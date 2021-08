Visiter Wall Street, à New-York City

Première chose importante : vous ne devriez pas lire notre guide de Wall Street sans avoir auparavant un aperçu global du quartier, le Financial District de Manhattan (voir la page), car il y a d’autres choses à voir en même temps.

Waal Straat, en Néérlandais, signifie “rue des Wallons” (les Wallons, pour ceux qui l’ignoreraient, sont les Belges francophones.) Mais, durant le XVIIe siècle, les premiers colons Hollandais avaient construits ici un grand mur de rondins afin de protéger leur ville, la “Nouvelle Amsterdam”, d’éventuelles incursions indiennes ou britanniques. En 1664, les Britanniques prirent la ville et anglicisèrent le tout. La Nouvelle Amsterdam devint New-York, et Waal Straat devint Wall Street, ce qui était logique en raison du mur-frontière que les Anglais ne tardèrent pas à démonter.

Puis, Wall Street désigna tout le quartier et, au final, la plus grande bourse du monde : le New-york Stock Exchange (NYSE) qu’on peut voir sur ces deux photos. Le NYSE existe depuis 1792. En 1889 naquit un autre symbole de Wall Street, le journal de la Bourse : le Wall Street Journal, considéré depuis longtemps comme l’un des meilleurs journaux du monde et, en tous cas, au niveau économique.

Le krach de 1929 (la photo en noir et blanc) est la crise boursière qui se déroula au New York Stock Exchange entre le 24 octobre et le 29 octobre 1929. Cet événement marqua le début de la Grande Dépression, la plus grande crise économique du XXe siècle.

Les échanges sur le NYSE se déroulent du lundi au vendredi entre 9h30 et 16h.

Le site de la Bourse : http://www.nyse.com

Wall Street est donc un quartier tout dévoué à la finance avec la bank de New-York ou la Morgan Bank (jettez un coup d’oeil dans son atrium), mais il n’a pas été que celà.

FEDERAL HALL

Federal Hall est, avec le National City Bank Building, le plus ancien building de Wall Street. il fut initiallement construit en 1812 pour remplacer l’Hôtel-de-Ville de New-York qui fut aussi le premier Capitole des USA. Georges Washington y a d’ailleurs prononcé son serment d’investiture en 1789, ce qui explique sa statue juste devant. Federal Hall est aujourd’hui un musée consacré à la mémoire de Georges Washington et à la naissance des USA.

www.nps.gov/feha/index.htm

Si vous êtes un fan de la finance, vous pousserez jusqu’à la Federal Reserve au coin de Nassau et de Liberty.

Un attentat à Wall Street le 16 septembre 1920 fit 38 morts et 200 blessés, les coupables ne furent jamais arrêtés.

Wall Street, de part son activié économique, est un quartier très vivant et très agréable à visiter ; remplius de petits restaurants. Dans le coin, au 28 Broadway vous verrez un magnifique taureau de bronze, ou encore la Trinity Church, qui a l’air toute petite au milieu des gigantesques gratte-ciels (photos), à coté de laquelle se trouve un très vieux cimetière où se trouve la tombe du “Père Fondateur” des Etats-Unis, Alexander Hamilton.

Trinity Church de Wall Street Trinity Church de Wall Street Cimetière de la Trinity Church de Wall Street. Trinity Church de Wall Street Cimetière de la Trinity Church de Wall Street. Tombe d’Alexander Hamilton à la Trinity Church de Wall Street

Au sud de l’île et du Financial District, toujours dans le Lower Manhattan, vous avez le World Trade Center / Ground Zero, le site attaqué le 11 septembre 2001, mais aussi Battery Park, un lieu idéal pour se détendre, avec une vue splendide sur les îles et la Statue de la Liberté. On y trouve aussi un mémorial aux victimes du 11 septembre. Les bâteaux pour la statue de la Liberté partent de là, plus précisémment à Fort Clinton, également dans le quartier, ainsi que le…

National Museum of the American Indian :

http://www.si.edu/nmai/

One Bowling Green

(212) 668-NMAI [6624]

Groupes: (212) 514-3705

Admission gratuite

Métros : 4, 5 jusqu’à Bowling Green

N, R jusqu’à Whitehall Street – 1, 9 jusqu’à South Ferry

DIRECTIONS :

Wall Street est dans le sud du Lower Manhattan. Il y a 2 stations de métro : une sur la ligne verte (4, 5) et une sur la ligne rouge (2, 3). Mais la station Rector Street sur la ligne jaune (R, W) ou Broad Street sur la ligne marron (J, Z) ou encore Broadway-Nassau sur la ligne bleue (A, C) peuvent faire l’affaire aussi car les distances sont assez courtes à parcourir et les promenades sont très agréables.

Photos de Wall Street :

Paysage à Wall Street Paysage à Wall Street La statue de Washington devant la Fed à Wall Street Ambiance à Wall Street Ambiance “BBQ” à Wall Street Paysage à Wall Street La statue de Washington devant la Réserve Fédérale à Wall Street Trump Tower de Wall Street Paysage à Wall Street Paysage à Wall Street Le NYSE à Wall Street

Carte de New-York City :

