribbean Fest

La Ville de Pompano vous invite de 17h à 22h à sa première Caribbean Fest. C’est gratuit, il y aura de la cuisine des Caraïbes, DJ Mike Coly, et plusieurs groupes, dont le groupe haïtien Harmonik.

Bailey Contemporary Arts (BACA) 41 NE 1 Street, Pompano Beach, FL 33060

Le 5 juin :

World Ocean Day

Vous entendrez ce jour-là des spécialistes travaillant avec des plantes et des animaux marins au musée, puis vous pourrez relever le défi de tester la qualité de l’eau et d’identifier les microplastiques dans l’eau. C’est gratuit pour les personnes ayant un billet au :

FROST MUSEUM OF SCIENCE

1101 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.frostscience.org/event/world-ocean-day/

Du 8 juin au 11 sept :

At the Edge

At the Edge est une vitrine d’artistes femmes qui utilisent l’abstraction comme moyen d’enquêter et de défier les limites du matériau, du processus et de l’environnement.

OOLITE ARTS

928 Lincoln Road – Miami Beach, FL 33139

www.oolitearts.org/exhibition/at-the-edge/

Du 9 au 12 juin :

6th Ultimate Gemini Takeover Weekend

Quatre jours de fêtes à Miami Beach

www.gemini-takeover-vip-wristband.ticketbud.com/gemwkd

Le 9 juin :

Concert de Ken Peplowski

Le clarinettiste vient jouer un hommage à la légende du jazz Benny Goodman, accompagné de plusieurs musiciens.

CONGREGATIONAL CHURCH

3010 De Soto Blvd. – Coral Gables, FL 33134

www.communityartsprogram.org/product/ken-peplowski-tickets/

Le 10 juin :

Miami Boat Rally

Conçu comme une activité récréative, nautique et sportive pour toute la famille pour lancer les vacances d’été, jusqu’à 100 bateaux de différentes tailles et modèles sont attendus pour se rencontrer et naviguer en toute sécurité aller-retour de / vers Miami, avec des arrêts organisés et des bancs de sable au large de Key Largo et Islamorada. Chaque bateau gagne des points pour le chronométrage et la participation aux activités en fonction du calendrier du rallye. Une cérémonie de remise des prix avec des prix et des tirages au sort vient couronner le plaisir de la journée.

www.miamiboatrally.com

Du 10 au 26 juin :

Head Over Heels !

Il s’agit de la nouvelle comédie musicale audacieuse des visionnaires qui ont secoué Broadway avec Hedwig and the Angry Inch, Avenue Q et Spring Awakening. Cette histoire d’amour hilarante se déroule sur la musique du groupe de rock féminin emblématique des années 1980, The Go-Go’s, y compris les chansons à succès « We Got the Beat », « Our Lips Are Sealed », « Vacation », “Heaven is a Place on Earth” et “Mad About You.”. Célébration hilarante et exubérante de l’amour, Head over Hells suit les escapades d’une famille royale dans un voyage scandaleux pour sauver de l’extinction leur royaume bien-aimé.

Broward Center

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/events/detail/slow-burn-theatre-co-head-over-heels

Du 10 au 12 juin :

Wynwood Pride

Découvrez des têtes d’affiche uniques, des drags à couper le souffle, des DJ internationaux, des installations artistiques, le retour de Miss Toto’s Funhouse, un marché de vendeurs, un village à but non lucratif et bien plus encore lors de l’édition 2022 de Wynwood Pride, la plus gay des villes de Floride !

www.tixr.com/groups/engagelive/events/wynwood-pride-2022-38929

Le 11 juin :

Man In the Mirror Tribute Concert

De son étrange ressemblance à ses mouvements de danse et à sa voix, Danny Ware vous hypnotisera avec son hommage énergique au roi de la pop, Michael Jackson.

ANDRELL RIVERS THEATER

6103 NW 7th Ave. – Miami, FL 33127

www.tickets.ftfshows.com/TheatreManager/1/online?performance=2499

Le 11 juin :

Siudy Garrido Gala Flamenca

Spectacle en deux actes mettant en vedette Siudy Garrido, l’artiste de flamenco barcelonais Jose Manuel Álvarez et les chanteurs de flamenco de renommée internationale Manuel Gago, Ismael Fernández et David El Galli.

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/tickets/2021-2022/siudy/siudy-garrido-gala-flamenca/

Le 11 juin :

Paris Ballet : An Evening of Ballet, Modern, Contemporary

Un spectacle de fin de saison, mettant en vedette le ballet, le moderne, le contemporain, le néoclassique, le jazz et les claquettes, avec une performance d’un invité spécial : le célèbre Le Jeune Dance de l’Ohio. Deux performances phénoménales de jeunes danseurs extrêmement talentueux désireux de partager leur passion pour la beauté de la danse.

Marshall E. Rinker, Sr. Playhouse – Kravis Center :

701 Okeechobee Boulevard, West Palm Beach, FL 33401

www.kravis.org/events/parisballetshowcase/

Le 12 juin :

Film Screening: Ocean to Everglades

Passez une soirée à vous inspirer et à vous informer sur la beauté et l’importance de nos océans et des écosystèmes du sud de la Floride lors de la projection de films environnementaux au :

DEERING ESTATE

16701 SW 72nd Avenue – Palmetto Bay, FL 33157

www.deeringestate.org/event/film-screening/

JUNETEENTH Le 16 juin à 19h : Juneteenth Juke Joint Evénement gratuit avec des festivités qui débuteront avec un mélange de rythmes panafricains de l’incomparable DJ Nickymix, suivi de la voix soul du chanteur de R&B natif de Miami, LaVie. Arrivez tôt pour un menu happy hour composé de délicieuses bouchées et libations inspirées de la soul food. Cet événement inaugural rend hommage à la culture, l’histoire, la musique, la nourriture et les traditions de la communauté noire du sud des États-Unis. ARSHT CENTER 1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/tickets/2021-2022/arsht-center-presents/juneteenth-juke-joint/ Le 18 juin : Juneteenth: The Freedom Symposium Commémoration des 155 ans de Juneteenth – la date à laquelle l’esclavage a été aboli aux États-Unis – au Sandrell Rivers Theatre. Pour les festivités du 19 juin de cette année, Fantasy Theatre Factory présentera des ateliers de conférence dirigés par d’éminents dirigeants communautaires. Les sujets à discuter incluent la liberté financière, la liberté créative, la liberté sociale et la liberté mentale et physique.

6103 NW 7th Ave, Miami FL – Miami, 33127

www.tickets.ftfshows.com/TheatreManager/1/online?performance=2441 Le 19 juin : The Juneteenth Experience Venez célébrer (gratuitement sur inscription) la liberté noire à The Juneteenth Experience, une performance immersive multidisciplinaire honorant les artistes noirs, la culture noire, et la communauté noire. Cette performance est présentée par Hued Songs avec le soutien de The Knight Foundation, The National Endowment for the Arts et The Miami-Dade Department of Cultural Affairs. NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=42360 Le 19 juin : Juneteenth for Joy Festival Troisième édition du festival avec de joyeuses histoires au : DR. VON D. MIZELL – EULA JOHNSON STATE PARK, 6503 N. OCEAN DRIVE, DANIA BEACH, FL 33004

www.beyourownanswer.com/the-3rd-annual-juneteenth-for-joy-festival/

Jun 16, 2022

French Horn Collective

C’est le 10e anniversaire du French Horn, toujours avec Vincent Raffard à sa tête, et ce soir là avec ils seront avec Wendell Morrison et Shira Lee, à 20h au :

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=54731

Du 17 au 19 juin :

Beautiful : The Carole King Musical

Cette comédie musicale raconte l’histoire vraie et inspirante de la remarquable ascension de King vers la célébrité ; faisant partie d’une équipe d’auteurs-compositeurs à succès avec son mari Gerry Goffin, et sa relation avec d’autres écrivains et meilleurs amis Cynthia Weil et Barry Mann.

Broward Center

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/events/detail/beautiful-2022

Le 18 juin :

Stonewall Pride Parade and Street Festival

Gay Pride avec six différentes scènes etc… de 15h à 23h avec la parade à 19h.

2200 WILTON DRIVE – WILTON MANORS, FL 33305

www.stonewallpride.lgbt

Le 18 juin :

Chucho Valdes et Paquito D’Rivera

Les légendes du jazz cubain seront présentes pour un soir, à 20h sur la scène du :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/?code=404

Le 23 juin :

Timothy Chooi

Le violoniste passe dans le cadre des Summer Concert Series, à 20h à la :

CORAL GABLES CONGREGATIONAL CHURCH

3010 De Soto Blvd. – Coral Gables, FL 33134

www.communityartsprogram.org/product/timothy-chooi-tickets/

Le 25 juin :

Summer Fruit Festival

Mise en valeur de l’agriculture locale et des fruits tropicaux. Les vendeurs proposeront une cuisine savoureuse et des dégustations de fruits rares disponibles pour bousculer vos papilles! C’est 10$ l’entrée, au :

FRUIT & SPICE PARK

24801 SW 187th Ave. – Homestead, FL 33031

www.redlandfruitandspice.com/event/summer-fruit-festival/

Le 26 juin :

Une introduction aux fruits tropicaux

Apprenez tout sur les fruits tropicaux qui poussent dans la région de Miami. Ce cours d’une heure et demie couvrira les différentes variétés de mangues, bananes, jacquiers et plus encore. Découvrez ce qui pousse le mieux et les problèmes potentiels que vous pourriez rencontrer lors de la plantation de votre propre jardin de fruits tropicaux. Ce sera de 14h à15h30 (15$) au :

FRUIT & SPICE PARK

24801 SW 187th Ave. – Homestead, FL 33031

www.redlandfruitandspice.com/event/an-introduction-to-tropical-fruit/

Du 27 mai au 5 sept :

Dinausors in Motion

Voici une nouvelle (et donc grande et belle) exposition itinérante aux USA, Interactive ; un mélange de science, d’art et d’innovation utilisant 14 magnifiques sculptures de dinosaures en métal recyclé grandeur nature, entièrement interactives, inspirées de vrais fossiles. Les dinosaures captivent les invités tandis que leurs mécanismes exposés illustrent les principes scientifiques et technologiques de manière amusante et engageante. L’exposition tisse les thèmes de la science, de l’art et de l’innovation tout au long et touche à chacun de ces sujets éducatifs. Les parties artistiques mettent l’accent sur l’esquisse, le dessin et la sculpture. Les segments scientifiques explorent la cinétique, la biomécanique et la robotique. Les espaces d’innovation incitent à l’observation et à l’expérimentation.

Museum of Discovery and Science

401 SW 2ND STREET – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.mods.org/?page_id=20504

Le 28 juin :

RUPI KAUR

La poète, illustratrice, photographe et auteur Rupi Kaur vient se produire au :

Lillian S. Wells Hall at The Parker

707 NE 8TH ST

FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.browardcenter.org/events/detail/rupi-kaur

Du 29 juin au 3 juil :

Blue Man Group

Plus de 35 millions de personnes à travers le monde ont connu le phénomène à succès qu’est Blue Man Group, et maintenant c’est à votre tour !

Blue Man Group revient à Miami dans le cadre de sa tournée nord-américaine. Les hommes sont toujours bleus, mais le reste est tout nouveau ! Vous retrouverez les percussions emblématiques, les moments colorés de créativité et une comédie décalée !

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/tickets/2021-2022/arsht-center-presents/blue-man-group/

Du 30 juin au 4 juillet

Key Lime Festival

L’un des festivals les plus décalés des Keys, avec concours de mangeage de tartes avec les mains dans le dos, ou encore lâchage de tarte en parachute depuis le sommet du phare…

www.keylimefestival.com

