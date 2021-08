Visiter la cathédrale St Patrick de New-York

Elle est géante et toute petite en même temps, Saint-Patrick de New-York, la plus grande cathédrale des Etats-Unis, entourée des gratte-ciels de Midtown. La cathédrale fut érigée ici sur la Fifth Avenue entre 1853 et 1878 (les travaux furent interrompus durant la guerre de sécession) avec du marbre blanc, et en style néogothique – à l’angle de la 5th Av. et de la 50e rue – en remplacement de la « old Saint-Patrick cathedral » qui avait pour sa part été érigée en 1806, mais avait été détruite par un incendie. Cette dernière fut reconstruite par la suite, et on peut toujours la visiter sur Mulberry Street.

La cathédrale est haute de 101 mètres à son point culminant. Elle est longue de 123 mètres, et large de 84 mètres. La rosace fait plus de huit mètres de diamètre. Sa voûte s’élève, à l’intérieur à 34 mètres de hauteur.

La cathédrale dispose de deux orgues. Celui du chœur date de 1928 et comprend 3920 tuyaux. L’orgue de la grande galerie est de 1930, et est composé de 5918 tuyaux. Chaque orgue est animée par 5 claviers qui peuvent être joués séparément.

Saint Patrick est visitée chaque année par près de 6 millions de touristes et de fidèles.

Rappelons enfin que saint Patrick est le saint patron de l’Irlande, les immigrés en provenance de cette île formant une communauté très importante à New-York.

www.saintpatrickscathedral.org

Adresse de St Patrick : sur la 5th Avenue, entre les 50th/51st Streets, New York, NY 10022

