Visiter le Bronx, à New-York City

Il s’agit de l’un des 5 boroughs de New-York. Tout comme le quartier de Harlem, il a été considérablement amélioré et vaut désormais le détour.

Un colon Suédois, Jonas Bronck, s’y établit le premier en territoire des indiens Lenapes. Le territoire du nommé Bronck’s Farm, puis Bronx.

L’embourgeoisement progressif de Manhattan après la seconde guerre mondiale a provoqué un afflux de population pauvre dans le Bronx.

Le Bronx est sillonné par les lignes du métro aérien. Certains quartiers sont assez riches, comme par exemple Riverdale ou le Country Club Estates.

LE YANKEE STADIUM

Un nouveau stade a ouvert en 2009, en lieu et place de l’historique stade de 1923 (qui compta jusqu’à 80 000 places). Le tout nouveau stade de la principale équipe de Base Ball de la ville, les Yankees, a coûté 1,5 milliard de dollars et compte 52 000 places.

www.mlb.com/nyy/ballpark/

LE HALL OF FAME FOR GREAT AMERICANS

Erigé en 1900 dans l’enceinte du Bronx Community College de l’Université de la Ville de New York, il fut le premier monument de ce type, encadrant dans une colonnade de 200 mètres de longs, les bustes en bronze d’éminents américains sur une colline, un lieu « abandonné aux envahisseurs de 1776, ce sommet est maintenant repris par les troupes des ‘Grands Américains’, le général Washington à leur tête. Ils prennent possession de ces hauteurs et sont destinés à les tenir, nous le croyons, pour toujours. » Il est précisé : « Par la richesse de l’esprit, ou par la puissance de leurs actes, ils ont servi l’humanité avec noblesse. Ils continuent à vivre pour le bien du monde entier. »

www.bcc.cuny.edu/about-bcc/history-architecture/hall-of-fame/

LE JARDIN BOTANIQUE DE WAVE HILL www.wavehill.org

UN QUARTIER ITALIEN, autour d’Arthur Avenue.

www.arthuravenue.com

L’UNIVERSITÉ FORDHAM, « grande école » catholique privée, créée par la Compagnie de Jésus (Jésuites) en 1841. La chapelle de l’université est un monument classé et abrite l’ancien autel de la Cathédrale Saint Patrick. Les vitraux furent offerts par Louis-Philippe Ier, Roi de France.

CULTURE :

C’est dans le Bronx que s’est développé la musique Hip-hop. Le quartier est célébré dans le livre de Tow Wolfe, Le Bûcher des Vanités, ou dans le film de Robert De Niro, Il était une fois le Bronx.

– Tom Wolfe, Le bûcher des vanités

– Il était une fois le Bronx, le premier film de Robert De Niro en tant que réalisateur, sorti en 1993.

– www.bronxboropres.nyc.gov

– www.ilovethebronx.com

Pourquoi visiter un zoo ou un musée d’art classique pendant un voyage aux USA, simplement parce que, ici, rien n’est comme ailleurs. Tout est démesuré, et apparaît comme un émerveillement aux yeux d’es enfants comme des plus grands. C’est le cas du Zoo du Bronx.

LE ZOO DU BRONX

Le Bronx Zoo, situé dans le Bronx Park, est (et cela n’étonnera personne) établi dans le quartier du… Bronx, à New-York City. Il s’agit d’un des importants zoos du monde, qui a ouvert ses portes en 1899. Ses objectifs étaient l’étude zoologique, la protection des espèces, et, bien sûr, l’information des visiteurs. Il a été l’un des premiers zoos a sortir les espèces des cages, afin de les installer dans un environnement semblable à celui dont ils proviennent (même si les prédateurs et leurs proies demeurent – évidemment – séparés, mais par des fossés ou des grillages parfois invisibles à l’œil nu).

Le Wild Asia Tramway vous emportera par exemple sans un environnement asiatique déconcertant, tout comme Jungleworld , ou encore la Congo Gorilla Forest qui, avec ses 2,63 hectares, est la plus grande forêt artificielle du monde. Elle contribue aussi à la protection des espèces. D’ailleurs, le zoo est régi par la Wildlife Conservation Society : » Société de conservation de la vie sauvage », qui s’occupe parallèlement du zoo (plus petit) de Central Park, et du New-York Aquarium.

www.bronxzoo.com

Le Zoo est au sud du….

JARDIN BOTANIQUE DE NEW-YORK

Ce dernier est situé au 200 East St., sur 97 hectares du Bronx Park. Il a été fondé en 1891. Parmi ses dizaines de jardins et de serres, très impressionnant, il faut noter en son centre une forêt américaine vierge, de part et d’autres de la Bronx River et de ses rapides. C’est un incontournable de New-York.

www.nybg.org



Dans le même genre d’idées que le zoo, il y a aussi….



L’AQUARIUM DE NEW-YORK

est également étonnant. Ceci dit, il est géographiquement situé à l’opposé, sur Coney Island qui, avec ses plages et son vieux parc d’attractions, sont plus dans un cadre balnéaire..

www.nyaquarium.com

ou bien venez voir notre page sur les plages de New-York, qui parle entre autre de Coney Island, située au sud de Brooklyn, qui comprend l’Aquarium de New York, des jeux d’arcades et des attractions foraines : grande roue, de vieilles montagnes russes en bois, ou encore auto-tamponneuses…

