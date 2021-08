Visiter le Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History)

Si vous êtes un local (un francophone résidant en Amérique du Nord), la question ne se pose pas : le Musée d’histoire naturelle de New-York est un géant incontournable. En revanche, si vous venez de l’étranger, vous vous demandez peut-être pourquoi tout le monde en parle. L’American Museum of Natural History est une véritable institution à New-York, où les habitants y apprennent tout sur tout depuis son ouverture en 1877 à l’initiative du président Théodore Roosevelt. Le musée abrite 32 millions de spécimens et d’objets, qui permettent au public de découvrir les écosystèmes de toute la planète, mais aussi des présentations des populations humaines qui les peuplent, et de leurs costumes et coutumes antiques.

La partie consacré à l’art africain est d’une richesse inouïe, par exemple.

Un étage entier est rempli de squelettes de dinosaures, (dont un spécimen tellement grand que son corps est dans une pièce, et sa tête ressort dans le couloir à côté !

Si vous n’êtes QUE à la recherche d’informations sur l’Amérique, vous en aurez aussi pour votre argent : le musée contient de beaux espaces consacrés à l’Etat de New-York comme au reste du pays : paysages, animaux, peuples autochtones (indiens) : tout y passe, et avec une présentation qui fascinera les petits comme les grands.

Bons conseils :

– Le muséum fait partie des grands musées de New-York, et donc il y a foule, et plus tôt vous irez, moins ça jouera des coudes à l’intérieur.

– Il y a un self service au sous-sol, et plusieurs cafés, dont un sur le toit, avec une vue sublime sur Central Park et la skyline de Manhattan.

– Au muséum vous êtes sur le point de départ de notre itinéraire préféré à travers Central Park.

www.amnh.org

Galerie photo du Museum :

Partie sur les autochtones (indiens) d’Amérique au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Buste d’Alexandre le Grand au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Dinosaure au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Partie sur les autochtones (indiens) d’Amérique au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Partie sur les autochtones (indiens) d’Amérique latine au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Partie sur les autochtones (indiens) d’Amérique latine au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Reproduction de paysages américains au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Partie sur les autochtones (indiens) d’Amérique au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) La fameuse Statue équestre de Théodore Roosevelt devant le Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Partie consacrée à l’Afrique au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Partie consacrée à l’Afrique au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Dinosaure au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Partie sur les autochtones (indiens) d’Amérique au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Hall d’entrée du Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Dinosaure au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Partie consacrée à l’Afrique au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Partie consacrée à l’Afrique au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Reproduction de Lucie au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Partie consacrée à l’Afrique au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Dons de Teddy Roosevelt au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Partie sur les autochtones (indiens) au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Partie sur les autochtones (indiens) d’Amérique latine au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Partie sur les autochtones (indiens) d’Amérique latine au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Partie sur les autochtones (indiens) du Pacifique au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Reproduction de paysages américains au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Statue du naturaliste français Jean-Jacques Audubon devant le Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Dinosaure au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Partie consacrée à l’Afrique au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Salle de la faune marine au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History) Reproduction d’une rencontre entre colons et autochtones au Musée d’histoire naturelle de New-York (American Museum of Natural History)

Carte de New-York City :

PUBLICITE :