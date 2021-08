Visiter la High Line et West Chelsea à New-York

L’ouest de Chelsea – près de l’Hudson River à Manhattan – était jalonné de fabriques et d’entrepôts de briques rouges, dont un grand nombre a été transformé en magasins et galeries marchandes. Il reste toutefois encore des entreprises d’emballage de viande dans le fameux “meatpacking district”, ce qui donne une certaine singularité à l’endroit, au milieu des galeries d’art et des boutiques de vêtements de luxe !

La High Line de New-York

La construction de la ligne de chemin de fer aérienne a été rendue nécessaire par la saturation de la circulation (et les accidents avec les trains) dans le meatpacking District. Sa construction débute en 1930 et elle fut en service jusqu’en 1980.

Il faudra attendre 2014 pour que la Ville de New-York en fasse un très populaire parc urbain surélevé, permettant les promenades dans de beaux espaces avec des points de vue magnifiques, mais aussi d’avoir accès aux différentes attractions du quartier. C’est tout l’ouest de Chelsea qui s’en est ainsi trouvé revitalisé.

Si vous ne vous arrêtez pas de marcher, alors vous pouvez la pratiquer en une heure (mais vous vous arrêterez pour prendre des photos et contempler les paysages, c’est bien certain !).

www.thehighline.org

Que voir le long de la High Line

Du nord vers le sud, vous pouvez descendre (il y a des escaliers) de la High Line pour aller visiter :

Vessel

Lors de la restructuration d’Hudson Yard, cette structure étonnante a été construite en 2017, sur la même place que le point d’accès nord de la High Line.

Voir notre page sur Vessel

Gallery District

C’est le quartier de New-York où il y a le plus de galeries d’art (près d’une centaine), juste au pied de la High Line.

Voir notre page sur le Gallery District

Chelsea Market

Il s’agit d’une des plus belles galeries commerciales du monde, dans un ancien entrepôt, avec des “food courts” de restaurants et plein de boutiques. La High Line passe à travers le bâtiment du Chelsea Market.

Voir notre page sur le Chelsea Market

Little Island

Une île artificielle créée en 2021 sur l’Hudson River, qu’on peut visiter gratuitement, avec de beaux points de vues sur Manhattan et l’Hudson River.

Voir notre page sur Little Island

Whitney Museum of American Art

Un grand musée d’art contemporain à l’extrémité sud de la High Line.

www.whitney.org

Meatpacking District

Dans les environs du Chelsea Market, les anciens entrepôts ont été reconvertis en boutiques en tous genres.

Carte de New-York City :

