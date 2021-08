Visiter Soho : notre guide de voyage à New-York City

SoHo (pour “SOuth of HOuston”), est un quartier situé, donc, au sud de Houston Street et de Greenwich Village ; et au Nord de Canal Street ; avec Crosby à l’Est et 6th avenue à l’ouest.

Très « bourgeois-bohème » dans l’esprit, le quartier a vu stars et gens branchés racheter toutes les usines où travaillaient dur les ouvriers au XIXe siècle, afin d’y faire de splendides lofts. Dans les années 1960, se sont les artistes qui y a avaient installé leurs ateliers. SoHo est d’ailleurs toujours très fréquenté pour ses galeries d’art.

Beaucoup de bâtiments y sont construits en fonte, comme les très beaux exemples d’architecture “Cast Iron” Second Empire. Il y en a partout, mais on notera par exemple The queen of Green Street, 28 Green St (photo), Le Gunther building, 69-75 Green st (photo ci-contre à gauche), et The King of Greene Street, 72-76. Et à la hauteur de Spring St, au 100, un cast iron avec de grandes surfaces vitrées.

Pour les Cast Iron, on pourra également y voir le Little Singer Building aux 561-563 Broadway, c’est dans cet immeuble de brique et de fer datant de 1904, que Singer inventa la première machine à coudre. Mais sa façade en terre cuite, verre et acier, avec des balcons en fer forgé ornés de porcelaine est nettement plus intéressante.