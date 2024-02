Expo : « The Harlem Renaissance » au MET de New-York

Du 25 février au 28 juillet, ceux qui passent à New-York pourront contempler au MET une magnifique expo baptisée The Harlem Renaissance and Transatlantic Modernism.

À travers quelques 160 œuvres de peinture, sculpture, photographie, film et éphémères, elle explore la manière complète et ambitieuse avec laquelle les artistes noirs ont représenté la vie moderne quotidienne dans les nouvelles cités noires qui ont pris forme dans les années 1920 et 1940 à Harlem et dans tout le pays au cours des premières décennies de la Grande Migration, lorsque des millions d’Afro-Américains ont commencé à s’éloigner du Sud rural ségrégué. C’est la première étude d’un musée d’art consacrée à ce sujet à New York depuis 1987. Les artistes présentés incluent Charles Alston, Aaron Douglas, Meta Warrick Fuller, William H. Johnson, Archibald Motley, Winold Reiss, Augusta Savage, James Van Der Zee et Laura Wheeler Waring. Ces artistes seront présentés en juxtaposition directe avec des représentations de sujets de la diaspora africaine internationale par leurs homologues européens allant d’Henri Matisse, Edvard Munch et Pablo Picasso à Germaine Casse, Jacob Epstein ou Ronald Moody.

Un pourcentage important des peintures, sculptures et œuvres sur papier exposées dans l’exposition proviennent des vastes collections des collèges et universités historiquement noirs (HBCU), notamment le musée d’art de l’université Clark d’Atlanta, les galeries de l’université Fisk, le musée d’art de l’université de Hampton et la Galerie d’art de l’Université Howard. Parmi les autres prêteurs majeurs figurent le Smithsonian American Art Museum et la National Portrait Gallery, avec des prêts en attente du Centre Schomburg pour la recherche sur la culture noire. L’exposition comprend aussi des prêts provenant d’importantes collections privées et de grands prêteurs européens.

www.metmuseum.org/exhibitions/the-harlem-renaissance-and-transatlantic-modernism

