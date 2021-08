Les endroits romantiques à New-York

Que ce soit pour le Nouvel an, Noël, la Saint-Valentin, ou votre lune de miel…. Manhattan est aussi un endroit où le temps sait s’arrêter afin d’immortaliser un moment de votre vie.

Pour le Nouvel An, le décompte final se passe à Times Square, le cœur de Manhattan qui se met à vibrer avec des centaines de milliers de personnes dans les rues chaque 31 décembre. A Times Square, vous pourrez déjeuner ou dîner à The View, qui est au sommet du Marquis Marriott Hotel. Pensez à préciser que vous désirez une table avec vue.

Durant toutes les fêtes de Noël, les boutiques de Manhattan rivalisent en extravagance avec celles de Londres. Aux USA, il n’y a pas de demi-mesure dans la fête, et encore moins à New-York.

Les endroits les plus romantiques, que ce soit à Noël ou pas, sont :

Central Park évidemment, par exemple pour une promenade en calèche, toujours très populaires ou bien pour un brunch au Boat house (mieux vaut avoir un banquier compréhensible) (et réserver à l’avance) ou encore un bisou au Belvédère Castle, ou y faire de la barque en amoureux. Vous pourrez aussi aller visiter son zoo et aller faire du patin à glace au Rockefeller Center qui est juste à coté.

En alternative à Central Park, il y a aussi l’Hudson River Park.

– Le toit de l’Empire State Building est également un endroit formidable.

– Si vous n’avez pas d’argent ou si vous en avez trop… vous n’omettrez pas une halte à Tiffany’s et ses montagnes de diamants.

Vous pouvez également faire une petite croisière, par exemple vers la Statue de la Liberté, ou encore avec les navette gratuites qui mènent depuis Manhattan à Staten Island ou vous pourrez vous promener. Comme à Paris, un must de New-York est d’en faire le tour en bateau. Voici une compagnie (cliquez), et une autre (cliquez) qui proposent des tours complets en bateau.

– GREENWICH VILLAGE est également très agréable, avec des restaurants assez charmants un peu partout.

A New-York il y a aussi des plages, romantiques en été comme en hiver. Cliquez ici pour voir les plages.

ENDROITS ROMANTIQUES À BROOKLYN

(cliquez ici pour voir toute notre page sur Brooklyn)



Bien entendu autour de son pont, et de sa Brooklyn Heights Promenade (photo) avec sa vue splendide sur Manhattan et ses nombreuses boutiques.

Sous le pont de Brooklyn (côté Brooklyn), vous trouverez le River’s Cafe, un restaurant très chic (il faut réserver et venir très habillé) avec une vue imprenable (si vous réservez en demandant une vue sur la skyline) (www.rivercafe.com,1 Water Street (718) 522-5200). Mais aussi la Jack The Horse Tavern au 66 Hicks St www.jackthehorse.com

Pour Noël ou pour vos cadeaux, les chocolats les plus réputés de New-York sont chez Jacques Torres Chocolate, au 66 Water Street dans le quartier de Brooklyn Heights. www.mrchocolate.com

Un peu plus loin, les Brooklyn Botanical Garden’s sont aussi un endroit de détente et de flânerie sympathique, plus encore en avril quand ses cerisiers sont en fleur. www.bbg.org

