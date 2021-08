Visiter le Queens, quartier de New-York City

Le district de Queens se partage Long Island avec Brooklyn et s’étale aussi sur les autres îles de la Jamaica Bay. Il est relié à Manhattan par le pont de Queensboro.

Le comté de Queens fut originellement créé 1er novembre 1683, et ainsi nommé en l’honneur de la reine Catherine de Bragance, épouse de Charles II d’Angleterre.

Queens fut l’épicentre de l’activité cinématographique américaine avec qu’Hollywood ne lui vole la vedette. Mais, depuis la fin du XXe siècle, les studios de cinémas réinvestissent dans le quartier, notamment dans les productions TV.

Un musée célèbre tout cela : American Museum of the Moving Image

www.ammi.org AMMI : 35th Ave. at 36th St.

Directions : R, G trains jusqu’à Steinway Street ou le train N train jusqu’à Broadway.

Mais Queens s’affirme par d’autres arts également, à travers la musique hip-hop dans le quartier populaire de Queensbridge, ou bien avec ses musées, dont le célèbre P.S.1 Contemporary Art Center ( www.ps1.org ), qui créée souvent l’événement à New-York, ou bien au Noguchi, qui abrite l’œuvre de cet artiste ( www.noguchi.org ) et encore dans le Socrates Sculpture Park ( www.socratessculpturepark.org ) qui abrite également des œuvres contemporaines.

LE QUARTIER DE FLUSHING

La Bowne House y date du 17e siècle. www.bownehouse.org/

Le cœur du quartier est entre Main et Roosevelt.

Si vous descendez à la station Main Street Flushing, vous vous retrouverez dans le 2e Chinatown de New-York, un peu plus authentique que l’autre.

Queens Botanical Gardens : www.queensbotanical.org

LE QUARTIER DE CORONA

Un mélange d’immigrations chinoises et, surtout, latino. On y trouve la maison du célèbre chanteur et trompettiste Louis Armstrong, qui est devenue un musée au 3456 107th St, Flushing, NY, United States – (718) 478-8274 www.louisarmstronghouse.org

Près du métro Corona, au 3907 104th St, il y aussi le restaurant dominicain Estrella Latina où vous pourrez déjeuner bien et à peu de frais.

LE QUARTIER D’ASTORIA

La station du métro aérien de Brooklyn-Queens date des années 1920 et donne un air original au quartier, traditionnellement celui des Grecs new-yorkais qui y ont toujours de nombreux et sympathique restaurants.

L’équipe des New-York Mets (baseball), joue au Shea Stadium de Flushing Meadow. C’est ici aussi que se joue chaque année l’US Open de Tennis et où fut donné le premier concert dans un stade (les Beatles en 1965).

www.newyork.mets.mlb.com

Il y a deux aéroports dans Queens : JFK et LaGuardia.

