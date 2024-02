Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Mars 2024

Une fête cubaine à Miami ? Une comédie musicale à Fort Lauderdale ? Un concert à Palm Beach ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de Janvier 2024 !

En mars :

Candelights concerts

Des concerts où l’orchestre est placé au centre de centaines ou de milliers de chandelles : c’est la nouvelle mode du moment. Et c’est bien ! Pour ce mois de mars il y en a de prévu au moins à l’hotel Colonnade de Coral Gables, à la Berry Farm de Homestead, à l’Eden Roc de Miami Beach, au Pinecrest Garden (1er mars) etc…

Regardez ici : www.feverup.com/en/miami

Jusqu’au 1er avril :

Muhammad Ali Historical Timeline

Célébration du soixantième anniversaire de Mohammed Ali contre Sonny Liston à Miami Beach par une expo temporaire (25$) au 555 Washington Ave. À Miami Beach

www.eventbrite.com/e/ muhammad-ali-historical- timeline-tickets-796986166077

Jusqu’au 16 mars :

Kris Knight : Superhost

L’artiste canadien Kris Knight aura ici d’exposé le début d’une série de peintures figuratives inspirées de la notion historique d’exode urbain lors d’une épidémie. Ces peintures présentent des portails émotionnels baignés de lumière du passé et du présent, où des moments queer banals ont un impact sans être sensationnalistes.

Spinello Projects

Gesamtkunstwerk Building,

2930 NW 7th Avenue, Miami, FL, 33127, US

Le 1er mars :

Flamingo Festival Miami XV

L’événement flamenco le plus en vogue de l’année à Miami revient au Arsht Center en mars avec les plus grands chanteurs, danseurs et musiciens de flamenco d’Espagne.

Le festival de cette année célèbre l’héritage de Paco de Lucia.

Arsht Center

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2023-2024/dance-at- arsht/flamenco-festival-miami- xv/flamenco-festival-xv/

Photo : Alejandro Hurtado et Inmaculada Salomón

Les 1er et 2 mars :

Open House Miami

Les toutes premières journées portes ouvertes (gratuites) à Miami, présentée par le Miami Center for Architecture & Design, offrira un accès exclusif aux coulisses de certains des bâtiments les plus remarquables de la destination, permettant ainsi aux gens de mieux apprécier leur design, construction et fonctions. Les visites comprendront le vaste et complexe stade du Hard Rock, la magnifique et historique cathédrale épiscopale de la Trinité ou encore le musée des sciences Phillip et Patricia Frost etc…

www.openhousemia.org

Du 1er au 3 mars :

Montreux Jazz Festival Miami

Comme nous l’avions annoncé, le festival de Montreux se lance ainsi à Miami, avec en tête d’affiche Jon Batiste & Friends, Daniela Mercury ou encore Daryl Hall.

The Hangar at Regatta Harbour

3385 Pan American Drive – Coconut Grove, FL 33133

www. montreuxjazzfestivalmiami.com/ en/

Le 2 mars :

Global Cuba Fest avec Omar Sosa

Le Global Cuba Fest (GCF) revient pour sa 17e année en réunissant les artistes les plus innovants représentant toute la gamme de la musique contemporaine de Cuba et de sa diaspora.

Miami Beach Bandshell

7275 Collins Ave, Miami Beach, FL 33141, USA

www.dice.fm/partner/dice/ event/mgx6r-global-cuba-fest- omar-sosa-2nd-mar-miami-beach- bandshell-miami-tickets

Le 2 mars :

The Adventures of the Three Mess-Keteers

Préparez-vous à une aventure passionnante lorsque Les Aventures des Trois Mess-Keteers reviennent sur la scène de Sandrell Rivers le samedi 2 mars. Une fois de plus, la Reine du Propre a été kidnappée par le Dirty Duke, et c’est aux Trois Mess-Keteers de la sauver.

Dans ce spectacle divertissant et éducatif, les enfants découvriront l’importance de la préservation de l’environnement tout en participant activement à l’action.

FANTASY THEATRE FACTORY

6103 NW 7th Avenue – Miami, FL 33127

www.tickets.ftfshows.com/ TheatreManager/1/tmEvent/ tmEvent1055.html

Le 3 mars :

Jose Negroni Presents Marinel Una Voz

L’auditorium du comté de Miami Dade et José Negroni présentent Marinel: A Voice, un concert mettant en vedette la soprano portoricaine Marinel Cruz. Connue pour sa vaste gamme vocale et sa polyvalence, Cruz interprétera des œuvres de son nouvel album.

MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/marinel-una-voz-2024/

Le 3 mars :

iLuminate – Dance and classical series

Une technologie de pointe et des artistes électrisants s’unissent pour créer l’expérience ultime des arts du spectacle d’iLuminate. Mélangeant musique, art et magie technologique, iLuminate raconte une histoire d’aventure et de romance à travers des styles de danse allant du contemporain au hip-hop, en passant par le latin et le break, utilisant tous le pouvoir de la lumière !

Lillian S. Wells Hall at The Parker 707 NE 8TH ST FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.browardcenter.org/ events/detail/iluminate-2024

Du 5 au 17 mars :

Moulin Rouge! The Musical

Entrez dans un monde de splendeur et de romantisme, d’excès époustouflants, de paillettes, de grandeur et de gloire ! Un monde où bohémiens et aristocrates se côtoient et se délectent d’un enchantement électrisant. Bienvenue au Moulin Rouge ! La comédie musicale !

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/moulin-rouge- 2024

Les 5 et 6 mars :

Vienna Philharmonic Orchestra at Artis-Naples

Le célèbre chef d’orchestre Franz Welser-Möst revient à Artis-Naples, dirigeant cette fois le prestigieux Orchestre Philharmonique de Vienne,

Artis-Naples

5833 Pelican Bay Boulevard – Naples, FL 34108

www.artisnaples.org

Le 8 mars :

Giordano Dance Chicago at Artis-Naples

Salué par le Chicago Tribune comme « la royauté américaine de la danse jazz », Giordano Dance Chicago célèbre aujourd’hui ses 60 ans en tant que membre à part entière de la communauté des arts du spectacle.

Artis—Naples

5833 Pelican Bay Boulevard – Naples, FL 34108

www.artisnaples.org/ events/giordano-dance-chicago

Le 8 mars :

The 2 Live Crew

En plus de cette tête d’affiche à ne pas manquer, il y aura de quoi captiver les sens avec des spectacles de danse live de style cirque, des go-go danseurs, des murs vidéo LED à la pointe de la technologie…

E11EVEN MIAMI

29 NE 11th St. – Miami, FL 33132

www.tixr.com/groups/ 11miami/events/the-2-live- crew-live-93949

Le 8 mars :

MAVIS STAPLES

La légende de la musique soul et icône des droits civiques, Mavis Staples, ornera la scène du Knight Concert Hall. Avec une carrière de plus de six décennies, Mavis Staples a hypnotisé le public avec sa voix puissante et émouvante.

Arsht Center

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2023-2024/live-at- knight/mavis-staples/

Le 8 mars

Enrique Iglesias, Pitbull & Ricky Martin

Ca s’appelle The Trilogy Tour… et il seront là tous les trois ! 1 PANTHER PKW – SUNRISE, FL 3332

www.amerantbankarena. com/events/detail/the-trilogy- tour

Le 8 mars :

The Rocket Man Show

Dans ce show, Rus recrée le personnage magique et vivant d’un jeune Elton pas comme les autres. Se déchaîner sur scène avec un sens de la flamboyance amusant ; en partie diva, en partie footballeur, chanteur tueur, pianiste féroce, tout rock & roll !

Lillian S. Wells Hall at The Parker

707 NE 8TH ST FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.parkerplayhouse. com/events/detail/the-rocket- man-show-2023

Le 9 mars :

Piano Marathon Cubano

Dans le cadre de la programmation passionnante du Global Cuba Fest 2024, FUNDarte et Miami Light Project présentent Piano Marathon Cubano, un concert double à :

MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/global-cuba-fest-2024/

Les 9 et 10 mars :

Orchids in Bloom

Les orchidées, c’est une passion insensée pour les Floridiens ! Voici le grand festival annuel au :

FAIRCHILD TROPICAL BOTANIC GARDEN

10901 Old Cutler Road – Coral Gables, FL 33156

www.ftbg.ticketapp.org/ portal/product/104

Le 9 mars :

Yoga Expo South Florida

Tout sur le yoga, et ce sera le 10e anniversaire de cette expo !

Broward County Convention Center 1950 EISENHOWER BLVD – FORT LAUDERDALE, FL 33316 www.events.humanitix.com/ grow-2024-the-10th-annual- yoga-expo-fl

Le 10 mars :

The New Florida Follies : The Broadway Beat

Une extravagance de chants et de danses à la Broadway interprétée par les toujours jeunes interprètes des Follies !

Lillian S. Wells Hall at The Parker 707 NE 8TH ST – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www. thenewfloridafollies.com

Le 10 mars :

Orchestra Miami: Beethoven on the Beach

La série annuelle de concerts en plein air d’Orchestra Miami, Beethoven on the Beach, revient pour une représentation gratuite ce dimanche 10 mars à 19h au Miami Beach Bandshell. Dirigé par la directrice artistique Elaine Rinaldi, l’orchestre interprétera un programme passionnant. Il faut réserver:

MIAMI BEACH BANDSHELL

2620 South Bayshore Drive – Miami, FL 33133

www.miamibeachbandshell. com/event/beethoven-on-the- beach/

Le 10 mars :

Surfside’s Music on the Beach

Une fois par mois il y a un concert gratuit sur la plage. Et le 10 mars se sera sur un thème latino !

9300 Collins Ave (On the Sand) – Surfside, FL 33154

www.eventbrite.com/e/ surfsides-music-on-the-beach- tickets-783782964947

Du 11 au 13 mars :

Aspen Ideas: Climate

Interagissez, apprenez et collaborez avec des penseurs et des acteurs qui mènent la charge en matière d’action contre le changement climatique lors de la troisième édition d’Aspen Ideas: Climate. En collaboration avec la ville de Miami Beach et un groupe diversifié d’institutions, l’Aspen Institute revient avec un événement de plusieurs jours qui rassemble des décideurs politiques mondiaux et locaux, des experts scientifiques, des dirigeants d’entreprise, des inventeurs et innovateurs, des artistes, de jeunes dirigeants, des influenceurs, et des membres du public engagés, et ce dans plusieurs endroits de Miami Beach.

www.aspenideas.org/ pages/aspen-ideas-climate- program-tracks

Le 12 mars :

The Sixties Show

Le Sixties Show vient de New York et est le plus grand spectacle récréatif musical sur les années 1960 dans le monde. Le casting comprend d’anciens musiciens de longue date qui ont joué et enregistré avec les titans de The Who, John Fogerty de Creedence Clearwater Revival, Sir Paul McCartney, The Beach Boys, Bruce Springsteen et d’autres.

Lillian S. Wells Hall at The Parker

707 NE 8TH ST – FORT LAUDERDALE, FL 333044

www.parkerplayhouse.com/events/detail/the-sixties-show-2024

Le 12 mars :

Impromptu: A Miami City Ballet Pop-Up

Profitez d’une représentation gratuite de la série de performances éphémères impromptues du Miami City Ballet à 19h au :

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33141

www.dice.fm/partner/dice/ event/8qedv-impromptu-a-miami- city-ballet-pop-up- performance-12th-mar-miami- beach-bandshell-miami-tickets

Le 13 mars :

Open Air Tango on Lincoln Road

Comme chaque 2e mercredi du mois un événement tango gratuit de 18h à 22h

Lincoln Road and Jefferson Avenue

845 Lincoln Road – Miami Beach, FL 33139

www.eventbrite.com/e/ open-air-tango-on-lincoln- road-tickets-709367466187

Du 13 au 24 mars :

Hamilton

La comédie musicale Broadway à l’immense succès débarque de nouveau à Miami !

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2023-2024/broadway-in- miami/hamilton/

Du 14 mars au 7 avril :

The Youth Fair

La foire et exposition de la jeunesse du comté de Miami-Dade revient pour sa 72e édition avec 21 jours de divertissement en famille comprenant plus de 80 manèges et tous vos plats de foire préférés ! Elle sera fermée les 18 et 19 mars et les 1er et 2 avril.

TAMIAMI PARK

10901 Coral Way – Miami, FL 33165

www.fairexpo.com

Du 20 au 24 mars :

The Fountains of Israel

C’est le fameux ensemble baroque de Miami, Seraphic Fire, qui propose ce programme avec Ruben Valenzuela invité pour conduire l’orchestre lors d’un concert mettant en valeur la musique du compositeur baroque allemand Johann Schein. Rarement joué, Les Fontaines d’Israël sont un exemple rare de madrigaux sacrés allemands. Prédécesseur de Bach – occupant même le même poste ecclésiastique à Leipzig que Bach – Schein était connu pour avoir incorporé des éléments stylistiques du baroque italien dans son œuvre.

– 20 mars : Miami (St Sophia Greek Orthodox).

– 21 mars : Naples (Vanderbilt Presbyterian)

– 22 mars : Coral Gables (St. Philip’s Episcopal)

– 23 mars : Ft. Lauderdale (All Saints Episcopal)

– 24 mars : Miami Beach (All Souls Episcopal)

www.seraphicfire.org/ tickets/season.html/event/ 2024/03/24/the-fountains-of- israel/422858

Du 22 février au 6 avril :

Echo : Cirque du Soleil

Comme annoncé (voir notre article du mois de février) le Cirque du Soleil revient avec un nouveau spectacle baptisé Echo !

Sous le grand chapiteau, Gulfstream Way, Gulfstream Park Racing de Hallandale

www.cirquedusoleil. com/echo

Le 22 mars :

Gay Men’s Chorus of South Florida : Hooray for Hollywood

Ce chœur est à but non lucratif mais à beaucoup de succès !

Lillian S. Wells Hall at The Parker

707 NE 8TH ST – FORT LAUDERDALE, FL 3330

www.gmcsf.org

Du 23 mars au 7 avril :

THE PROM

Quatre stars excentriques de Broadway ont désespérément besoin d’une nouvelle scène. Ainsi, lorsqu’ils entendent que des troubles se préparent autour d’un bal de promo dans une petite ville, ils savent qu’il est temps de mettre le problème en lumière…

Amaturo Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

581 W LAS OLAS BLVD – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/slow-burn- theatre-the-prom

Du 27 mars au 14 avril :

Caroline, or Change

La comédie musicale combine blues, gospel et mélodies juives traditionnelles pour raconter l’histoire de Caroline Thibodeaux, une femme noire travaillant comme femme de chambre pour une famille juive en 1963 en Louisiane. Mettant en vedette l’un des rôles féminins les plus puissants du théâtre musical, la pièce regorge de puissance émotionnelle et est un incontournable pour les amateurs de théâtre à la recherche d’une expérience théâtrale impressionnante.

ACTORS’ PLAYHOUSE AT THE MIRACLE THEATRE

280 Miracle Mile – Coral Gables, FL 33134

www.actorsplayhouse. org/mainstage/

Le 30 mars :

Baila Conmigo Fest

Tenez vous près à vibrer au son des rythmes dominicains avec 10 artistes au programme !

MIAMI MARINE STADIUM

3501 Rickenbacker Causeway

Miami, FL 33149

www.bailaconmigofest. frontgatetickets.com

Le 30 mars :

Tina Turner Tribute Band

C’est malheureusement la seule manière de pouvoir revoir Little Tina…

Dania Beach Casino

301 E DANIA BEACH BLVD DANIA BEACH, FL 33004

www.casinodaniabeach. com

Au Kravis Center de West Palm Beach :

Notre sélection de spectacles. Vous pouvez voir la totalité ici : www.kravis.org

Du 1er au 3 mars :

PALM BEACH OPERA PRESENTS THE TALES OF HOFFMANN

Le 4 mars :

ROTTERDAM PHILHARMONIC

Le 5 mars :

MANDY PATINKIN IN CONCERT

Les 8 et 9 mars :

VIENNA PHILHARMONIC

Le 10 mars :

PINK MARTINI FEATURING CHINA FORBES

Du 12 au 17 mars :

TINA – THE TINA TURNER MUSICAL

Le 18 mars :

ACADEMY OF ST MARTIN IN THE FIELDS

Le 20 mars :

MOMIX ALICE

Les 23 et 24 mars :

MIAMI CITY BALLET PRESENTS SPRING MIX

Du 26 au 31 mars :

SIX THE MUSICAL

