Visiter Ground Zero, le nouveau World Trade Center et son Musée-Mémorial à New-York

Le 11 septembre 2001, les tours jumelles du Wall Trade Center étaient percutées par deux avions de ligne détournées par des pirates de l’air islamistes appartenant au groupe terroriste Al Quaïda. Elles s’effondraient peu après sur elle-mêmes pulvérisant les alentours, et entraînant la mort de 2977 personnes.

Vous devriez en premier prendre connaissance de notre page sur le Financial District de New-York, qui donne un bon aperçu de tout ce qu’on peut voir dans le même quartier.

Le site du WTC a depuis lors été ainsi réaménagé :

Les fondations des tours jumelles

Les deux endroits où s’élevaient les tours jumelles ont été transformés en fontaines, à l’intérieur d’un parc. Les bords sont gravés avec les noms des victimes. La nuit le site est éclairé.

Le One World Trade Center

Important symbole de renaissance, le site de l’ancienne tour n°6 a été reconstruit par une nouvelle tour, baptisée One World Trade Center. On peut accéder à son sommet où se trouve le One World Trade Center Observatory.

www.oneworldobservatory.com

9/11 Memorial & Museum

Un ensemble abrite dorénavant un musée et mémorial consacré aux attaques du 11 septembre 2001. Il a été construit en souterrain entre les fondations des Tours Jumelles, qu’on peut ainsi toujours voir (en partie). C’est une plongée dans la pénombre et dans le plus grand choc que l’Amérique contemporaine ait jamais connu. Il faut plusieurs heures pour faire le tour de ce musée qui est aujourd’hui l’un des plus importants de New-York : il compte des milliers d’objets, de témoignages audio et vidéos. Métal tordu, camions de pompiers écrasés, vêtements encore maculé de poussières, photos qui vous décrochent le cœur…

Bien sûr, c’est du meilleur goût qui soit, et le mémorial n’a pas du tout été conçu pour vous rendre mal à l’aise. Néanmoins, il faut avertir, beaucoup en ressortent absolument bouleversés, et certaines parties comportent des écriteaux précisant que les enfants peuvent les éviter. Mais c’est incontournable : il ne sera jamais plus possible de visiter New-York sans se rappeler ce qui s’est passé ce jour-là.

www.911memorial.org

The Oculus

Il s’agit à la fois d’un bâtiment à l’architecture spectaculaire, conçue par Santiago Calatrava en 2017, abritant des dizaines de boutiques et de restaurants, mais aussi du cœur de la station de métro World Trade Center.

www.911groundzero.com/blog/world-trade-center-oculus/

Chapelle Saint-Paul

Lors des jours heures et des jours d’angoisse qui ont suivi l’effondrement des tours, les proches et les familles des victimes et disparus se sont regroupés autour de la petite chapelle Saint-Paul, qui fut aussi un refuge pour les sauveteurs. Fleurs et souvenirs y étaient déposées, et la chapelle devint naturellement un endroit de mémoire important. Elle se trouve sur Church Street entre Fulton et Vesey Streets.

www.saintpaulschapel.org

