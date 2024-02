Les Festivals à Miami et en Floride en mars 2024

Pour les amateurs de films, d’arts, de fêtes médiévales, de musiques, de motos, de cuisines ou de fraises, voici la liste des festivals à Miami et en Floride durant le mois de mars 2024 !

– Les 1er et 2 mars à Plantation : Southeast Florida Scottish Festival and Highland Games. Festival irlandais. www.sassf.org

– Du 1er au 3 mars à Lake Worth : Midnight Sun Festival. Festival finlandais. www.midnightsunfest.org

– Du 1er au 3 mars à Mont Dora : Thundering Spirit Family Pow Wow. Festival en hommage à la culture traditionnelle amérindienne avec tambours, danses, artisanat et gastronomie. www.thunderingspiritfamily.com

– Du 1er au 10 mars à Daytona : Daytona Bike Week. Festival de la moto. www.officialbikeweek.com

– Du 1er au 10 mars à Boca Raton : Festival of the Arts BOCA. Festival d’art. www.festivalboca.org

– Le 2 mars à Pinecrest : Chili Cook-Off. Festival pour les amateurs de Chili, avec musique country, danse en ligne, taureau mécanique, exposition de voitures de collection, concours de dégustation et divertissements pour les enfants. www.pinecrestgardens.org

– Le 2 mars à Miami : Country Craft Beer Festival. Festival de la bière. www.eventbrite.com

– Les 2 et 3 mars à Tampa : Gasparilla Festival of the Arts. Festival d’art. www.gasparillaarts.com

– Les 2 et 3 mars à Homestead : Rotary Club of Homestead Stone Crab and Seafood Festival. Festival autour des fruits de mer. www.homesteadseafoodfestival.com

– Les 2 et 3 mars à Coral Gables : Carnaval on the Mille. 25e anniversaire cette année du Festival. www.carnavalmiami.com

– Les 2 et 3 mars à Fort Lauderdale : Las Olas Art Fair. Festival d’art.www.artfestival.com

– Les 2 et 3 mars à Venice : Downtown Venice Art Classic. Festival d’art. www.artfestival.com

– Les 2 et 3 mars à Redland : Redland Country Music Festival. Célébration de l’ambiance country avec musique live. www.festivalandevent.com

– Jusqu’au 3 mars à Palm Beach Gardens : Cognizant Classic (ex Honda Classic). Tournoi de golf. www.thehondaclassic.com

– Le 3 mars à Naples : Swamp Buggy Races. Courses de Buggy. www.swampbuggy.com

– Jusqu’au 5 mars à Miami Beach : Winter Party Festival. Festival de musique LGBTQ+. www.winterparty.com

– Le 9 mars à Tampa : Sausage Fest. Festival de la saucisse (tradition allemande) avec musique live. www.germantampa.com

– Le 9 mars à Dania Beach : Wine and Seafood festival. Festival autour du vin et des fruits de mer. www.daniabeachwineandseafoodfest.com

– Les 9 et 10 mars à Miami Gardens : JITG – Jazz in the Gardens Music Festival. Festival de Jazz. www.jazzinthegardens.com

– Les 9 et 10 mars à Marathon : Original Marathon Seafood Festival. Festival autour des fruits de mer. www.marathonseafoodfestival.com

– Les 9 et 10 mars Fort Myers : Fort Myers Beach Lyons Club Shrimp Festival. Festival autour de la crevette. www.fortmyersbeachshrimpfestival.com

– Les 9 et 10 mars à Juno Beach : ArtFest by the Sea at Juno Beach. Festival d’art. www.artfestival.com

– Le 10 mars à Miami : Calle Ocho Music festival. Festival de musique dans le cadre du Carnaval de Miami. www.carnavalmiami.com

– Jusqu’au 10 mars à Plant City : Florida Strawberry Festival. Immense festival communautaire, agricole et musical près de Tampa. www.flstrawberryfestival.com

– Du 14 mars au 7 avril à Miami : Miami Dade County Fair & Expo. Foire-expo et fête foraine. www.thefair.me

– Du 14 au 17 mars à St Petersburg : Reggae Rise Up. Festival de musique Reggae. www.reggaeriseupflorida.com

– Du 15 au 17 mars à Winter Park : The Winter Park Sidewalk Art Festival. Festival d’art près d’Orlando. www.wpsaf.org

– Le 16 mars à Clewiston : Clewiston Sugar Festival. Festival (gratuit) du sucre, musique rock avec généralement de bons groupes. www.clewistonsugarfestival.com

– Les 16 et 17 mars à Sarasota : Downtown Sarasota Fine Art and Craft Fair. www.artfestival.com

– Les 16 et 17 mars à Royal Palm Beach : RPB Seafood Festival. Festival autour des fruits de mer. www.pottcevents.com

– Autour du 17 mars à Miami et en Floride : Saint-Patrick’s Day. De nombreux événements en Floride, notamment à Coral Gables, à Fort Lauderdale sur Hollywood Boulevard (le 10 mars) et sur Las Olas Boulevard (le 16 mars), avec parade, activités et musique.

– Du 17 au 23 mars à Sarasota : Sarasota Jazz Festival. Festival de Jazz. www.sarasotajazzfestival.com

– Du 17 au 31 mars à Miami Gardens : Miami Open. Tournois international de tennis. www.miamiopen.com

– Le 19 mars à Coconut Grove : Coconut Grove Food & Wine Festival. www.coconutgrovefoodandwine.com

– Du 19 au 24 mars à Miami : Miami Music Week. Festival de musique électronique avec le point d’orgue Ultra Music Festival. www.miamimusicweek.com

– Du 21 au 24 mars à Tampa : Gasparilla International Film Festival. Festival indépendant présentant des films de tous genres : longs et courts métrages, documentaires, vidéos musicales, films internationaux. www.gasparillafilmfestival.com

– Du 22 au 24 mars à Miami : Ultra Music Festival. Festival de musique électronique. www.ultramusicfestival.com

– Les 23 et 24 mars à Naples : Naples Downtown Art Show on Fifth Avenue South. www.fifthavenuesouth.com

– Les 23 et 24 mars à Tampa : Hyde Park Village Art Fair. Festival d’art. www.artfestival.com

– Les 23 et 24 mars à Wellington : Wellington Bacon & Bourbon Fest. Festival de musique et de cuisine. www.baconbourbonfest.com

– Jusqu’au 24 mars à Deerfield Beach : The Florida Renaissance Festival. Festival médiéval durant les week-ends. www.ren-fest.com

– Du 29 au 31 mars à Miami : Miami International Science-Fiction Film Festival. www.miscifi.com

– Jusqu’au 31 mars à Wellington (Palm Beach) : Winter Equestrian Festival. www.pbiec.com

