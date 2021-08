Découvrir le Rockefeller Center de New-York et son “Top of the Rock”

Le Rockefeller Center est un complexe commercial construit par la famille Rockefeller composé de dix-neuf bâtiments érigés entre 1929 et 1940 dans le quartier de Midtown, près de la Cinquième Avenue.

Il y a des magasins de luxe, des salles de spectacle à la réputation internationale, comme le Radio City Music Hall. Il est célèbre pour ses décorations art-déco, son sapin de Noël géant illuminé le 1er mardi de décembre, les émissions matinales de NBC News à l’extérieur, sans oublier bien sûr son “Top of the Rock”. Il s’agit du sommet du plus haut building du Rockefeller Center, et sa plateforme avec vue à 380° sur Manhattan à 259 mètres de hauteur, dont un magnifique point de vue sur Central Park, et de l’autre côté sur l’Empire State Building.

Quand on est dans l’Empire State Building, on ne peut voir ni l’un ni l’autre. On vous conseille les couchers de soleil à Top of the Rock (faites en sorte d’être au sommet au moins 15 minutes avant le coucher du soleil et 45 minutes après, au moment où la ville s’illumine de mille feux) (et ce conseil est valable pour tous les couchers de soleil de la planète !!!!).

On adore particulièrement : la vitesse de l’ascenseur et les selfies avec le logo du Radio City Music Hall !!!

Galerie photo : la vue depuis Top of the Rock

