Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Novembre 2022

Une expo d’art à Miami ? De la danse à West Palm Beach ? Les championnes du monde de foot à Fort Lauderdale ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de Novembre 202 !

N’oubliez pas que vous trouverez par ailleurs sur ce site internet les sorties cinéma, les concerts et la liste des festivals !

De manière générale, tous les spectacles et idées de sorties sont dans notre section agenda.

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions et ne le sont pas ici.

Voir aussi en Novembre nos articles sur ces événements majeurs :

– Black Friday / Cyber Monday

– Thanksgiving

– La parade du Day of the Dead, à Fort Lauderdale

– Trucks Gone Wild au Redneck Mud Park de Punta Gorda

Chaque vendredi

DWNTWN Vibes

Il s’agit d’un événement désormais traditionnel à Miami avec la performance live d’un DJ à partir de 18h via Instagram

www.instagram.com/ downtownmia/

En novembre :

SoundScape Cinema Series

Les films suivants seront projetés gratuitement :

November 2: Thor: Love and Thunder November 9: In the Heights November 16: The Mitchells vs. The Machines November 23: Addams Family Values November 30: Art Week Programming

The Cinema Series at SoundScape Park sur le mur du :

New World Center

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.mbartsandculture. org/soundscape-cinema-series/

Le Premier jour du mois :

Dania After Dark

Il s’agit d’un festival de rue gratuit chaque premier jour du mois avec un marché artisanal, des expos d’art et artisans, de la musique live, des food trucks….

100 W DANIA BEACH BOULEVARD DANIA BEACH, FL 33004

www.daniabeachafterdark. com

Jusqu’au 19 novembre :

OBSCURA ‘THE WORLD TODAY’ EXHIBIT

Une expo gratuite de plus de 10 000 photos numériques (en rotation) provenant de 39 pays :

MAD Arts Studios (formerly The Gallery of Amazing Things)

481 S. Federal Hwy., Dania Beach, FL 33004

www.yeswearemadarts. com/event/obscura-the-world- today-an-nft-photography- exhibition/

Chaque mercredi :

Visite d’une distillerie à Lauderdale

Le nouveau « Sistrunk Marketplace » dispose d’une distillerie où se déroulent des visites guidées chaque mercredi de 19h à 23h, avec dégustation.

SHADY DISTILLERY

115 NORTHWEST 6TH STREET – FORT LAUDERDALE, FL 33311

www.shadydistillery.com

Du 19 oct au 29 avr :

4 expos pour la réouverture saisonnière de la Margulies

Comme chaque automne la collection Margulies a rouvert dans le quartier de Wynwood, avec ses collections permanentes d’art contemporain, mais aussi quatre nouvelles expos, comme « The Bitter Years » qui comprend une centaine de photos sur la vie durant la Grande Dépression.

The Margulies Collection at the Warehouse

591 NW 27th St – Miami, FL 33127

www. margulieswarehouse.com/ exhibitions/the-bitter-years- photography-dorothea-lange- and-walker-evans

Jusqu’à la mi-novembre :

L’automne à Redland

Les fermes de Redland (juste au sud de Miami), comme Pinto ou Berry Farm, ont de véritables festivals de la citrouille qui enchantent les enfants, le tout dans de véritables fermes avec animaux, labyrinthes de maïs etc.

www.pintofarm.com

www.visittheberryfarm. com/harvest-festival

Du 27 oct au 20 nov :

Théâtre : Elián (première)

Et c’est l’une des histoires contemporaines les plus marquantes de Miami, celle d’un garçon de 5 ans nommé Elián Gonzalez que sa mère a emmené – comme tant d’autres – dans la grande traversée pour fuir Cuba, en novembre 1999. Sauf qu’elle – et dix autres personnes – sont mortes et seuls Elián et deux autres personnes ont survécu sur une chambre à air. Problème supplémentaire : le père d’Elián était à Cuba, et pas du tout au courant de ce qui, de facto, était un enlèvement par la mère (et son amant). Durant des mois l’opinion publique a été divisée sur ce que devait être l’avenir du garçon (dont le père est finalement venu le chercher l’été suivant).

COLONY THEATRE MIAMI NEW DRAMA

1040 Lincoln Road – Miami Beach, FL 33139

www.miaminewdrama.org/ show/elian/

Du 28 nov au 28 mai :

Expo : Street Shrines

Pour l’artiste et activiste Roberto Lugo, le passé est toujours présent. Il exploite l’histoire de la céramique pour créer des œuvres d’art avec une urgence contemporaine, transformant des formes de porcelaine luxueuses – souvent utilisées pour marquer des événements majeurs ou commémorer des monarchies et des dirigeants politiques – en agents de changement et de perturbation.

The Wolfsonian–FIU

1001 Washington Avenue à Miami Beach

www.wolfsonian.org

Le 3 novembre :

Kiss Me Kosher

Le second dimanche de chaque mois il y aura un film (et le 3 nov ce sera Kiss Me Kosher) au :

NSU Art Museum

ONE EAST LAS OLAS BOULEVARD – FORT LAUDERDALE, FL 33301

www.nsuartmuseum.org/ event/david-posnack-jewish- community-center-presents- kiss-me-kosher/

Du 3 nov au 5 fév :

200 ans d’aquarelles britanniques

Réunissant soixante œuvres exquises exécutées par des maîtres artistes britanniques travaillant entre les années 1770 et les années 1930, cette exposition cartographie non seulement le cours de l’art anglais au cours de plus d’un siècle et demi, mais reflète également des changements sociétaux, politiques et économiques plus larges. au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique.C’est présenté au :

Image:

John Ruskin, San Giorgio Maggiore, the Basin of St. Mark’s and a Balcony of Casa Contarini Fasan, 1876 (detail). Courtoisie de BNY Mellon.

Lowe Art Museum

1301 Stanford Drive, Coral Gables, FL 33124

www.lowe.miami.edu/ exhibitions/current-upcoming/ bny-mellon/index1.html

Du 3 au 6 novembre :

Seraphic Fire : Love | War

C’est la 20e saison de l’orchestre baroque Seraphic Fire qui débute, et qui va ainsi explorer les juxtapositions et intersections entre l’amour et la guerre, avec entre autres des œuvres de Monteverdi, Coleridge-Taylor ou Crabtree.

– 3 nov à 19h30 : Miami.

– 4 nov 20h : Coral Gables

– 5 nov 19h30 : Ft. Lauderdale

– 6 nov 16h : Boca Raton

www.seraphicfire.secure. force.com/ticket/#/events/ a0S2M00000Mzr3xUAB

—————————— —————————— ————

Le 4 novembre :

Concert de The Wrecks

Et le groupe californien de pop-rock va passer sur la scène de :

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event-detail/the-wrecks- back-and-better-than-ever- tour/#

Les 4 et 5 novembre :

Cleveland Orchestra in Miami

Et il interprètera (avec George Li au piano) :

BERLIOZ : Ouverture to Benvenuto Cellini DEBUSSY : Fantaisie MAHLER : Symphony No. 1

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/the- cleveland-orchestra/the- cleveland-orchestra-in-miami- mahlers-first-symphony/

Le 5 novembre :

Thee Phantom & The Illharmonic Orchestra

Performance hip-hop gratuite.

ARSHT CENTER

7090 NW 22 Avenue – Miami, FL 33147

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/family-fest/ thee-phantom-and-the- illharmonic-orchestra/

Le 5 novembre :

Stone Crab Claw Eating Contest

Concours de mangeage de pinces de crabes sur l’île de Marathon dans les Keys. Ca se passe à :

Keys Fisheries Market and Marina

www.keysfisheries.com/ 2021/05/16/stone-crab-eating- contest-saturday-october-23- 2021/

Le 5 novembre :

Lagoonfest

Venez célébrer le Worh Lagoon lors de cette fête (gratuite) entre 9h et 15h le long de Flagler Drive avec de multiples animations : tours de bateau, zone pour enfants etc…

www.thepalmbeaches. com/sites/default/files/pdf- uploads/2022%20Lagoon%20Fest% 20Sponsor%20Deck.pdf

Le 5 novembre :

Farruquito

Salué par la critique comme un très grand danseur flamenco, il sera (avec musiciens…) au :

THE MOSS CENTER

10950 SW 211th St. – Cutler Bay, FL 33189

www.smdcac.org/events/ farruquito-0

Les 5 et 6 novembre :

Miami City Ballet : Romeo and Juliet

Danse sur la célèbre œuvre de Prokofiev sur la scène de :

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.miamicityballet. org/portfolio/romeo-juliet

Les 5 et 6 novembre :

Día de Los Muertos Celebration

Il s’agit ici de celle organisée aux jardins botanique de Naples. On la laisse au programme pour ne pas pénaliser le jardin, mais vérifiez quand même car à la mi-octobre ils étaient fermés en raison de l’ouragan Ian.

Naples Botanical Garden

4820 Bayshore Drive – Naples, FL 34112

www.naplesgarden.org

Les 5 et 6 novembre :

« Alejandra » par Jose Almarcha et Lucia Ruibal

FUNDarte présente cette performance intime par le guitariste et compositeur José Almarcha au :

MIAMIDADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/fundarte-presents- alejandra-by-jose-almarcha- and-lucia-ruibal/2022-11-05/

Le 6 novembre :

10th Annual Vintage Auto Show

Des « classic cars » et dans le cadre non moins prestigieux de :

DEERING ESTATE

16701 SW 72 AVE – Palmetto Bay, FL 33157

www.deeringestate.org/ event/vintage-auto-show/

Le 6 novembre :

La musique de Mana Zucca

Chanteuse et pianiste célèbre du début du siècle, elle déménagea à Miami en 1920 et y composa plus de 400 œuvres avec des performances toutes les semaines chez elle !

Orchestra Miami fait revivre cette œuvre à 16h au :

Miami Woman’s Club

1737 North Bayshore Drive – Miami, FL 33132

www.orchestramiami. org/mana-zucca-mwc

Le 6 novembre :

Ocean Drive Promenade Music Series:

Comme chaque dimanche à 17h il y a du jazz en face du Betsy sur Ocean Drive, cette fois-ci ce sera avec Amernet String Quartet

LUMMUS PARK

Miami Beach, FL 33139

www.mbartsandculture. org

Le 6 novembre :

Fall For Dance NOW!

C’est de la danse contemporaine et ce sera la première performance de la saison pour Dance Now ! Avec un Casse-Noisette un peu déconstruit !

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.dice.fm

Du 6 au 13 novembre :

Race World Offshore World Championship

Les écosystèmes marins vont trembler à Key West pour cette traditionnelle course de power boats.

www.raceworldoffshore.com/ key-west/schedule/

Du 9 nov au 8 janv :

Santa’s Enchanted Forest

Jusqu’à maintenant ce n’était pas l’événement le plus intéressant de Miami, mais peut-être le plus traditionnel. Cette sorte de « fête foraine » s’agrandît toutefois cette année dans un nouvel endroit de Hialeah (et Santa arrive donc le 9 novembre !).

7500 NW 87th Avenue – Miami, FL 33166

www. santasenchantedforest.com

Le 10 novembre :

Tchaikovsky, Elgar and Barber

C’est le programme pour l’ouverture de la 25e saison du South Florida Symphony Orchestra !

NEW WORLD CENTER

New World Center

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.southfloridasymphony. org/masterworks-i-2022-2023/

Le 10 novembre :

Miami Beach Summer Movies Under the Stars

C’est la dernière projection de la saison : Top Gun: Maverick sera diffusé gratuitement à 19h30 sur Lummus Park (14 Street and Ocean Drive).

www.mbartsandculture. org/onstage/

Le 10 novembre :

Israel Philharmonic Orchestra

Dirigé par Lahav Shani il interprètera Prokofiev sur la scène du :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/classical- series/israel-philharmonic- orchestra/

Du 10 au 13 novembre :

Green Fairy Fest

La fée verte a son festival à l’Absinthe House de Key West.

– « Il paraît que ça rend aveugle »

– « Boh, je connaissais une polonaise qui en buvait au petit déjeûner ! »

www.facebook.com/ absinthehousekeywest

Le 10 novembre :

Soccer : USA/Allemagne féminin

Deux des meilleures équipes du monde, dont la tenante du titre, emmenée par ses superstars comme Megan Rapinoe, s’affronteront à 19h en match amical sur la pelouse du :

DRV PNK Stadium

1350 NW 55th St, Fort Lauderdale, FL 33309

www.ussoccer.com/competitions/uswnt-friendlies-2022/matches/united-states-vs-germany-11-10-22

Le 11 novembre :

Joe Satriani – Earth Tour

Le célèbre guitariste vient jouer au :

Lillian S. Wells Hall at The Parker 707 NE 8TH ST – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.parkerplayhouse.com/events/detail/joe-satriani-2022

Du 11 au 13 novembre :

Finales du circuit rodéo sud-est

Ce sont les traditionnels rodéos à Davie. Ven & sam à 19h30 et dimanche à 14h.

Bergeron Rodeo Grounds

4201 SW 65th Way, Davie, FL 33314

www.davieprorodeo.com/dpr/

Le 13 novembre :

Key Largo Bridge Run

Un semi-marathon et course 5K entre le continent et la première des îles Keys.

www.keylargobridgerun. com

Du 12 au 20 novembre :

Ocean Filibuster

« Écoutez le côté océan de l’histoire avec cette bataille théâtrale épique d’esprit et de volonté, d’intelligence et d’audace, de faits et de fiction anthropocentrique » lors de la première sud-est de la pièce « Ocean Filibuster » par la compagnie Pearl Damour.

ARSHT CENTER

7090 NW 22 Avenue – Miami, FL 33147

www.arshtcenter.org/ tickets/2022-2023/arsht- center-presents/ocean- filibuster/

Les 12 et 13 novembre :

Fall Adventure

Célébrez l’automne avec ce week-end amusant pour tous les âges qui propose des arrière-plans photo d’automne, des chasses au trésor, des dégustations de fruits de saison et des visites en tramway !

FRUIT SPICE PARK

24801 SW 187th Ave. – Homestead, FL 33031

www.redlandfruitandspice. com/event/fall-adventure/

Le 12 novembre :

Uptown Avenue 7 Arts and Culture Festival

Vivez une explosion culturelle amusante pour toute la famille lors du festival annuel des arts et de la culture « Uptown Avenue 7 » présenté par le commissaire Jean Monestime et le MUCE 305, cet événement gratuit et familial propose une programmation d’art visuel, de spectacles en direct, de vendeurs, de camions de restauration, une vitrine culinaire de restaurants locaux et bien plus encore dans le couloir de la 7e avenue à l’Arcola Lakes Library Plaza. Voici ce qui est en magasin :

MIAMI URBAN CONTEMPORARY EXPERIENCE MUCE

8240 Northwest 7th Avenue – Miami, FL 33150

www.eventbrite.com/e/ 2022-uptown-avenue-7-arts- culture-festival-tickets- 396656599567

Les 12 et 13 novembre :

El matrimonio secreto

Le Florida Grand Opera interprètera l’opéra de Domenico Cimarosa au :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.tickets.fgo.org/ Tickets/EventDetails.aspx?id= 2197

Le 12 novembre :

Eddie Palmieri

En concert dans le cadre des South Motors Jazz Series aux charmants :

PINECREST GARDENS

11000 Red Road – Pinecrest, FL 33156

www.pinecrestgardens. org/entertainment/performing- arts/south-motor-jazz-series

Le 12 novembre :

Dimensions Dance Theatre of Miami : Latin Voices

Vivez une soirée de rythmes latins et de nostalgie cubaine lorsque Dimensions Dance Theatre de Miami monte sur scène au :

THE MOSS CENTER

10950 SW 211th St. – Cutler Bay, FL 33189

www.smdcac.org/events/ dimensions-dance-theatre- miami-latin-voices

Le 13 novembre :

Submerging Geometry

Cette performance est une œuvre expérimentale contemporaine par « Dance Now! Miami » mettant en scène la poésie des corps en mouvement et l’athlétisme de la natation artistique. C’est gratuit, avec deux représentations : 17h30 et 18h45.

DANCE NOW MIAMI

2700 Sheridan Avenue – Miami Beach, FL 33140

www.mbartsandculture. org/wp-content/uploads/2022/ 09/OnstageFlyersNov13-copy. jpeg

Le 14 novembre :

Miamibloco Mondays Community Workshop

Un avant-goût des percussions afro-brésiliennes tous les lundis du 19 septembre au 12 décembre avec Miamibloco dirigé par les Mestres de Bateria Furiosa et le directeur de Miamibloco, Brian Potts, vous apprendrez un rythme spécifique et collaborerez sur un arrangement au cours de l’atelier d’une heure de 18h à 19h. L’atelier est ouvert à tous les niveaux d’expérience et les instruments sont inclus. C’est à 19h au :

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event-detail/miamibloco- mondays-community-workshop- bateria-rehearsal/

Le 17 novembre :

Munir Hossn

Le compositeur et multi-instrumentiste brésilien Munir Hossn apporte ses grooves multiculturels uniques pour le volet de novembre de North Beach Social, la série de concerts mensuels gratuits de la Rhythm Foundation mettant en vedette des artistes du sud de la Floride. C’est gratuit mais sur RSVP.

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Ave – Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event-detail/north-beach- social-munir-hossn/

Du 17 au 19 novembre :

Mozart Double Piano Concerto à Naples

Et c’est le Naples Philharmonic qui vous propose ce concert à :

Artis—Naples

5833 Pelican Bay Blvd – Naples, FL 34108

Du 17 au 20 novembre :

CME Group Tour Championship

La saison du LPGA se termine par ce championnat (vérifiez toutefois en raison de l’ouragan Ian) au :

Tiburon Golf Club,

2620 Tirbuon Drive – Naples, FL 34109

www.cmegrouptourchampionship.com

Le 19 novembre :

Miami Wine Festival

De 19h à 23h c’est une soirée consacrée aux vins en provenance d’Europe, d’Amérique et d’Australie.

MIAMI EVENTS AND FESTIVALS

2985 S. Bayshore Dr. – Coconut Grove, FL 33133

www.eventbrite.com/e/ miami-wine-festival-tickets- 236694909847

Le 19 novembre :

Opera Gala

C’est le Miami Lyric Opera qui vous donne rendez-vous à 20h sur la scène du :

THE MOSS CENTER

10950 SW 211th St. – Cutler Bay, FL 33189

www.smdcac.org/events/ opera-gala

Le 20 novembre :

Dirty Dancing in concert

Un orchestre jouant la musique durant le film, au :

BROWARD CENTER FOR THE PERFORMING ARTS 201 SW FIFTH AVE. FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/dirty-dancing- in-concert

Les 21 et 22 novembre :

Berliner Philharmoniker à Naples

L’orchestre allemand sera sur la scène du :

Artis—Naples

5833 Pelican Bay Blvd – Naples, FL 34108

www.artisnaples.org/events/berliner-philharmoniker

Du 22 nov au 11 déc :

HAMILTON

La fameuse comédie musicale revient au :

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

201 SW 5th Ave, Fort Lauderdale, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/hamilton-2022

Le 25 novembre :

One Night Of Queen

Joué par Gary Mullen and ‘The Works’ au :

Lillian S. Wells Hall at The Parker

707 NE 8TH ST – FORT LAUDERDALE, FL 33304

www.browardcenter.org/ events/detail/one-night-of- queen-2022

Les 26 et 27 novembre :

Men Who Dance

Des talents de la danse au :

Broward Center Amaturo

581 W LAS OLAS BLVD – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/men-who-dance- 2022

Du 28 au 30 novembre :

MiamiWeb3

Apprenez tout sur les tendances et les sujets émergeant de la révolution Web3 lors de cette conférence régionale unique en son genre co-organisée par la ville de Miami et Atlas. La conférence inaugurale vise à fournir une plate-forme pour discuter de tout, de la construction d’infrastructures et de protocoles au déverrouillage de nouveaux modèles commerciaux. Également à l’ordre du jour, le thème de l’impact environnemental, social et de gouvernance d’entreprise (ESG) de Web3 dans les années à venir.

Rassemblez-vous avec un éventail de leaders mondiaux de l’industrie, y compris des responsables gouvernementaux, des fondateurs de start-up, des investisseurs pionniers et des institutions à l’avant-garde pour aider à façonner l’avenir du secteur Web3. L’inscription est actuellement ouverte.

City Hall of Miami

3500 Pan American Dr. – Miami, FL 33133

www.miamiweb3.com/ event/13f05fee-1e91-4663-9745- 27b22640bf6a/summary

Le 29 novembre :

Allman Family Revival

Famille et amis de Gregg Allman forment ce groupe hommage au regretté Allman Brothers Band. POMPANO BEACH AMPHITHEATER 1806 NE SIXTH ST. – POMPANO BEACH, FL 33060

www.pompanobeacharts. org/events/allman-family- revival

Du 29 au 4 décembre :

Miami Art Week 2022

Avec Art Basel, Art Miami, Red Dot et les autres expos d’art : tout le programme sera sur notre site internet.

Au Kravis Center de West Palm Beach :

Notre sélection de spectacles. Vous pouvez voir la totalité ici : www.kravis.org

Le 5 novembre :

Grupo Niche

Le 6 novembre :

Sarah Chang

Le 9 novembre :

Israel Philharmonic Orchestra

Du 11 au 13 novembre :

Miami City Ballet : Romeo and Juliet

Le 14 novembre :

Neil Berg’s 112 Years of Broadway

Du 15 au 20 novembre :

On your Feet ! The Story of Emilio & Gloria Estefan

Le 23 novembre :

Dirty Dancing in Concert

Le 26 novembre :

One Night of Queen Performed by Gary Mullen & The Works

