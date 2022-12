Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis en Janvier 2023

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Janvier 2023 aux Etats-Unis.

APPLE TV+

Le 27 janvier : Shrinking

Une comédie en 10 épisodes sur un thérapeute en deuil qui commence à enfreindre les règles et à dire exactement à ses clients ce qu’il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à provoquer des changements énormes et tumultueux dans la vie des gens… y compris la sienne.

Ce sera avec Harrison Ford, Jason Segal, Christa Miller, Jessica Williams…

DISNEY+

Le 4 janvier :

Star Wars: The Bad Batch – saison 2

« Star Wars: The Bad Batch » suit les clones d’élite du Bad Batch alors qu’ils trouvent leur chemin dans une galaxie en évolution rapide au lendemain de la guerre des clones.

Le 4 janvier :

Magic Of Disney’s Animal Kingdom – saison 2

Cette série de docu de 10 épisodes présente la vaste gamme d’animaux dont Disney prend soin 24 heures sur 24 des animaux, allant de l’arrachage d’une grosse dent à Lil Joe, le lamantin ; organiser une fête d’anniversaire pour les tortues des Galápagos ; relâcher les tortues marines dans la nature après leur réhabilitation ; faire éclore des bébés flamants roses et plus encore…

AMAZON PRIME

Le 13 janvier :

Hunters (saison 2)

On avait déjà dit tout le mal qu’on pensait de cette série qui joue avec le nazisme comme s’il s’agissait d’un sujet de fantaisie. On est heureux d’apprendre que c’est la dernière saison où, devinez quoi, Al Pacino et ses amis vont aller chercher « Adolf Hitler qui se cache en Amérique-du-Sud ». Ouf !

Le 27 janvier :

Shotgun Wedding

Dans Shotgun Wedding, Darcy (Jennifer Lopez) et Tom (Josh Duhamel) rassemblent leurs familles adorables mais très opiniâtres pour leur mariage mais toute la fête est prise en otage. « ‘Til Death Do Us Part » prend un tout nouveau sens dans cette aventure hilarante et pleine d’adrénaline alors que Darcy et Tom doivent sauver leurs proches, s’ils ne s’entretuent pas d’abord !

NETFLIX ORIGINALS

Le 1er janvier :

Kaleidoscope

Voici un format assez novateur pour Netflix : les épisodes de cette série limitée se regardent dans l’ordre de votre que vous choisissez !

Elle se déroule sur une vingtaine d’années, et voit sa conclusion ultime par un grand braquage de banque. Chaque épisode se déroule pendant la préparation du casse, bien avant ou après le casse.

Le 1er janvier :

The Way of the Househusband (saison 2)

Une deuxième saison de la série animée The Way of the Househusband sortira en janvier 2023.

Le 4 janvier :

The Lying Life of Adults

Série dramatique italienne : « La jeune Giovanna navigue son passage de l’enfance à l’adolescence en découvrant les différentes facettes de Naples dans les années 1990. »

Le 5 janvier :

Woman of the Dead



Une nouvelle série de thrillers autrichiens basée sur le livre du même nom (de Bernhard Aichner). La série voit une femme exposer une petite communauté avec un secret profond et assez laid, après avoir cherché des réponses sur qui a tué son mari.

Le 5 janvier :

Ginny & Georgia (saison 2)

« Comment vivez-vous en sachant que votre mère est une meurtrière ? C’est ce que Ginny va devoir découvrir. Accablée par la nouvelle que Kenny – son beau-père – n’est pas mort de causes naturelles, Ginny doit maintenant faire face au fait que Georgia n’a pas seulement tué, mais qu’elle a tué pour protéger Ginny. Georgia, d’autre part, préférerait de beaucoup que le passé reste dans le passé, après tout, elle a un mariage à planifier ! Mais ce qui est amusant avec son passé c’est qu’il ne reste jamais enfoui très longtemps… »

Le 6 janvier :

The Pale Blue Eye

« West Point, 1830. Un détective fatigué du monde est engagé pour enquêter discrètement sur le meurtre horrible d’un cadet. Bloqué par le code du silence des cadets, il enrôle l’un des leurs pour l’aider à démêler l’affaire – un jeune homme que le monde connaîtrait sous le nom d’Edgar Allan Poe. »

Le 11 janvier :

Noise (film)

La recherche de sa fille disparue conduit une mère à un réseau de soutien, où elle noue des liens avec d’autres femmes dont la vie a été détruite par la violence. Un film mexicain avec Julieta Egurrola, Teresa Ruiz et Kenya Cuevas.

Le 12 janvier :

Vikings: Valhalla (saison 2)



Dans le cadre d’une commande de trois saisons, voici la deuxième de Vikings: Valhalla, qui reprend peu après la chute tragique du Kattegat, un événement qui a brisé leurs rêves et changé leur destin. Se retrouvant soudain fugitifs en Scandinavie, ils sont contraints de tester leurs ambitions et leur courage dans des mondes au-delà des fjords du Kattegat.

Le 13 janvier :

Sky Rojo (saison 3)

Ce sera la saison finale pour cette série d’Alex Pina, qui est aussi l’auteur de la fameuse « Casa de Papel ».

Le 19 janvier :

That ’90s Show

Voici la suite en 10 épisodes de That 70s Show avec le retour de certaines des plus grandes stars de l’original. « Nous sommes en 1995 et Leia Forman cherche désespérément une aventure dans sa vie ou au moins un meilleur ami qui ne soit pas son père. Lorsqu’elle arrive à Point Place pour rendre visite à ses grands-parents, Red et Kitty, Leia trouve ce qu’elle cherche juste à côté.

Le 20 janvier :

Represent / En Place (saison 1)

Represent est une nouvelle série humoristique française en six épisodes créée par Jean-Pascal Zadi et François Uzan. Il est réalisé par Jean-Pascal Zadi, qui incarne Stéphane Blé, un pédagogue idéaliste propulsé par inadvertance dans la course présidentielle française.

Le 20 janvier :

Bling Empire: New York (saison 1)

Un spin-off de la série télé-réalité Bling Empire qui en est actuellement à sa troisième saison. Cette nouvelle entrée verra un « nouveau groupe d’Asiatiques-Américains riches, sophistiqués et hilarants de New York ».

Le 25 janvier :

Against the Ropes / Contra las cuerdas

La vie c’est comme le catch : chaque clé a sa contre-clé. Dans cette série en espagnol, Angela devra se transformer en Black Bride et se battre contre tout afin de reconquérir l’amour de sa fille.

Le 27 janvier :

Kings of Jo’Burg (saison 2)

Retour du drame d’action sud-africain qui pose la question « Dans une ville où les enjeux sont importants, que faut-il faire pour être roi ? »

Le 27 janvier :

Lockwood & Co

Cette série fantastique britannique très attendue sera l’une des premières grandes sorties télévisées de Netflix. « Une fille aux capacités psychiques extraordinaires rejoint deux adolescents doués dans une petite agence de chasse aux fantômes afin de combattre les nombreux esprits mortels qui hantent Londres. »

